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Nagyon vigyázz, ha e-rollerre pattansz: kőkemény szabályok és új korlátok jönnek a magyar utakra
Javában zajlik az új KRESZ társadalmi egyeztetése, amelynek egyik legfontosabb kérdése az e-rollerek használatának szabályozása, beleértve a sebességhatárokat, a korhatárt és a kötelező sisakviselést. Miközben a balesetek száma jelentősen nőtt az elmúlt évben, a friss biztosítói adatok is azt mutatják, hogy a szerződések száma megtöbbszöröződött 2026 első félévében, így egyre sürgetőbb az egyértelmű közlekedési keretek meghatározása.
Szeptember 9-ig lehet véleményezni az új közlekedési szabályrendszer tervezetét, a kérdőívet már az első két hétben több mint 160 ezren töltötték ki, ami jól mutatja az e-rollerek közlekedésbeli helyzetének fontosságát. A tervek szerint az eszközöket egy 25 km/órás sebességhatár alapján osztanák két kategóriába, így a lassabbakra a kerékpárok, a gyorsabbakra pedig a segédmotoros kerékpárok szabályai vonatkoznának. Emellett döntés születhet a minimális korhatárról és a védősisak kötelező használatáról is.
A szabályozás időszerűségét a statisztikák is igazolják. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2025-ben történt, személyi sérüléssel járó balesetek több mint négy százalékát elektromos rollerrel okozták, és ezek száma 73 százalékkal ugrott meg a korábbi évhez képest.
Az Allianz biztosító tapasztalatai szerint a kártérítési esetek túlnyomó többségében járművekben vagy egyéb vagyontárgyakban keletkezik kár. Bár a személyi sérülések aránya négy százalék alatt marad, egy súlyosabb baleset anyagi vonzata akár a több tízmillió forintot is elérheti. A káresetek száma szorosan összefügg az időjárással, hiszen a legtöbb incidenst a nyári hónapokban regisztrálják, amikor több mint háromszor annyi baleset történik, mint télen.
Két évvel az e-rollerekre vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás bevezetése után egyre többen kötik meg a szerződést. 2026 első félévében az Allianznál csaknem háromszor annyi új lakossági e-roller-biztosítást kötöttek, mint az előző év azonos időszakában. Amíg azonban az új KRESZ véglegesen nem rendezi a kérdést, a biztonság nagyrészt a családok felelőssége marad. A szülőknek nemcsak azt kell felmérniük, hogy gyermekük technikailag képes-e irányítani az eszközt, hanem azt is, hogy megfelelően fel tudja-e mérni a közlekedési helyzeteket.
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Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője szerint az új KRESZ önmagában nem teszi veszélytelenné az e-rollerezést, de sokat segíthet a kiszámíthatóbb közlekedés megteremtésében. A szakember hangsúlyozta, hogy a biztonságos közlekedéshez az új szabályok mellett elengedhetetlen a megfelelő védőfelszerelés, a tudatos magatartás, a szülői odafigyelés, valamint a felelősségbiztosítás is.
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