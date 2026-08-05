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Szórakozás

Rendkívüli bejelentés a Szigettől: így nézhetjük otthonról, ingyen a magyar fellépők koncertjeit

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 20:02

Együttműködést kötött a közmédia és a Sziget fesztivál: a magyar előadók koncertjeinek felvételét még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek. A megállapodást szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. 

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A közmédia és a Sziget együttműködésének középpontjában a magyar könnyűzene sokszínűségének bemutatása, valamint a művészi szabadság és a kulturális nyitottság áll. A két szervezet közös meggyőződése, hogy a zene képes hidakat építeni a különböző generációk és közösségek között, miközben teret ad az alkotói szabadság kibontakozásának.

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„A Sziget mindig is a szabadság ünnepe volt: a nyitottságé, a kultúrák találkozásáé és a művészi önkifejezésé. Örülünk annak, hogy ezek az élmények idén azokhoz is eljuthatnak a közmédia segítségével, akik személyesen nem tudnak részt venni a fesztiválon. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés még több emberhez viszi közelebb a magyar zenei élet kiemelkedő előadóit” – mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója.

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„A közmédia feladata, hogy értékes és sokszínű kulturális tartalmakat tegyen elérhetővé mindenki számára. A Sziget magyar előadóinak koncertjei kiválóan megmutatják a hazai könnyűzene gazdagságát és azt a kreatív szabadságot, amelyből ezek az alkotások megszületnek. Örömmel működünk együtt egy olyan fesztivállal, amely évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar kulturális életnek is, és reméljük, hogy ezek a közvetítések új nézőket is megszólítanak” – hangsúlyozta Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója.

Az M1-en látható koncertközvetítések a korlátozott ideig a Médiaklikk kínálatában is visszanézhetőek lesznek. A koncertközvetítések fellépőiről és időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad.

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A Pénzcentrum nyár elején interjút készített a Sziget alapítójával. Gerendai Károly többek között arról is beszélt lapunknak, hogyan próbálják újraértelmezni a Szigetet, miért volt közel a fesztivál a megszűnéshez, és miért nem hisz abban, hogy a magyar fesztiválipar problémáit pusztán spórolással lehet megoldani. A teljes interjú itt olvasható el:

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Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált.

 
Címlapkép: Getty Images
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