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Újabb tévécsatorna szűnik meg Magyarországon: napokon belül leállhat a műsora
Pénzügyi okok miatt hamarosan befejezi sugárzását az országos elérésű Jazz TV. A több mint kétmillió háztartásban fogható közösségi csatorna megszűnésének hátterében nem a nézői érdeklődés hiánya áll - ezt állítják tulajdonosai.
A közel három és fél éve indult, a hazai jazzkultúra megőrzését és bemutatását célzó adó az elmúlt években jelentős archívumot épített fel, és számos saját gyártású műsort készített - írja a csatorna saját közleményében.
Bár a csatorna bekerült a két legnagyobb hazai műsorterjesztő alapcsomagjába, a hatályos médiatörvény megpecsételte a sorsát. A szabályozás értelmében ugyanis – egy 2012-es módosítás nyomán –, ha a felek nem tudnak megegyezni a terjesztésről, és a Médiatanács hozza létre a szerződést, a műsorterjesztőnek nem kell programdíjat fizetnie a közösségi tévéknek. Így az országos, közérdekű kulturális tartalmat előállító adók elesnek a legfőbb, kiszámítható bevételi forrásuktól.
Mivel a jazz rétegműfaj, a csatorna reklámpiaci lehetőségei rendkívül korlátozottak. Kiszámítható terjesztési díjak hiányában a működést eddig főként tulajdonosi kölcsönökből, a munkatársak ingyenes szakmai munkájából, valamint az adáslebonyolító partner támogatásából finanszírozták. Azt is írják, hogy bár megpróbáltak más befektetőt bevonni, és kulturális kormányzati támogatást is igényeltek, ezek a kísérletek nem jártak sikerrel, a források pedig mára teljesen kimerültek.
A tulajdonosok mindezen tények ismeretében meghozták a nehéz döntést a sugárzás e havi leállításáról, bízva abban, hogy bejelentésük érdemi szakmai párbeszédet indít a közösségi televíziózás jövőjéről. Számításaik szerint már előfizetőnként havi 2,5-4 forintos programdíj is elegendő lenne a stabil működéshez és a tartalomfejlesztéshez.
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