Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción

A külföldi nyaralás tervezésekor a legtöbben az árakat, a szállást és a programokat mérlegelik, miközben egy váratlan betegség, baleset vagy a légiráttal kapcsolatos problémákkönnyen megkeseríthetik az utazást. Az utasbiztosítások ma már jóval több szolgáltatást nyújtanak a hagyományos egészségügyi fedezetnél A nyári utazási szezon legfontosabb tudnivalóiról, a leggyakoribb káreseményekről, az Európai Egészségbiztosítási Kártya korlátairól és az utasbiztosításokkal kapcsolatos legnagyobb tévhitekről Bácskai Ritával, a MABISZ Utasbiztosítási Bizottságának elnökével beszélgettünk.

A nyári utazási szezon kezdetén a legtöbben még mindig elsősorban az utazás árát, a szállást vagy a repülőjegyet nézik, az utasbiztosítás kiválasztásánál pedig gyakran a legolcsóbb ajánlat mellett döntenek. A szakértők szerint azonban az elmúlt évek eseményei – a járattörlések, a légtérzárak, a sztrájkok és az egyre dráguló külföldi egészségügyi ellátás – alapjaiban változtatták meg azt, hogy mit várhatnak el az utazók egy korszerű biztosítástól.

Arról, hogy mire érdemes figyelni a biztosításkötéskor és mi alapján válasszunk szolgáltatást, Bácskai Ritával, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) Utasbiztosítási Bizottságának elnöke beszélt. Hiszen ma már nemcsak egy baleset vagy betegség jelenthet komoly anyagi kockázatot, hanem akár egy többórás járatkésés, egy lekésett átszállás vagy egy váratlan hazajutási probléma is.

Nem minden utasbiztosítás nyújtja ugyanazt a szolgáltatást

Bár kívülről sokszor úgy tűnhet, hogy az utasbiztosítások között legfeljebb az árban van különbség, a szolgáltatások között valójában jelentős eltérések lehetnek. Bácskai Rita elmondta: több biztosító is megoldást ad légijárat törlések esetére. Egyes utasbiztosítások csak meghatározott okkal térítenek járattörlés, járatkésés esetén, míg vannak biztosítók, ahol nem vizsgálják a járattörlés, késés okát, a szolgáltatási limit kifizetése kárbejelentés nélkül, automatikusan térül a biztosítás kötéskor megadott bankszámlára.

Az utasnak sokszor igazolnia kell a többletköltségeit a járatkésés esetén: számlákat kell bemutatnia arról, hogy a várakozás alatt ételt, italt vagy más szolgáltatást vett igénybe a repülőtéren. Egyre több biztosításnál azonban már fix összegű térítés jár bizonyos késési idő felett. Ilyenkor nem szükséges a kiadásokat egyenként bizonyítani, a biztosító automatikusan kifizeti a feltételekben meghatározott összeget.

A digitalizáció mára ezen a területen is megjelent és egyre könnyebbé tette a kárrendezést is:

Léteznek olyan biztosítási szolgáltatások, ahol a szerződéskötéskor elegendő megadni a járatszámot, az utazás időpontját és a bankszámlaszámot, a blockchain rendszer az utazás során figyeli a repülőjáratot, és ha késés, törlés vagy útvonalmódosítás történik, a kifizetés automatikusan elindul külön kárbejelentés nélkül.

Nem csak a légijárat késés okozhat problémát

Bácskai Rita szerint az utasok többsége a járatkésést tartja a leggyakoribb kellemetlenségnek, pedig számos olyan helyzet létezhet, amely komoly többletköltséget eredményezhet. Előfordulhat például, hogy a repülőgép nem a tervezett repülőtéren száll le, hanem egy másik városban vagy akár egy másik országban rossz időjárás vagy sztrák miatt. Egyes biztosítók ezt vis maior eseményként kezelik, míg mások ilyen esetekben is térítést nyújtanak, így érdemes a biztosítás megkötésekor átböngészni a feltételeket.

Különösen aktuális kérdés ez a közel-keleti konfliktusok, a légtérzárak és az egyre gyakoribb járatmódosítások időszakában.

Az elmúlt években többször előfordult, hogy turisták külföldön rekedtek, mert járatukat törölték vagy jelentősen módosították. Ilyenkor ugyan a légitársaság gyakran visszatéríti az eredeti repülőjegy árát, az utasnak azonban sokszor új jegyet kell vásárolnia, amely az indulás időpontjához közeledve akár többszörösébe is kerülhet az eredeti árnak.

Bizonyos biztosítások ilyen helyzetben külön összeget biztosítanak az új repülőjegy költségeinek térítésére. Szintén léteznek olyan fedezetek, amelyek akkor nyújtanak segítséget, ha valaki közlekedési baleset miatt lekési a járatát, vagy ha egy késés következtében nem éri el a csatlakozó gépet. Egy távolsági utazásnál, ahol több átszállás kapcsolódik egymáshoz, ez akár több százezer forintos pluszkiadást is jelenthet.

Tudatosabban választanak a magyar utazók

A szakember tapasztalatai szerint az utazóknak az utasbiztosításhoz való hozzáállása jelentősen változott az elmúlt években. Míg korábban sokan a legalacsonyabb díjat keresték, ma már egyre többen vizsgálják meg a szolgáltatások tartalmát is a szerződéskötés előtt. Az utazások költségei jelentősen emelkedtek, ezért az emberek egyre kevésbé szeretnének néhány ezer forintot megtakarítani egy olyan biztosításon, amely akár több millió forintos kiadástól is megóvhatja őket.

A biztosítások díja ráadásul továbbra is viszonylag alacsony maradt a lehetséges kockázatokhoz képest. Napi néhány száz forintos költségért ma is olyan konstrukciók érhetők el, amelyek több tízmillió forintos vagy akár limit nélküli fedezetet biztosítanak egészségügyi ellátásra vagy egyéb káreseményekre.

Az egyik legnagyobb tévhit az Európai Egészségbiztosítási Kártya hatékonysága

Sok magyar utazó továbbra is úgy gondolja, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya önmagában elegendő védelmet jelent egy európai nyaralás során. A valóság ennél jóval árnyaltabb. A kártya ugyanis kizárólag az állami egészségügyi rendszerben használható, ott pedig ugyanazok a szabályok vonatkoznak a magyar turistára, mint az adott ország helyi lakosaira.

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Ez azt jelenti, hogy ahol önrészfizetés van érvényben, azt a külföldi utasnak is meg kell fizetnie. Így előfordulhat az is, hogy egy kezelésnek csak egy bizonyos részét finanszírozza az állami rendszer, a fennmaradó, sokszor magas összeget pedig a betegnek kell állnia.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a népszerű tengerparti üdülőhelyeken, síközpontokban vagy szigeteken gyakran magánklinikák működnek, amelyekben az Európai Egészségbiztosítási Kártyát nem fogadják el. Ilyenkor a teljes ellátási költséget a betegnek kell kifizetnie, hacsak nem rendelkezik megfelelő utasbiztosítással.

A legdrágább tétel sokszor nem is a kórházi ellátás

Bácskai Rita azt is hangsúlyozta, hogy bár a kártya sok helyen hasznos és az alapellátást fedezi, az utasbiztosításokkal ellentétben a hazaszállítás költségeit azonban nem állja. Egy komolyabb sérülés vagy betegség esetén azonban a beteg hazajuttatása gyakran jóval többe kerülhet, mint maga a külföldi kezelés.

A hazaszállítás módját ugyanis mindig az orvos határozza meg, így előfordulhat, hogy a beteg csak speciális ülőhelyen vagy fekvő pozícióban utazhat, több repülőülést kell számára lefoglalni, vagy egészségügyi személyzetnek kell elkísérnie.

Súlyosabb esetekben speciális egészségügyi szállításra is szükség lehet, az ilyen költségek pedig gyorsan több millió, sőt akár több tízmillió forintra is emelkedhetnek.

A biztosítók asszisztenciaszolgálata ilyenkor nemcsak a finanszírozásban, hanem a teljes szervezésben is segítséget nyújt. Felveszik a kapcsolatot a kórházzal, az orvosokkal, segítenek a kommunikációban, és megszervezik a szükséges szállítást is.

A betegségek és a balesetek továbbra is vezetik a káresemény listát

A MABISZ tapasztalatai szerint a leggyakoribb káresemények ma is az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódnak. Egy gyomorrontás, egy bokaficam vagy egy kisebb sportbaleset is komoly költségeket okozhat külföldön. Ha Európán kívülre tekintünk, az Egyesült Államokban már egy egyszerűbb kórházi kezelés is rendkívül drága lehet, de kontinensünkön is folyamatosan emelkednek az egészségügyi szolgáltatások díjai.

Az utóbbi időben jelentős drágulást tapasztalnak a szakemberek Törökországban és Egyiptomban, amelyek továbbra is a magyar turisták kedvelt úticéljai közé tartoznak. Itt előfordulhat, hogy egy egyszerű rosszullét vagy gyomorrontás kezelése is több százezer forintos számlát eredményez.

Nem az ár legyen a legfontosabb szempont

A Szövetség tapasztalatai szerint az utasbiztosítási piac növekszik, és nemcsak az utazások számának emelkedése miatt. Egyre többen ismerik fel, hogy egy külföldi betegség, baleset vagy járatprobléma költségei nagyságrendekkel meghaladhatják a biztosítás díját. Ezért a szakemberek szerint a nyári szezon előtt a legfontosabb tanács továbbra is ugyanaz: az utazók ne kizárólag az árat nézzék, hanem azt is, hogy a választott biztosítás valóban az adott utazás kockázataihoz nyújt-e megfelelő védelmet.

Bácskai Rita figyelmeztetett, hogy éppen ezért fontos kérdés az is a biztosításkötés előtt, hogy az utazó pontosan milyen programokat tervez nyaralása során. Egy tengerparti pihenés, egy búvárkodással egybekötött nyaralás vagy egy raftingtúra egészen eltérő kockázatokat jelenthet. Bizonyos sportok ráadásul nem minden alapcsomagban szerepelnek, ezért különösen fontos a feltételek alapos átolvasása.