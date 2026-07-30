Autóval mész nyaralni? A legtöbben enélkül már nem is indulnak útnak: csak pár kattintás beszerezni

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Július közepéig több mint 220 ezer utasbiztosítást kötöttek az egyik hazai biztosításközvetítőnél - 12,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A nyári szezonban továbbra is az autó a leggyakoribb közlekedési eszköz: közel 43 ezer autós utazáshoz kötöttek biztosítást, és ezek háromnegyedéhez gépjármű-asszisztencia is kapcsolódott. A nyári autós utak egyértelmű favoritja Horvátország, amely az úti célok több mint harmadában szerepelt. A cég szerint az is jól látszik, hogy megindult a verseny az utasokért, ugyanis a biztosítók között egyre élesebb az árverseny.
Az idei utazási szezonban tovább nőtt a külföldi utakhoz kötött utasbiztosítások száma. A Netrisk adatai szerint az idén, július közepéig közel 13 százalékkal több, több mint 220 ezer utasbiztosítást kötöttek éves szinten. A nyári szezonban, a június eleje óta eltelt másfél hónapban pedig több mint 12 százalékos bővülést tapasztaltak.
Vezetnek az autós utak nyáron
Bár az év egészét tekintve a repülő a leggyakrabban megjelölt közlekedési eszköz, a nyári időszakban továbbra is az autó vezet: az utazások közel fele, 48 százalék esetében választották ezt az utazási módot a magyarok, míg a repülős utak aránya 42 százalék volt. Busszal vagy vonattal pedig mindössze 6 százalék utazott.
A kerozinellátás körüli bizonytalanság összességében viszont nem hatott negatívan a repülős utazásokra, a számuk és arányuk is nőtt tavaly nyárhoz képest.
Horvátország a favorit
Az adatokból az is kiderült, hogy hova utaznak legszívesebben a magyarok nyáron, az elmúlt évekhez képest pedig nincs érdemi mozgás a toplistában. A nyári időszakban Horvátország, Olaszország és Ausztria áll az első helyen.
Ugyanez a sorrend az autós utak esetében is: Horvátországnak 35 százalék vág neki autóval, míg Olaszország felé közel 19 százalék, Ausztria felé pedig közel 11 százalék indul el kocsival. A cég adatai alapján az Adria térsége dominálja a nyári autós külföldi utazásokat. Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Görögország és Montenegró együttesen a nyári autós úti célok mintegy kétharmadát adta.
Négyből hárman
„Az autós utasbiztosítások jelentős részéhez gépjármű-asszisztencia is kapcsolódik, a Horvátországi utaknál például 10-ből 8 ügyfél választja, ez pedig a tudatosság jele. Az év elejétől július közepéig közel 67 ezer olyan szerződést kötöttek, amely tartalmazott autós segítségnyújtási szolgáltatást, ez majdnem 7 százalékos növekedést jelent éves szinten. A nyári szezonban eddig pedig az asszisztenciával kötött szerződések aránya 76 százalék volt, vagyis négyből három autós utasbiztosítás tartalmazott ilyen szolgáltatást” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
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Az asszisztenciát is tartalmazó biztosítások átlagdíja a nyári időszakban közel 16 ezer forint volt, ami 4 százalék alatti emelkedésnek felel meg éves szinten. Besnyő Márton szerint az autós segítségnyújtás különösen a hosszabb külföldi utaknál lehet fontos. A szolgáltatás a szerződési feltételektől függően többek között műszaki meghibásodás, defekt, akkumulátorhiba vagy baleset esetén nyújthat segítséget. A csomag tartalmazhat helyszíni javítást, autómentést, szállást, bérautót vagy az utasok továbbutazásának megszervezését is.
Fokozódik az árverseny
A biztosításközvetítő adataiból kiderül az is, hogy az összes idén megkötött utasbiztosítás átlagdíja 11 900 forint volt, ami 2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A nyári szerződések átlagosan 13 400 forintba kerültek, mindössze 0,5 százalékkal többe, mint tavaly nyáron. Az egy főre és egy napra jutó átlagos díj az év eddigi részében 817 forintot tett ki, a nyári időszakban pedig 734 forintos átlag alakult.
A szakember hozzátette, hogy fokozódik az árverseny a biztosítók között, ezért idén a korábbi évekhez képest is alacsonyabb, mindössze 2 százalékos árváltozás látszik a tavaly 4 százalékhoz képest. A visszafogott áremelés mellett olyan biztosítók is vannak, akik jelentősen, akár 20 százalékkal is csökkentettek az áraikon éves szinten. A cég szerint ezért is érdemes a különböző biztosítók ajánlatait összehasonlítani, és az árak mellett a szolgáltatás tartalmát is megnézni, hiszen néha pár száz forintos különbségek a díjakban jelentős eltéréseket jelenthetnek baj esetén.
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