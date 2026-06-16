Most érkezett! Felrobbantottak egy bankautomatát Oszlány főterén: nagy erőkel vonultek ki a hatóságok

Kedd hajnalban felrobbantottak egy bankautomatát a nyugat-szlovákiai Oszlány főterén, a hatóságok lezárták a területet, a nyomozás pedig jelenleg is folyamatban van.

A detonáció hajnali negyed háromkor történt a Privigyei járásban fekvő településen. Az Új Szó beszámolója szerint a robbanás ereje akkora volt, hogy a teret teljesen beborította a törmelék és az üvegszilánkok, a hatalmas zajra pedig a környéken lakók is felébredtek.

A rendőrség röviddel az eset után kordonnal vette körül a helyszínt. A nyomozók megkezdték a helyszíni szemlét, a bizonyítékok rögzítését, valamint a keletkezett károk felmérését. Egyelőre nem ismert, hogy az elkövetőknek sikerült-e készpénzt zsákmányolniuk, miként arról sincs információ, hogy bárki megsérült volna a robbantásban.