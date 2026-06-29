Mi az a porördög, és valóban veszélyes lehet? Egyre gyakoribb a ritka meteorológiai jelenség Magyarországon

A pesterzsébeti strandon nemrég történt baleset ismét ráirányította a figyelmet egy kevéssé ismert meteorológiai jelenségre, a porördögre. Bár a legtöbb ilyen légörvény ártalmatlan, bizonyos körülmények között meglepően nagy erővel képes tárgyakat is felkapni. Magyarországon sem számít ritkaságnak, különösen a forró, száraz nyári napokon. De hogyan alakul ki, miben különbözik a tornádótól, és van-e köze a klímaváltozáshoz?

Péntek délután szokatlan meteorológiai jelenség okozott riadalmat a pesterzsébeti strandon: egy hirtelen kialakuló porördög még egy betonsúllyal rögzített napernyőt is a levegőbe emelt - számolt be róla az RTL. Az incidensben három fürdőző sérült meg – ketten könnyebb karcolásokkal megúszták, míg egy hetven év körüli férfit súlyosabb vágási sérülése miatt kórházba kellett szállítani.

A strand üzemeltetője szerint a napernyőket rendszeresen ellenőrzik, vihar esetén pedig összecsukják őket, ezúttal azonban a légörvény olyan gyorsan és váratlanul alakult ki, hogy nem maradt idő a beavatkozásra. A baleset ismét ráirányította a figyelmet a kevéssé ismert meteorológiai jelenségre, a porördögre. De hogyan alakul ki, miben különbözik a tornádótól, és van-e köze a klímaváltozáshoz?

Mi az a porördög?

A porördög egy kisméretű, forgó légörvény, amely jellemzően forró, száraz, napos időben alakul ki. A felhevült talaj fölött a levegő gyorsan feláramlik, és ha ez az emelkedő légmozgás örvénylő mozgásba kezd, kialakul a jellegzetes, tölcsérszerű légörvény.

A porördög a felszínről port, homokot, leveleket és más könnyű tárgyakat emelhet fel, ettől válik jól láthatóvá. A legtöbb esetben csak néhány másodpercig vagy percig létezik, átmérője néhány métertől akár több tíz méterig terjedhet, magassága pedig elérheti a több száz métert is.

Nem tornádó, de nem is teljesen ártalmatlan

A porördögöt gyakran összekeverik a tornádóval, pedig a két jelenség alapvetően eltér. Míg a tornádó zivatarfelhőből nyúlik le a felszínre, rendkívül erős és pusztító lehet, addig a porördög derült, napsütéses időben is kialakulhat, és általában jóval kisebb energiájú.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden esetben veszélytelen. Az erősebb porördögök könnyebb bútorokat, napernyőket, műanyag tárgyakat vagy ágakat is felkaphatnak. A pesterzsébeti eset jól mutatja, hogy egy megfelelően kialakuló örvény még egy súllyal rögzített napernyőt is képes megmozdítani, ami már komoly sérülésveszéllyel járhat.

Mennyire gyakori Magyarországon?

Bár sokan ritkaságnak gondolják, a porördögök Magyarországon egyáltalán nem ismeretlenek. Leginkább késő tavasszal és nyáron, a legmelegebb délutáni órákban fordulnak elő.

Kialakulásukhoz kedvez:

az erősen felmelegedett talaj,

a száraz levegő,

a gyenge szél.

Gyakran figyelhetők meg szántóföldek, tarlók, homokos területek, illetve nagy aszfaltozott felületek – például parkolók vagy repülőterek – közelében. Mivel azonban rövid életűek és kis területet érintenek, hivatalos meteorológiai megfigyelésekben ritkán szerepelnek.

Van köze a klímaváltozáshoz?

A jelenlegi tudományos ismeretek szerint a porördögök természetes meteorológiai jelenségek, amelyek mindig is előfordultak. Ugyanakkor a klímaváltozás közvetve kedvezhet a kialakulásuknak. A gyakoribb hőhullámok és az egyre hosszabb száraz időszakok miatt gyakrabban alakulhatnak ki azok a feltételek – forró talaj, száraz levegő –, amelyek szükségesek egy porördög létrejöttéhez.

Arra azonban jelenleg nincs egyértelmű tudományos bizonyíték, hogy a klímaváltozás miatt összességében több porördög fordulna elő. Ennek egyik oka, hogy ezek a rövid életű légörvények nehezen megfigyelhetők, ezért nem állnak rendelkezésre olyan hosszú adatsorok, amelyekből biztos következtetést lehetne levonni.

Mire érdemes figyelni?

A porördögök többsége teljesen ártalmatlan, és legfeljebb egy látványos poroszlopként vonul át a tájon. Ha azonban egy nagyobb örvény közeledik, érdemes eltávolodni a könnyen felkapható tárgyaktól – például napernyőktől, reklámtábláktól vagy könnyű kültéri bútoroktól –, és megvárni, amíg néhány másodperc vagy perc alatt elhalad.

A pesterzsébeti eset emlékeztet arra, hogy még a ritka és többnyire ártalmatlan természeti jelenségek is okozhatnak balesetet, ha kedvezőtlen körülmények között, váratlan helyen és időben alakulnak ki. Éppen ezért is fontos, hogy mindig rendelkezzünk biztosítással, nyaralás alatt még belföldre is érdemes lehet utasbiztosítást kötni, a kockázati életbiztosításról már nem is beszélve.