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Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni
Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat. A Libri és a Líra Pénzcentrumnak adott válaszaiból az is kiderül, mely műfajok vezetik a nyári toplistákat, mennyivel nőttek az új könyvek árai, és Christopher Nolan nyári nagyfilmje mekkora lökést adott Homérosz Odüsszeiájának.
Még egy teljes hónap hátravan a nyárból, a kánikulai napokon pedig akár otthon, akár a vízparton kézenfekvő kikapcsolódás lehet az olvasás. Sokan eleve könyvvel készülnek a szabadságra, a nyári hónapokban pedig a könnyedebb regények, a krimik és az utazáshoz választott kötetek iránt is erősödik a kereslet.
A Pénzcentrum ezúttal a Librit és a Lírát kérdezte arról, hogyan alakult eddig a nyári könyvpiac, mely műfajokat és szerzőket keresik most a vásárlók, valamint mennyire fogja vissza a költést a könyvek drágulása. A két könyvkereskedő válaszai alapján az olvasási kedv nem tűnt el, de a vásárlók egy része már jobban megnézi, egyszerre hány kötet kerül a kosarába.
Kitart a nyári könyvvásárlási kedv
A Líra július utolsó hetéig nem tapasztalt visszaesést az előző nyárhoz képest, növekedést azonban szintén nem mértek. A cég szerint ezt annak fényében érdemes értékelni, hogy 2025 nyarán a vásárlók jóval többet költöttek a Líra üzleteiben és webáruházában, mint a korábbi években.
A nyári eredmények ugyanakkor önmagukban nem mondanak sokat az egész éves könyvpiacról. A Líra szerint a valódi főszezon októbertől decemberig tart, ebben a három hónapban keletkezik az éves forgalom mintegy harmada. A nyár elsősorban az utazáshoz kapcsolódó könyveknek kedvez, de ezek súlya az éves piacon nem meghatározó.
A Libri ugyancsak erősen szezonális piacról számolt be. A legforgalmasabb időszak náluk is a karácsony, tavasszal a húsvét és a gyereknap élénkíti főként a gyerekkönyvek eladását. A nyárnak azonban szintén megvan a maga lendülete: júniusban a Könyvhét, júliusban pedig a nyaralásra és pihenéshez vásárolt kötetek növelik a keresletet.
Krimi, romantika és könnyebb olvasmányok
Abban mindkét könyvkereskedő egyetért, hogy nyáron valamelyest erősödik a könnyedebb műfajok piaca. A Libri szerint ilyenkor különösen keresettek a szórakoztató könyvek, a romantikus regények és a krimik, miközben a nyári szünet alatt az iskolai kötelező olvasmányok iránt is megélénkül az érdeklődés.
A Líra szintén növekedést érzékel a krimiknél, a könnyebb olvasmányoknál és az útikönyveknél. Nagy átrendeződésről azonban nem beszélnek: tapasztalataik szerint a vásárlók nyáron is alapvetően ugyanazokat a könyveket keresik, mint az év többi részében.
A Libri felnőtt sikerlistáján több műfaj is jelen van. Dezső András A magyar tenger kalózai című oknyomozó riportkönyve a Balaton rendszerváltás utáni alvilágáról szól, és magabiztosan tartja helyét a legnépszerűbb címek között.
A keresett könyvek közé tartozik Kollár Betti Több mint ellenségek, Diana Hunt Megőrülök érted, Szentesi Éva Míg a halál nem választ és David Szalay Test című regénye is. Bán Mór Túl a tűz és érc falán című kötete a történelmi fantasy olvasóit szólította meg, de Fredrik Backman A barátaim, Mélissa Da Costa Visszatérés, valamint Dan Brown A titkok titka című könyve is szerepel a nyári kedvencek között.
Klasszikus és új gyerekkönyvek is jól fogynak
A Libri gyerekkönyves sikerlistáján egyszerre szerepelnek új megjelenések és több generáció óta olvasott történetek. Bartos Erikától például a Bogyó és Babóca – Érzelmek meséi és a Bogyó, Babóca és a dínók került fel a listára. Bosnyák Viktória A sirály a király? című könyve szintén őrzi népszerűségét, Berg Judit Rumini-sorozatából pedig a klasszikus Rumini mellett az új Rumini a Füstölgő-tengeren is keresett.
Miközben a régebbi gyerekkönyvek közül Fekete István Vuk, Bálint Ágnes Szeleburdi család és A kis herceg is ott van a nyári kedvencek között. Az új kötetek közül Pásztohy Panka Momó és Max – Miért szalad a tenger a partra? című könyve keltette fel sok család figyelmét.
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Drágák az új könyvek, óvatosabbak a vásárlók
A Libri adatai szerint a 2026 első felében megjelent új könyvek átlagára mintegy 8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A száz legkeresettebb könyv átlagára még ennél is magasabb, vagyis a friss megjelenések és a legnagyobb sikercímek magasabb áron is vevőre találnak.
Megtudtuk azt is, hogy a Libri átlagos kosárértéke az első fél évben 6 százalékkal emelkedett éves alapon. A kereskedő ebből arra következtetett, hogy a vásárlók továbbra is hajlandók többet fizetni azokért az újdonságokért, amelyek valóban érdeklik őket.
A Líra tapasztalatai ennél óvatosabb vásárlói magatartást mutatnak. A cég szerint az elmúlt években főként a papír világpiaci drágulása, a gyenge forint és a minimálbéremelés miatt jelentősen nőttek az új könyvek árai. A drágulás üteme 2026-ban mérséklődött, de a kereskedő érzékeli, hogy kevesebb elkölthető pénz marad a vásárlóknál. A Líra forgalma eközben nem változott, az egy vásárlásra jutó kosárérték azonban csökken.
A vevők egy alkalommal kevesebb könyvet vagy olcsóbb köteteket vesznek, később viszont sokan visszatérnek azokért a címekért, amelyeket elsőre nem vittek el
- közölték a Pénzcentrummal, és hozzátették azt is, hogy egyre népszerűbbek a Líra garázsvásárai is, ahol kedvezményesen lehet könyvekhez jutni. A cég megfogalmazása szerint a könyvbarátok nem mondanak le az olvasásról, de egy-egy vásárlás során már óvatosabban költenek.
Nem lőtt ki a kereslet az Odüsszeia iránt
Christopher Nolan idei nyári blockbusterének, az Odüsszeia hatását mindkét kereskedő érzékeli, a növekedés mértékét azonban eltérően ítélik meg.
A Libri szerint júliusban Homérosz Odüsszeia című művének különböző kiadásaiból a júniusi mennyiség többszöröse fogyott. Az érdeklődés a görög mitológia modernebb feldolgozásaira is átterjedt: Stephen Fry Odüsszeia – Egy hős hazatalál, Madeline Miller Kirké és Akhilleusz dala, valamint az Odüsszeia – Képregény is keresettebb lett. A növekedés a Libri szerint persze nem jelent sikerlistás eladásokat, de már érzékelhető, hogy egy nagyszabású filmes adaptáció új olvasókat terelhet egy klasszikus mű és annak kortárs feldolgozásai felé.
A Líra ezzel szemben csak nagyon kis növekedést tapasztalt, és nem számít arra, hogy Homérosz eposza bestseller lesz. A kereskedő szerint az Egyesült Államokban a film mellett egy merész, modern nyelvezetű fordítás is segítette a könyv népszerűségét.
Magyarországon ugyanakkor továbbra is Devecseri Gábor fordítása a meghatározó. A Líra ezt mesteri átültetésnek nevezte, amelyen generációk nőttek fel, a fiatalabb olvasók azonban már gyakran nehéznek és régiesnek tartják.
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