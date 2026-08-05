Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar villanyautósoknak: vaskos csekket küldenek a biztosítók

A villanyautók és a hibridek kötelező biztosítása az átlagnál olcsóbb, és a díjak is gyorsabban csökkennek, a cascónál fordított a helyzet. A magasabb javítási költségek miatt a biztosítási díj jóval borsosabb, a tulajdonosok mégis sokkal nagyobb arányban kötik meg a szerződéseket, mint a hagyományos járművek esetében.

A hazai utakon futó elektromos autók száma már jócskán átlépte a százezres határt, ami a biztosítási piacon is egyértelműen érezteti a hatását. Idén áprilisra már több mint 106 ezer tisztán elektromos gépkocsi közlekedett Magyarországon, ami éves szinten bő negyvenszázalékos bővülést jelent.

A Netrisk júniusi adatai alapján az újonnan kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokon (kgfb) belül a villanyautók aránya 3,6, a hibrideké pedig 5,3 százalékra emelkedett. A piacot jelenleg egyértelműen a céges vásárlások pörgetik, ugyanis a jogi személyek által kötött szerződések közel tíz százaléka már tisztán elektromos modellre vonatkozik, a hibridekkel együtt pedig ez az arány a tizenhét százalékot is meghaladja. A magánszemélyek körében az elektromos hajtás aránya egyelőre alig lépi túl a három százalékot.

2026 első félévében kifejezetten kedvezően alakultak az alternatív hajtású autók kötelező biztosítási díjai. Egy villanyautó átlagos éves díja 52 ezer forint körül mozgott, ami nyolcszázalékos áresést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A hibrideknél még látványosabb, tizenkét százalékos volt a csökkenés, így az átlagdíj 54 ezer forint alá esett. Ezzel szemben a hagyományos motorral szerelt járművek díja csupán két százalékkal mérséklődött, megközelítve az 59 ezer forintot. A villanyautós szerződések terén a Tesla dominál, mivel az első félévben kötött kötelezők közel huszonkét százalékát az amerikai márka modelljei adták, de a dobogóra a Hyundai és a BMW is felfért.

A cascobiztosítások piacán azonban teljesen más tendenciák érvényesülnek. Míg a benzines autóknak mindössze 5,3, a dízeleknek pedig csupán 3,4 százalékára kötnek ilyen biztosítást, addig a hibrideknél közel huszonkilenc, a villanyautóknál pedig tizenhét százalék feletti ez az arány. A tulajdonosok annak ellenére ragaszkodnak a teljes körű védelemhez, hogy az elektromos gépkocsik átlagos cascodíja a 263 ezer forintot is meghaladja, szemben a benzinesek 109 ezer, illetve a dízelek 160 ezer forintos átlagával.

A kiugróan magas díjakat elsősorban az indokolja, hogy az akkumulátoros járművek átlagéletkora alacsonyabb, az értékük és a javítási költségük viszont jelentősen magasabb a hagyományos autókéinál. A statisztikák alapján a tulajdonosok – különösen a flottát üzemeltető cégek – tisztában vannak a megemelkedett kockázatokkal és szervizköltségekkel, ezért hajlandóak jóval többet fizetni a megfelelő biztosítási védelemért.