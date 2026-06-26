2026. június 26. péntek János, Pál
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal női utazó utas sétál egy sárga bőrönddel a modern repülőtéri terminálon, Hátulról nézve a nő útban a járat beszállókapu felé, készen áll az utazásra vagy a nyaralás utazásra
Biztosítás

Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción

Pénzcentrum
2026. június 26. 05:28

A külföldi nyaralás tervezésekor a legtöbben az árakat, a szállást és a programokat mérlegelik, miközben egy váratlan betegség, baleset vagy  a légiráttal kapcsolatos problémákkönnyen megkeseríthetik az utazást. Az utasbiztosítások ma már jóval több szolgáltatást  nyújtanak a hagyományos egészségügyi fedezetnél A nyári utazási szezon legfontosabb tudnivalóiról, a leggyakoribb káreseményekről, az Európai Egészségbiztosítási Kártya korlátairól és az utasbiztosításokkal kapcsolatos legnagyobb tévhitekről Bácskai Ritával, a MABISZ Utasbiztosítási Bizottságának elnökével beszélgettünk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nyári utazási szezon kezdetén a legtöbben még mindig elsősorban az utazás árát, a szállást vagy a repülőjegyet nézik, az utasbiztosítás kiválasztásánál pedig gyakran a legolcsóbb ajánlat mellett döntenek. A szakértők szerint azonban az elmúlt évek eseményei – a járattörlések, a légtérzárak, a sztrájkok és az egyre dráguló külföldi egészségügyi ellátás – alapjaiban változtatták meg azt, hogy mit várhatnak el az utazók egy korszerű biztosítástól. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arról, hogy mire érdemes figyelni a biztosításkötéskor és mi alapján válasszunk szolgáltatást, Bácskai Ritával, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) Utasbiztosítási Bizottságának elnöke beszélt. Hiszen ma már nemcsak egy baleset vagy betegség jelenthet komoly anyagi kockázatot, hanem akár egy többórás járatkésés, egy lekésett átszállás vagy egy váratlan hazajutási probléma is.

Nem minden utasbiztosítás nyújtja ugyanazt a szolgáltatást

Bár kívülről sokszor úgy tűnhet, hogy az utasbiztosítások között legfeljebb az árban van különbség, a szolgáltatások között valójában jelentős eltérések lehetnek. Bácskai Rita elmondta: több biztosító is megoldást ad légijárat törlések esetére. Egyes utasbiztosítások csak meghatározott okkal térítenek  járattörlés, járatkésés esetén, míg vannak biztosítók, ahol nem vizsgálják a járattörlés, késés okát, a szolgáltatási limit kifizetése kárbejelentés nélkül, automatikusan térül a biztosítás kötéskor megadott bankszámlára.

Kapcsolódó cikkünk:

Az utasnak sokszor igazolnia kell a többletköltségeit a járatkésés esetén: számlákat kell bemutatnia arról, hogy a várakozás alatt ételt, italt vagy más szolgáltatást vett igénybe a repülőtéren. Egyre több biztosításnál azonban már fix összegű térítés jár bizonyos késési idő felett. Ilyenkor nem szükséges a kiadásokat egyenként bizonyítani, a biztosító automatikusan kifizeti a feltételekben  meghatározott összeget.

A digitalizáció mára ezen a területen is megjelent és egyre könnyebbé tette a kárrendezést is:

Léteznek olyan biztosítási szolgáltatások, ahol a szerződéskötéskor elegendő megadni a járatszámot, az utazás időpontját és a bankszámlaszámot, a blockchain rendszer az utazás során figyeli a repülőjáratot, és ha késés, törlés vagy útvonalmódosítás történik, a kifizetés automatikusan elindul külön kárbejelentés nélkül.

Nem csak a légijárat késés okozhat problémát

Bácskai Rita szerint az utasok többsége a járatkésést tartja a leggyakoribb kellemetlenségnek, pedig számos olyan helyzet létezhet, amely komoly többletköltséget eredményezhet. Előfordulhat például, hogy a repülőgép nem a tervezett repülőtéren száll le, hanem egy másik városban vagy akár egy másik országban rossz időjárás vagy sztrák miatt. Egyes biztosítók ezt vis maior eseményként kezelik, míg mások ilyen esetekben is térítést nyújtanak, így érdemes a biztosítás megkötésekor átböngészni a feltételeket.

Különösen aktuális kérdés ez a közel-keleti konfliktusok, a légtérzárak és az egyre gyakoribb járatmódosítások időszakában.

Az elmúlt években többször előfordult, hogy turisták külföldön rekedtek, mert járatukat törölték vagy jelentősen módosították. Ilyenkor ugyan a légitársaság gyakran visszatéríti az eredeti repülőjegy árát, az utasnak azonban sokszor új jegyet kell vásárolnia, amely az indulás időpontjához közeledve akár többszörösébe is kerülhet az eredeti árnak.

Bizonyos biztosítások ilyen helyzetben külön összeget biztosítanak az új repülőjegy költségeinek térítésére. Szintén léteznek olyan fedezetek, amelyek akkor nyújtanak segítséget, ha valaki közlekedési baleset miatt lekési a járatát, vagy ha egy késés következtében nem éri el a csatlakozó gépet. Egy távolsági utazásnál, ahol több átszállás kapcsolódik egymáshoz, ez akár több százezer forintos pluszkiadást is jelenthet.

Tudatosabban választanak a magyar utazók

A szakember tapasztalatai szerint az utazóknak az utasbiztosításhoz való hozzáállása jelentősen változott az elmúlt években. Míg korábban sokan a legalacsonyabb díjat keresték, ma már egyre többen vizsgálják meg a szolgáltatások tartalmát is a szerződéskötés előtt. Az utazások költségei jelentősen emelkedtek, ezért az emberek egyre kevésbé szeretnének néhány ezer forintot megtakarítani egy olyan biztosításon, amely akár több millió forintos kiadástól is megóvhatja őket.

A biztosítások díja ráadásul továbbra is viszonylag alacsony maradt a lehetséges kockázatokhoz képest. Napi néhány száz forintos költségért ma is olyan konstrukciók érhetők el, amelyek több tízmillió forintos vagy akár limit nélküli fedezetet biztosítanak egészségügyi ellátásra vagy egyéb káreseményekre.

Az egyik legnagyobb tévhit az Európai Egészségbiztosítási Kártya hatékonysága

Sok magyar utazó továbbra is úgy gondolja, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya önmagában elegendő védelmet jelent egy európai nyaralás során. A valóság ennél jóval árnyaltabb. A kártya ugyanis kizárólag az állami egészségügyi rendszerben használható, ott pedig ugyanazok a szabályok vonatkoznak a magyar turistára, mint az adott ország helyi lakosaira.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez azt jelenti, hogy ahol önrészfizetés van érvényben, azt a külföldi utasnak is meg kell fizetnie. Így előfordulhat az is, hogy egy kezelésnek csak egy bizonyos részét finanszírozza az állami rendszer, a fennmaradó, sokszor magas összeget pedig a betegnek kell állnia.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a népszerű tengerparti üdülőhelyeken, síközpontokban vagy szigeteken gyakran magánklinikák működnek, amelyekben az Európai Egészségbiztosítási Kártyát nem fogadják el. Ilyenkor a teljes ellátási költséget a betegnek kell kifizetnie, hacsak nem rendelkezik megfelelő utasbiztosítással.

A legdrágább tétel sokszor nem is a kórházi ellátás

Bácskai Rita azt is hangsúlyozta, hogy bár a kártya sok helyen hasznos és az alapellátást fedezi, az utasbiztosításokkal ellentétben a hazaszállítás költségeit azonban nem állja. Egy komolyabb sérülés vagy betegség esetén azonban a beteg hazajuttatása gyakran jóval többe kerülhet, mint maga a külföldi kezelés.

A hazaszállítás módját ugyanis mindig az orvos határozza meg, így előfordulhat, hogy a beteg csak speciális ülőhelyen vagy fekvő pozícióban utazhat, több repülőülést kell számára lefoglalni, vagy egészségügyi személyzetnek kell elkísérnie.

Súlyosabb esetekben speciális egészségügyi szállításra is szükség lehet, az ilyen költségek pedig gyorsan több millió, sőt akár több tízmillió forintra is emelkedhetnek.

A biztosítók asszisztenciaszolgálata ilyenkor nemcsak a finanszírozásban, hanem a teljes szervezésben is segítséget nyújt. Felveszik a kapcsolatot a kórházzal, az orvosokkal, segítenek a kommunikációban, és megszervezik a szükséges szállítást is.

A betegségek és a balesetek továbbra is vezetik a káresemény listát

A MABISZ tapasztalatai szerint a leggyakoribb káresemények ma is az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódnak. Egy gyomorrontás, egy bokaficam vagy egy kisebb sportbaleset is komoly költségeket okozhat külföldön. Ha Európán kívülre tekintünk, az Egyesült Államokban már egy egyszerűbb kórházi kezelés is rendkívül drága lehet, de kontinensünkön is folyamatosan emelkednek az egészségügyi szolgáltatások díjai.

Az utóbbi időben jelentős drágulást tapasztalnak a szakemberek Törökországban és Egyiptomban, amelyek továbbra is a magyar turisták kedvelt úticéljai közé tartoznak. Itt előfordulhat, hogy egy egyszerű rosszullét vagy gyomorrontás kezelése is több százezer forintos számlát eredményez.

Nem az ár legyen a legfontosabb szempont

A Szövetség tapasztalatai szerint az utasbiztosítási piac növekszik, és nemcsak az utazások számának emelkedése miatt. Egyre többen ismerik fel, hogy egy külföldi betegség, baleset vagy járatprobléma költségei nagyságrendekkel meghaladhatják a biztosítás díját. Ezért a szakemberek szerint a nyári szezon előtt a legfontosabb tanács továbbra is ugyanaz: az utazók ne kizárólag az árat nézzék, hanem azt is, hogy a választott biztosítás valóban az adott utazás kockázataihoz nyújt-e megfelelő védelmet.

Bácskai Rita figyelmeztetett, hogy éppen ezért fontos kérdés az is a biztosításkötés előtt, hogy az utazó pontosan milyen programokat tervez nyaralása során. Egy tengerparti pihenés, egy búvárkodással egybekötött nyaralás vagy egy raftingtúra egészen eltérő kockázatokat jelenthet. Bizonyos sportok ráadásul nem minden alapcsomagban szerepelnek, ezért különösen fontos a feltételek alapos átolvasása.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #nyaralás #baleset #repülő #egészségügy #utasbiztosítás #biztosító #járatkésés #járattörlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:28
22:00
21:02
20:16
20:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 25. 17:14
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. június 26. 01:48
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold A...
MEDIA1  |  2026. június 25. 18:02
Elnyílott a narancsos pitypang? Újabb Fidesz-közeli lapok szűnhetnek meg
Lapinformáció szerint a Batthyány Lajos Alapítványhoz tartozó Metazin szerkesztőségével közölték, ho...
Bankmonitor  |  2026. június 25. 17:57
A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?
Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropój...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 25.
Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
2026. június 25.
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
2026. június 25.
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
2026. június 24.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 26. péntek
János, Pál
26. hét
Június 26.
Kábítószer-ellenes világnap
Június 26.
A kínzás áldozatai támogatásának világnapja
Június 26.
A rendszergazdák világnapja
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2
3 hónapja
Súlyos milliókat követelhetnek vissza a rengeteg magyartól: anyagi csődbe zuhanhat, aki erre nem figyel
3
3 hónapja
Kedden végleg lejár a határidő: súlyos tízezreket bukik az a magyar ingatlantulajdonos, aki nem lép időben
4
2 hónapja
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
5
3 hónapja
Meghalt egy 14 éves fiú Budapesten: a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 19:17
2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 19:02
Megdöbbentő trükkel győzheted le a gyilkos kánikulát: ezt kell tenned, ha túl akarod élni a szabadtéri edzést
Agrárszektor  |  2026. június 25. 20:32
Ezek most Magyarország legjobb borai: mutatjuk a kiválasztottatak