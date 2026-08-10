Újabb életet követelt ez a folyóparti szabadstrand Magyarországon: erre nagyon figyeljen, aki itt fürdőzik

A tiszakécskei szabadstrandnál egy fürdőző elmerült a Tiszában, a hatóságok és a segélyszervezetek órákon át keresték vasárnap az eltűnt embert, mígnem megtalálták a holttestét a folyóban - írja a BAON. Nem az első tragédia ez 2026-ban ezen a strandon.

Ismét riasztást kaptak a hatóságok a tiszakécskei szabadstrandhoz vasárnap, augusztus 9-én, ahol dél előtt nem sokkal egy fürdőző elmerült a Tiszában. A férfi a vízbe ment, később azonban eltűnt a folyóban, és nem bukkant fel többé - írja a lap. Az eset bejelentését követően a rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Órákon át keresték az eltűnt embert a tiszakécskei szabadstrandnál, a kutatásba helyi civil szervezetek - a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltóság egységei és a Tiszakécskei Polgárőrség - is bekapcsolódtak.

A folyót motoros csónakokkal, speciális keresőeszközökkel és szonárral is átvizsgálták, miközben a part menti területeket és a zátonyokat is ellenőrizték. A folyó sodrása miatt a kutatást a szabadstrand alatti szakaszokra is kiterjesztették, míg végül megtalálták az elmerült fürdőző holttestét a Tiszában - írja a lap.

Júliusban ugyancsak a tiszakécskei strandnál történt egy másik baleset: egy férfi a Tiszába fulladt. Ismét felhívták a figyelmet, hogy a tiszakécskei szabadstrand homokos partja és a lassan mélyülő víz miatt rendkívül népszerű a fürdőzők körében, a folyó azonban tartogat veszélyeket. A Tisza vízállása és mederszerkezete folyamatosan változik, a homokpadok mellett pedig hirtelen mélyülő részek, erős sodrások és örvények is kialakulhatnak. A felszín nyugodtnak tűnhet, miközben a mélyebb részeken jóval erősebb lehet a víz mozgása.

A szakértők már korábban is emlékeztettek, hogy a folyamatosan felügyelt állóvizekkel szemben a folyóvizek, különösen a Tisza és a Duna jelentik a legnagyobb veszélyt. Az erős sodrás, a láthatatlan örvények és a hirtelen mélyülő meder még a tapasztalt, magabiztosan úszó fürdőzőket is könnyen váratlan, életveszélyes helyzetbe sodorhatják!

A rendkívül alacsony vízállás országszerte minden strandon tartogat veszélyeket, hiszen a megszokottól eltérő körülmények várják a fürdőzőket. Gondoljunk csak arra, hogy többen a Velencei-tó iszapjába merültek, amiből ki kellett menteni őket! Ezenfelül az extrém hőség miatt különösen óvatosan érdemes vízbe menni a nyáron, nagyon figyeljünk a strandolási szabályokra és fogadjuk meg a szakértők tanácsait!