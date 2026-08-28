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Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot
Utazás

Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 06:30

Olaszországban újabb közlekedési szigorítás van készülőben, amely a turistákat is kellemetlenül érintheti: a jövőben akár több tízezer forintos bírságot is kaphat az a gyalogos, aki mobiltelefont nyomkodva kel át az úton. A tervezet a zebrán átkelőkre is vonatkozhat, miközben a fejhallgató használatát továbbra sem tiltanák meg.

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Új szabállyal szigorítanák az olasz közlekedési előírásokat: a jövőben pénzbírságot kaphatnak azok a gyalogosok, akik mobiltelefont vagy más elektronikus eszközt használnak, miközben átkelnek az úttesten. A tervezet célja, hogy visszaszorítsa a figyelmetlen gyaloglásból eredő baleseteket.

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Olaszországban már most is szigorú szabályok vonatkoznak a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra, a közlekedési szabályok újabb módosítása azonban ezúttal a gyalogosokat is érintené. A tervezett rendelkezés szerint legalább 75 eurós, vagyis több mint 30 ezer forintos bírság járhatna annak, aki az úttesten való átkelés közben a telefonját nézi vagy más elektronikus eszközzel eltereli a figyelmét.

A szabály nemcsak az okostelefonokra vonatkozna: a tervezet a laptopokat, táblagépeket és digitális fényképezőgépeket is az érintett eszközök közé sorolja. A rendelkezés a gyalogátkelőhelyeken való átkelésre is vonatkozhatna, vagyis a kijelölt zebrán sem lenne szabad a képernyőt nézni. A járdán sétáló gyalogosokra ugyanakkor nem terjedne ki a tilalom.

Nem kell lemondani a fejhallgatóról

A tervezet ugyanakkor nem tiltaná meg általánosságban a fejhallgató használatát. A gyalogosok továbbra is hallgathatnának zenét vagy más hanganyagot, feltéve, hogy közben megfelelően érzékelik a környezetük zajait.

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A kihangosított telefonbeszélgetés is megengedett maradhatna, és vészhelyzetben a telefon használata sem lenne tiltott. A szabályozás lényege elsősorban az lenne, hogy a gyalogos ne merüljön el annyira a telefon vagy más elektronikus eszköz használatában, hogy ne vegye észre a közeledő járműveket.

A gyalogosnak is figyelnie kell az autósra

A tervezet nemcsak a mobilozást korlátozná. A gyalogosoknak az átkelés előtt meg kellene győződniük arról is, hogy a közeledő jármű vezetője észlelte őket, és valóban megállási szándékot mutat.

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A szabályozás mögött több olyan olaszországi bírósági ügy is áll, amelyben a figyelmetlen gyalogost részben vagy egészben felelőssé tették a bekövetkezett közlekedési balesetért. A közlekedési minisztérium szerint a cél az, hogy a sofőröknek elegendő idejük legyen reagálni az úttestre lépő gyalogosokra.

Egyelőre még nem végleges a szabály

Fontos, hogy a szigorítás egyelőre csak tervezet, tehát a 75 eurós bírságot sem vezették még be. Az érintett szervezetek szeptember 13-ig véleményezhetik a javaslatot, a végleges változat pedig várhatóan október közepére készülhet el.

Olaszország ezzel nem lenne úttörő: Litvániában már 2018 óta büntethető a mobiltelefont használó, figyelmetlen gyalogos, hasonló szabályokat pedig Honolulu és a japán Jamato városa is bevezetett.
Címlapkép: Getty Images
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