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Így fosztják ki a turistákat a legnépszerűbb nyaralóhelyeken: ezekre a trükkökre érdemes figyelni
A turisták számára a nyaralás egyik legnagyobb veszélye nem a rossz idő vagy a lekésett repülő, hanem a zsebtolvajok és csalók lehetnek. A legnépszerűbb európai úti célokon – köztük Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban – szervezett bűnözői csoportok kifejezetten a külföldi utazókra vadásznak, miközben Dél-Amerika és Afrika egyes részein akár fegyveres rablásokkal is számolni kell. A szakértők szerint egy jó utasbiztosítás mellett a fokozott óvatosság is elengedhetetlen a kellemetlen meglepetések elkerüléséhez.
Vigyázz, kifosztanak! címmel készített összeállítást a CLB biztosítási alkusz a turisták kizsebelésére szakosodott bűnözők módszereiről és a legkockázatosabb külföldi helyszínekről. Figyelmeztették a turistákat, hogy külföldön ébernek kell lenni. Ráadásul más-más veszély leselkedik az utazókra az afrikai vagy ázsiai és más az európai országokban.
A turisták logikusan a legnépszerűbb külföldi országokban és azon belül is a legkedveltebb nevezetességek környékén a legkönnyebb célpontjai a zsebtolvajoknak. A legkockázatosabbnak tartott országokról összeállított nem hivatalos – tapasztalatokra, bejelentésekre alapozott – listán Olaszország, Spanyolország és Franciaország is dobogós helyen van. A legfőbb gócpontok a nagyvárosok zsúfolt negyedei és a főbb nevezetességek.
A zsebesek legtöbbször telefont, készpénzt, irattárcát, ékszert, női táskákat lovasítanak meg, de a néhány pillanatra magára hagyott úti poggyásznak is lába kél, miközben a bérelt vagy külföldi rendszámú autók sincsenek biztonságban. Utóbbiak kifosztására sokféle ismert és kevésbé elterjedt módszer van, kellő fantázia híján józan ésszel szinte felfoghatatlan változatokról lehet hallani– figyelmeztet Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz cég kommunikációs igazgatója.
A zsebtolvajok gyakran az úgynevezett terelőművelettel lopják meg áldozataikat: az egyik tolvaj szándékosan leejt valamit, leönti a turistát kávéval, vagy megkérdezi az időt, miközben társa észrevétlenül kiveszi az értékeit a táskából.
Az európai országokban a zsebtolvajlás melegágya a tömegközlekedés is, a metrókon, villamosokon és népszerű turista buszokon a tolvajok az ajtók záródásakor keletkező tolongást használják ki. A táskák és hátizsákok hátsó zsebei könnyű prédái a bűnözőknek.
Az alábbi európai országok turisztikai szempontból kiemelt helyszínein különösen ébernek kell lenni:
- Olaszország- Trevi-kút
- Franciaország - Eiffel torony
- Spain - Las Ramblas
- Németország - Brandenburgi kapu
- Hollandia – Vöröslámpás negyed
- Portugália - Alfama
- Törökország - Sultanahmet negyed, Isztambul
- Görögország - Acropolis Múzeum
- Lengyelország – a krakkói Rynek Glowny főtér
- Írország - Guinness Storehouse
Az autóval utazók sincsenek biztonságban, hamis rendőrök és hatósági személyek bármikor megállíthatják, kifoszthatják a külföldi vagy bérelt autót vezetőket. Egyes országokban álruhás egyének állítják le a turistákat „útlevél-ellenőrzés” vagy „gyorshajtás” miatt, majd a pénztárcájuk, irataik átvizsgálásakor lopnak el készpénzt.
Ahol a testi épség is veszélyben van
Míg tapasztalatok szerint Európában többnyire észrevétlenül lopják el a turisták értékeit, Dél-Amerika és Afrika egyes részein a rablás sokkal közvetlenebb és agresszívebb lehet. Fegyveres fenyegetésnél nem a telefon vagy a pénztárca megvédése a cél, hanem az, hogy a megtámadott turista sértetlenül kerüljön ki a helyzetből – hívta fel a figyelmet a szakértő. Dél-Amerika és Afrika egyes térségeiben a turistákat nemcsak zsebtolvajlás, hanem fegyveres utcai rablás, autófeltörés, motoros táska- és telefonrablás, illetve autós támadás vagy carjacking is fenyegetheti.
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Magasabb kockázatú, esetleg a testi épséget is veszélyeztető turisztikai célpontok:
- Mexikó
- Dél-Afrika
- Brazília
- Kolumbia
- Jamaica
- Honduras
- Ecuador
- Dominikai Köztársaság
A biztosítási alkusz szakértője szerint a károk kivédésére nem elég egy jó utasbiztosítás, a helyszínen is minden óvintézkedést meg kell tenni, résen kell lenni, óvni kell az értékeket. Külföldön jóval óvatosabbnak kell lenni, mint otthon. Németh Péter szerint egy jó utasbiztosítás nemcsak az ellopott bőröndről szól, hanem több tízmilliós külföldi orvosi ellátásról is – egy eltört boka Ausztriában vagy Görögországban például akár milliós költséget is jelenthet.
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