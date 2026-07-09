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MiG 29 Fighter jet taking off at sunset
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Lezárták a nyomozást az eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében: mi lehetett a drága műszerek sorsa?

Pénzcentrum
2026. július 9. 08:44

Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a nyomozást a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG–29-es vadászgépalkatrészek ügyében. Bár a felszerelések még 2025 nyarán tűntek el a bázisról, az ügyben indult minisztériumi vizsgálat a hírek szerint továbbra is folyamatban van.

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A korábbi beszámolók szerint a szovjet gyártmányú vadászgépek orrkúpja mögötti alkatrészeknek úgy veszett nyoma, hogy az elkövetők átvágták a repülőtér drótkerítését, majd behatoltak a területre. Bár ezt a típust a Magyar Honvédség már rég kivonta a hadrendből, a világ számos országában ma is aktívan használják ezeket a repülőket.

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Magyarország eredetileg 1993-ban, az orosz államadósság fejében jutott hozzá 28 darab MiG–29-eshez. A gépeket 2010-ben vonták ki a hadrendből, feladataikat pedig a svéd Gripenek vették át. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2019-ben nyílt pályázaton próbálta meg értékesíteni a megmaradt 19 repülőgépet, ám az árverésre egyetlen licit sem érkezett.

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A Blikk szerint az incidenst követően jelentősen megerősítették a bázison tárolt gépek őrzését, a honvédelmi miniszter pedig belső vizsgálatot rendelt el. Ezzel párhuzamosan a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is nyomozást indított, amelyet mostanra bűncselekmény hiányában lezártak. Ennek pontos okairól és a megszüntetés dátumáról egyelőre nem hoztak nyilvánosságra hivatalos részleteket. A Honvédelmi Minisztérium egy június eleji tájékoztatása alapján a korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette tárcánál az alkatrészek eltűnése mellett egy újdörögdi kézigránát-baleset körülményeit is vizsgálják.
Címlapkép: Getty Images
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