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Itt a tervezet, a gyalogosokat is keményen büntetné a szigorítás: a zebrán sem lehetne megúszni a bírságot
Olaszországban újabb közlekedési szigorítás van készülőben, amely a turistákat is kellemetlenül érintheti: a jövőben akár több tízezer forintos bírságot is kaphat az a gyalogos, aki mobiltelefont nyomkodva kel át az úton. A tervezet a zebrán átkelőkre is vonatkozhat, miközben a fejhallgató használatát továbbra sem tiltanák meg.
Új szabállyal szigorítanák az olasz közlekedési előírásokat: a jövőben pénzbírságot kaphatnak azok a gyalogosok, akik mobiltelefont vagy más elektronikus eszközt használnak, miközben átkelnek az úttesten. A tervezet célja, hogy visszaszorítsa a figyelmetlen gyaloglásból eredő baleseteket.
Olaszországban már most is szigorú szabályok vonatkoznak a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra, a közlekedési szabályok újabb módosítása azonban ezúttal a gyalogosokat is érintené. A tervezett rendelkezés szerint legalább 75 eurós, vagyis több mint 30 ezer forintos bírság járhatna annak, aki az úttesten való átkelés közben a telefonját nézi vagy más elektronikus eszközzel eltereli a figyelmét.
A szabály nemcsak az okostelefonokra vonatkozna: a tervezet a laptopokat, táblagépeket és digitális fényképezőgépeket is az érintett eszközök közé sorolja. A rendelkezés a gyalogátkelőhelyeken való átkelésre is vonatkozhatna, vagyis a kijelölt zebrán sem lenne szabad a képernyőt nézni. A járdán sétáló gyalogosokra ugyanakkor nem terjedne ki a tilalom.
Nem kell lemondani a fejhallgatóról
A tervezet ugyanakkor nem tiltaná meg általánosságban a fejhallgató használatát. A gyalogosok továbbra is hallgathatnának zenét vagy más hanganyagot, feltéve, hogy közben megfelelően érzékelik a környezetük zajait.
A kihangosított telefonbeszélgetés is megengedett maradhatna, és vészhelyzetben a telefon használata sem lenne tiltott. A szabályozás lényege elsősorban az lenne, hogy a gyalogos ne merüljön el annyira a telefon vagy más elektronikus eszköz használatában, hogy ne vegye észre a közeledő járműveket.
A gyalogosnak is figyelnie kell az autósra
A tervezet nemcsak a mobilozást korlátozná. A gyalogosoknak az átkelés előtt meg kellene győződniük arról is, hogy a közeledő jármű vezetője észlelte őket, és valóban megállási szándékot mutat.
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A szabályozás mögött több olyan olaszországi bírósági ügy is áll, amelyben a figyelmetlen gyalogost részben vagy egészben felelőssé tették a bekövetkezett közlekedési balesetért. A közlekedési minisztérium szerint a cél az, hogy a sofőröknek elegendő idejük legyen reagálni az úttestre lépő gyalogosokra.
Egyelőre még nem végleges a szabály
Fontos, hogy a szigorítás egyelőre csak tervezet, tehát a 75 eurós bírságot sem vezették még be. Az érintett szervezetek szeptember 13-ig véleményezhetik a javaslatot, a végleges változat pedig várhatóan október közepére készülhet el.
Olaszország ezzel nem lenne úttörő: Litvániában már 2018 óta büntethető a mobiltelefont használó, figyelmetlen gyalogos, hasonló szabályokat pedig Honolulu és a japán Jamato városa is bevezetett.
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