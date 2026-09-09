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Kőkemény szigorítás jöhet a magyar utakon, rengeteg rolleres szívhatja a fogát
Miközben jelentősen emelkedik a motoros rollerek által okozott személysérüléses balesetek száma, idén valamelyest visszaesett a rollerekre kötött kötelező biztosítások iránti kereslet. 2026-ban eddig több mint 5500 ilyen biztosítást kötöttek, 5,2 százalékkal kevesebbet mint az előző év azonos időszakában. Az éves átlagdíj ugyanakkor közel 28 százalékkal 8400 forintra nőtt. Pedig a biztosításokra és a körültekintő közlekedésre szükség lenne: 2026 első öt hónapjában 61,1 százalékkal nőtt a motoros rolleresek által okozott személysérüléses közúti balesetek száma, a rollerek szabályozásának szigorítása pedig napirendre kerülhet.
Jelentősen nőtt a motoros rolleresek által okozott balesetek száma Magyarországon. A legfrissebb hivatalos számok szerint az év első hónapjában 282 olyan személysérüléses közúti baleset történt, amelyet motoros rollerrel közlekedő okozott. Ez éves összevetésben 61 százalékos emelkedést jelent, 2024 azonos időszakához képest pedig már 152 százalékos a növekedés.
A balesetek számának emelkedése ellenére idén valamelyest csökkent a rollerekre kötött kötelező biztosítások iránti kereslet. 2026-ban szeptember elejéig több mint 5500 ilyen szerződést kötöttek a Netrisknél, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 5800-al, ami 5,2 százalékos visszaesést jelent éves szinten. A kötelező rollerbiztosítás 2024 júliusi bevezetése óta pedig meghaladta a 19 ezret a szerződések száma a Netrisknél.
Jöhet a szigorítás?
„A kevesebb biztosításkötés oka kettős, egyrészt, akik a 2024-es bevezetéskor megkötötték, nem feltétlenül váltanak, másrészt pedig azt látjuk, hogy a biztosítási kötelezettség ismertsége továbbra is alacsony. Azaz még mindig sok érintett rolleres nincs tisztában vele, hogy szükség lenne kötelező biztosításra. A baleseti adatok és az okozott anyagi kár is azt mutatja, hogy a rollerezés, ezen belül is a jelentős végsebességű elektromos rollerek használata komoly felelősséggel jár” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
Besnyő Márton szerint a rollerekre között kötelező biztosítások szerepe most még inkább fókuszba kerülhet, ugyanis a rolleres közlekedés szabályozásáról a következő időszakban dönthetnek. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szeptember 9-ig várta a válaszokat
közlekedésbiztonsági kérdőívére, amely külön foglalkozik az elektromos rollerek használatával. Egyelőre nincs végleges döntés, azokról majd a kérdőív kiértékelése és az esetleges új előírás- vagy jogszabály-módosítási tervezetek megjelenése után kerülhet sor. Az mindenesetre biztos, hogy az elektromos rollerek használata a baleseti statisztikák szerint egyre komolyabb kockázatot jelenthetnek, emiatt különösen fontos a biztosítási védelem.
Hatalmas különbségek lehetnek a díjak között
A szakember kiemelte azt is, hogy érdemes résen lenni, mert az elektromos rollerekre köthető kötelező felelősségbiztosítási díjak között jelentős különbségek lehetnek. A Netrisk adatai szerint az átlagos éves díj idén 8400 forint volt, ami közel 28 százalékkal több az egy évvel korábbi 6500 forintnál. A díjnövekedés részben a balesetek magasabb számával magyarázható, azaz a biztosítók komolyabb kockázatot látnak a rollerek használatában.
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Az átlagdíj ugyanakkor jelentős különbségeket takar. Idén a Netrisknél kalkulált biztosítások legalacsonyabb éves díja 6500 forint volt, miközben előfordult 101 ezer forintos díj is. Utóbbi extrém eset, jellemzően legfeljebb mintegy 10 ezer forint a különbség a legolcsóbb és a legdrágább elérhető ajánlat között. Éppen ezért érdemes több biztosító ajánlatát összehasonlítani a szerződéskötés előtt. A Netrisknél jelenleg öt biztosító kötelező biztosítási ajánlata érhető el rollerekre, az ügyfelek 91 százaléka pedig a számára elérhető legolcsóbb ajánlatot választja.
Az adatokból az is kiderült, hogy a rolleres toplistát a Kukirin, Kugoo, Ztech, Segway és Kaabo márkák vezetik, a Netrisknél, ezekre szól a legtöbb biztosítás. Ezekből a konstrukciókból a legtöbbet Budapesten, Debrecenben és Szegeden kötik, a szerződést kötők nagy része, 79 százaléka férfi, az átlagéletkor pedig 44 év.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
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