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Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 20:59

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/32. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 600 millió forintos főnyereményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

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Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 32. héten:

1; 3; 11; 12; 14; 19; 34.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 32. héten:

2; 14; 15; 16; 29; 31; 33.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 33. játékhéten már 665 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények

  • 6 találat: egyenként 412 745 forint
  • 5 találat: egyenként 10 730 forint
  • 4 találat: egyenként 3 095 forint
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Címlapkép: Getty Images
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