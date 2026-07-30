2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
36 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Good friends on a road trip in big old car
Biztosítás

Autóval mész nyaralni? A legtöbben enélkül már nem is indulnak útnak: csak pár kattintás beszerezni

Pénzcentrum
2026. július 30. 11:13

Július közepéig több mint 220 ezer utasbiztosítást kötöttek az egyik hazai biztosításközvetítőnél - 12,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A nyári szezonban továbbra is az autó a leggyakoribb közlekedési eszköz: közel 43 ezer autós utazáshoz kötöttek biztosítást, és ezek háromnegyedéhez gépjármű-asszisztencia is kapcsolódott. A nyári autós utak egyértelmű favoritja Horvátország, amely az úti célok több mint harmadában szerepelt. A cég szerint az is jól látszik, hogy megindult a verseny az utasokért, ugyanis a biztosítók között egyre élesebb az árverseny.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az idei utazási szezonban tovább nőtt a külföldi utakhoz kötött utasbiztosítások száma. A Netrisk adatai szerint az idén, július közepéig közel 13 százalékkal több, több mint 220 ezer utasbiztosítást kötöttek éves szinten. A nyári szezonban, a június eleje óta eltelt másfél hónapban pedig több mint 12 százalékos bővülést tapasztaltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vezetnek az autós utak nyáron

Bár az év egészét tekintve a repülő a leggyakrabban megjelölt közlekedési eszköz, a nyári időszakban továbbra is az autó vezet: az utazások közel fele, 48 százalék esetében választották ezt az utazási módot a magyarok, míg a repülős utak aránya 42 százalék volt. Busszal vagy vonattal pedig mindössze 6 százalék utazott.

A kerozinellátás körüli bizonytalanság összességében viszont nem hatott negatívan a repülős utazásokra, a számuk és arányuk is nőtt tavaly nyárhoz képest.

Horvátország a favorit

Az adatokból az is kiderült, hogy hova utaznak legszívesebben a magyarok nyáron, az elmúlt évekhez képest pedig nincs érdemi mozgás a toplistában. A nyári időszakban Horvátország, Olaszország és Ausztria áll az első helyen.

Ugyanez a sorrend az autós utak esetében is: Horvátországnak 35 százalék vág neki autóval, míg Olaszország felé közel 19 százalék, Ausztria felé pedig közel 11 százalék indul el kocsival. A cég adatai alapján az Adria térsége dominálja a nyári autós külföldi utazásokat. Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Görögország és Montenegró együttesen a nyári autós úti célok mintegy kétharmadát adta.

Négyből hárman

„Az autós utasbiztosítások jelentős részéhez gépjármű-asszisztencia is kapcsolódik, a Horvátországi utaknál például 10-ből 8 ügyfél választja, ez pedig a tudatosság jele. Az év elejétől július közepéig közel 67 ezer olyan szerződést kötöttek, amely tartalmazott autós segítségnyújtási szolgáltatást, ez majdnem 7 százalékos növekedést jelent éves szinten. A nyári szezonban eddig pedig az asszisztenciával kötött szerződések aránya 76 százalék volt, vagyis négyből három autós utasbiztosítás tartalmazott ilyen szolgáltatást” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az asszisztenciát is tartalmazó biztosítások átlagdíja a nyári időszakban közel 16 ezer forint volt, ami 4 százalék alatti emelkedésnek felel meg éves szinten. Besnyő Márton szerint az autós segítségnyújtás különösen a hosszabb külföldi utaknál lehet fontos. A szolgáltatás a szerződési feltételektől függően többek között műszaki meghibásodás, defekt, akkumulátorhiba vagy baleset esetén nyújthat segítséget. A csomag tartalmazhat helyszíni javítást, autómentést, szállást, bérautót vagy az utasok továbbutazásának megszervezését is.

Fokozódik az árverseny

A biztosításközvetítő adataiból kiderül az is, hogy az összes idén megkötött utasbiztosítás átlagdíja 11 900 forint volt, ami 2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A nyári szerződések átlagosan 13 400 forintba kerültek, mindössze 0,5 százalékkal többe, mint tavaly nyáron. Az egy főre és egy napra jutó átlagos díj az év eddigi részében 817 forintot tett ki, a nyári időszakban pedig 734 forintos átlag alakult.

A szakember hozzátette, hogy fokozódik az árverseny a biztosítók között, ezért idén a korábbi évekhez képest is alacsonyabb, mindössze 2 százalékos árváltozás látszik a tavaly 4 százalékhoz képest. A visszafogott áremelés mellett olyan biztosítók is vannak, akik jelentősen, akár 20 százalékkal is csökkentettek az áraikon éves szinten. A cég szerint ezért is érdemes a különböző biztosítók ajánlatait összehasonlítani, és az árak mellett a szolgáltatás tartalmát is megnézni, hiszen néha pár száz forintos különbségek a díjakban jelentős eltéréseket jelenthetnek baj esetén.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #autó #nyaralás #utasbiztosítás #ausztria #horvátország #adria #olaszország #nyári szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:13
14:59
14:48
14:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 29. 16:40
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 30. 13:14
Megerősítette az ATV a Media1 hírét: távozik Vogyerák Anikó
A Media1 tíz napja elsőként írt róla, hogy várhatóan Vogyerák Anikó is elhagyja az ATV-t, de akkor a...
Bankmonitor  |  2026. július 30. 11:13
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki k...
Holdblog  |  2026. július 29. 08:00
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci k...
iO Charts  |  2026. július 28. 21:12
ASML részvény: jó befektetés az AI-rali után?
Az ASML részvény árfolyama 2025-26-ban az AI hype hatására az egekbe emelkedett, kevés cég profitált...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2
3 hete
Valami nagyon ég Budapest környékén: sűrű, fekete füst száll fel, mi történhetett?
3
3 hónapja
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
4
2 hónapja
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
5
1 hónapja
Most érkezett! Felrobbantottak egy bankautomatát Oszlány főterén: nagy erőkel vonultek ki a hatóságok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 15:13
Kegyetlen hőség lesz a hétvégén: itt a legfrissebb előrejelzés, ezt nem szabad félvállról venni
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 13:00
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
Agrárszektor  |  2026. július 30. 14:28
Ezt meg ne tedd most a kertedben: halálos lehet a könnyelműség