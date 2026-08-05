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Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 32. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/32. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 600 millió forintos főnyereményt.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 32. héten:
1; 3; 11; 12; 14; 19; 34.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 32. héten:
2; 14; 15; 16; 29; 31; 33.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 33. játékhéten már 665 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.
További nyeremények
- 6 találat: egyenként 412 745 forint
- 5 találat: egyenként 10 730 forint
- 4 találat: egyenként 3 095 forint
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