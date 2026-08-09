Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken

Budapesten jelenleg 2252 fa szorul kiemelt figyelemre az állapota miatt, miközben a tűzoltókat évente több ezer alkalommal riasztják kidőlt fákhoz és leszakadt ágakhoz. A szélsőséges időjárás, az aszály és a városi környezet egyaránt gyorsítja a faállomány romlását, ezért az illetékesek két-három évente átvizsgálják a teljes állományt, a legveszélyesebb példányokat pedig soron kívül kezelik. A budapesti fahelyzetről a FŐKERT-et és a katasztrófavédelmet kérdeztük.

Budapest parkjaiban és fasorain sétálva egyre többeknek tűnhet fel, hogy egyes fák törzsére papírlapokat erősítettek. Ezek nem egyszerű tájékoztatók, hanem sok esetben favizsgálati eredmények, amik rögzítik, milyen állapotban van az adott fa, jelent-e veszélyt a környezetére, és szükség van-e további beavatkozásra.

A rossz állapotú, instabil vagy veszélyesnek minősített fáknál a vizsgálat a kivágás mellett is dönthet. Ennek jelentősége az utóbbi időszak szélsőségesebb időjárása miatt különösen megnőtt. Az erős széllel és heves zivatarokkal érkező viharok rendszeresen döntenek fákat utakra és parkoló autókra, de egy leszakadó ág vagy kidőlő törzs az arra járó emberekre is komoly veszélyt jelenthet.

Favizsgálati eredmény a XIII. kerületben

A kérdés ezért messze nem csak városképi vagy természetvédelmi ügy, hanem közvetlen közbiztonsági probléma is. A Pénzcentrum a favizsgálatok menetéről, a veszélyes fák kiszűréséről és a viharok utáni beavatkozásokról a Budapesti Közművek FŐKERT Divízióját, valamint a katasztrófavédelmet kérdezte.

Évente sok ezer beavatkozás történik veszélyes fák miatt

A katasztrófavédelem adatai szerint Budapesten évente több ezer alkalommal van szükség tűzoltói beavatkozásra kidőlt fák, leszakadt ágak vagy az ezek miatt kialakult veszélyhelyzetek miatt. A 2022 és 2025 közötti négy teljes évben összesen 10 142 ilyen esetet regisztráltak, ami évente átlagosan valamivel több mint 2500 riasztást jelent.

Az esetszám ugyanakkor erősen függ az időjárástól. 2022-ben 2162, 2024-ben 1852, 2025-ben pedig 2121 beavatkozás történt.

A legrosszabb év 2023 volt, amikor 4007 esethez riasztották a tűzoltókat. A kiugró értéket elsősorban az akkori pusztító augusztusi viharok okozták.

Ugyanakkor idén, mindössze július 30-ig is már 1456 ilyen káresetet jegyeztek fel Budapesten. Ez pedig önmagában is azt mutatja, hogy a veszélyes fák és leszakadó ágak nagy kockázatot jelentenek, különösen a nagyobb viharok után.

A katasztrófavédelem azt is elmondta a Pénzcentrumnak, hogy a beavatkozások döntő többségénél közútra dőlt vagy a gyalogosforgalmat akadályozó fákat és ágakat távolítottak el a tűzoltók. Ezt követik azok az esetek, amikor kidőlt fák vagy lehasadt ágak épületekre, illetve parkoló autókra zuhantak.

Több mint 2 ezer fa kiemelt figyelmet igényel

A Budapesti Közművek FŐKERT Divíziója pontos adatokkal rendelkezik a veszélyesnek minősíthető fák állapotáról, hiszen az esetleges károk megelőzésének ez a legfontosabb előfeltétele. Jelenleg összesen 2252 kiemelt figyelmet igénylő fa van

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére a FŐKERT. "Minden esetben az állapotfelmérések után, a megfelelő sorrendben történik a fák ápolása" - tették hozzá. Megtudtuk azt is, hogy a legnagyobb veszélyt jelentő példányokat soron kívül kezelik, ezzel igyekeznek csökkenteni annak kockázatát, hogy egy fa vagy nagyobb ág gyalogosokra, autókra, épületekre vagy a közlekedés más résztvevőire zuhanjon.

Ezekben a kerületekben a legnagyobb a probléma

A jelenlegi adatok szerint a XI., a III., a XIX., a XXII. és a XVIII. kerületben található a legtöbb veszélyeztetett fa. A FŐKERT szerint a külső kerületekben eleve nagyobb a faállomány, ezért ezekben a városrészekben az érintett példányok száma is magasabb.

A belső kerületekben ugyanakkor más jellegű terhelés éri a növényzetet. A nagyobb gyalogos- és autóforgalom, a közterületek intenzívebb használata, a háziállatok, valamint az eltérő talajviszonyok egyaránt ronthatják a fák állapotát. A szakemberek ezeket a körülményeket is figyelembe veszik az ápolási munkák sorrendjének meghatározásakor.

Fontos kiemelni, hogy különösen kitettek a fasorokban és az utak mentén álló fák. Ezeknek jóval szűkebb élettér jut, mint természetes környezetben, miközben közvetlenül érik őket a városi infrastruktúrával és a közlekedéssel járó terhelések.

A városi környezet gyorsítja a fák leromlását

A FŐKERT szerint a budapesti fák veszélyessé válása mögött elsősorban maga a városi környezet és annak következményei állnak. A természeteshez képest drasztikusan kisebb élettér, valamint az utak és közművek építése vagy karbantartása során elszenvedett sérülések felgyorsíthatják a fák állapotromlását.

Ezt tovább súlyosítja az éghajlatváltozás és a hosszan tartó aszály. Az átalakuló időjárási viszonyokkal új betegségek, kártevők és kórokozók is megjelenhetnek Magyarországon, a szélsőséges viharok pedig akár egészséges fákat is szétszakíthatnak. Mindezek mellett a fák állapotának leromlásához az emberi károkozás is hozzájárulhat, legyen szó közlekedési balesetről vagy szándékos rongálásról.

Egy korábbi sérülés nem feltétlenül okoz azonnal látványos elváltozást, később azonban gyengítheti a törzset, az ágakat vagy a gyökérzetet

- emelte ki a FŐKERT.

Fontosak a vizsgálatok

"A FŐKERT munkatársai két-három éves ciklusokban mérik fel a kezelésükbe tartozó teljes budapesti faállományt" - tájékoztatta a Pénzcentrumot a vállalat. A kivizsgálás során pedig a legrosszabb állapotú példányok külön figyelmet kapnak.

Ez persze a gyakorlatban nem minden esetben jelenti a fa kivágását. Az állapotfelmérés eredményétől függően szóba jöhet ápolás vagy más kezelés is, a legveszélyesebb fáknál azonban soron kívül intézkednek.

A FŐKERT azt is elmondta, aki olyan fát lát, amelyet balesetveszélyesnek tart, a Budapesti Közművek ügyfélszolgálati csatornáin vagy a BpFatár alkalmazásban tehet bejelentést. Amennyiben a fa nem a FŐKERT kezelésébe tartozik, a problémát az illetékes kerületnek érdemes jelezni.