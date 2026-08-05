Kőkemény versenyben a hazai bankok: durván megvágták a slágerhitelek kamatait, jól járhat, aki most lép

Melyik bank kínálja most a legjobb személyi kölcsönt? Akár több tízezer forintot is megspórolhat az, aki hitelfelvétel előtt összehasonlítja a bankok ajánlatait. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátor aktuális hitelajánlatai alapján megnéztük, mely pénzintézetek kínálják a legkedvezőbb THM-mel és havi törlesztővel elérhető személyi kölcsönöket 1, 3, 5 és 10 millió forintos hitelösszegre.

A személyi kölcsönök piacán akár ugyanakkora hitelösszegre is jelentős eltérések lehetnek a bankok ajánlatai között, ezért hitelfelvétel előtt érdemes összehasonlítani a különböző konstrukciókat. Megnéztük a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora alapján, hogy jelenleg mely pénzintézetek kínálják a legkedvezőbb ajánlatokat 1, 3, 5 és 10 millió forintos hitelösszeg esetén.

Az összehasonlítás során minden esetben azonos feltételekkel számoltunk. Az ügyfél havi nettó jövedelme 500 ezer forint, a választott futamidő 5 év, a munkaviszony hossza legalább 12 hónap volt. Szabad felhasználású személyi kölcsönöket vizsgáltunk, és feltételeztük a gyors ügyintézést, a jövedelem érkeztetését, valamint az aktív bankkapcsolatot. Az ajánlatokat a THM alapján rangsoroltuk.

1 millió forintos személyi kölcsön

A legkedvezőbb ajánlatot az MBH Bank Kamatvágó Személyi Kölcsöne kínálta, amely kizárólag idegen banki hitelkiváltással együtt érhető el. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 22 373 forint, a THM 12,86 százalék, a hitelkamat pedig 11,99 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 1 342 380 forint, így a hitel teljes díja 342 380 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, a törlesztőrészlet a futamidő alatt nem változik, emellett online igénylésre is van lehetőség.

A második helyen a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne végzett. Az ötéves futamidőre felvett 1 millió forintos hitel esetén a havi törlesztőrészlet 23 160 forint, a THM 14,7 százalék, a hitelkamat pedig 13,79 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 1 389 560 forint, vagyis a hitel teljes díja 389 560 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, a hitelbírálati díjat a bank elengedi, így induló költséggel nem kell számolni.

3 millió forintos személyi kölcsön

A 3 millió forintos személyi kölcsönök között a legkedvezőbb ajánlatot az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne nyújtotta. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 63 468 forint, a THM 10,27 százalék, a hitelkamat pedig 9,68 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 3 808 047 forint, így a hitel teljes díja 808 047 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, folyósítási jutalékot nem számít fel a bank. Az ajánlat legalább 3 millió forintos hitelösszeg igénylése esetén érhető el, emellett akár 50 ezer forintos jóváírás és további kamatkedvezmények is elérhetők a feltételek teljesítése esetén.

A második helyen a Raiffeisen Bank Raiffeisen Személyi Kölcsöne végzett a 3 millió forintos hitelösszeg kategóriájában. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 63 579 forint, a THM 10,35 százalék, a hitelkamat pedig 9,89 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 3 814 729 forint, így a hitel teljes díja 814 729 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, a bank elengedi a hitelbírálati díjat, ezért induló költséggel nem kell számolni. Az UniCredit ajánlatához képest mindössze 111 forinttal magasabb havi törlesztőrészletet és 6 682 forinttal nagyobb teljes visszafizetést jelent.

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5 millió forintos személyi kölcsön

Az 5 millió forintos személyi kölcsönök között is az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne bizonyult a legkedvezőbbnek. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 105 779 forint, a THM 10,27 százalék, a hitelkamat pedig 9,68 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 6 346 761 forint, így a hitel teljes díja 1 346 761 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, folyósítási jutalékot nem kell fizetni. Az ajánlathoz tartozik, hogy a bank akár 50 ezer forintos jóváírást és további kamatkedvezményeket is kínál a feltételek teljesítése esetén.



A második legkedvezőbb ajánlatot az 5 millió forintos hitelösszegnél a Raiffeisen Bank Raiffeisen Személyi Kölcsöne adta. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 105 965 forint, a THM 10,35 százalék, a hitelkamat pedig 9,89 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 6 357 884 forint, így a hitel teljes díja 1 357 884 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, a bank elengedi a hitelbírálati díjat, ezért induló költséggel nem kell számolni.

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10 millió forintos személyi kölcsön

A 10 millió forintos hitelösszegnél a Raiffeisen Bank Raiffeisen Személyi Kölcsöne is rendkívül kedvező ajánlatot kínál. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 209 970 forint, a THM 9,91 százalék, a hitelkamat pedig 9,49 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 12 598 179 forint, így a hitel teljes díja 2 598 179 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, a bank elengedi a hitelbírálati díjat, ezért induló költséggel nem kell számolni.

A 10 millió forintos személyi kölcsönök rangsorában a következő helyen a CIB Bank CIB Előrelépő Személyi kölcsön "A" ügyfélminősítés konstrukciója végzett. Az ötéves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 211 111 forint, a THM 10,17 százalék, a hitelkamat pedig 9,59 százalék. A teljes visszafizetendő összeg 12 666 666 forint, így a hitel teljes díja 2 666 666 forint. A konstrukció végig fix kamatozású, bankváltás nélkül is igényelhető, és 2, illetve 15 millió forint közötti hitelösszeg esetén érhető el.

Az összehasonlítás alapján jól látszik, hogy ugyanazon hitelösszeg és azonos feltételek mellett is jelentős különbségek lehetnek a bankok ajánlatai között. Az 1 millió forintos kategóriában az MBH Bank kínálta a legalacsonyabb THM-et, míg a 3 és 5 millió forintos hiteleknél az UniCredit Bank végzett az első helyen. A 10 millió forintos kölcsönök esetében a Raiffeisen Bank bizonyult a legkedvezőbbnek, 10 százalék alatti THM-mel.

Az is jól látható, hogy több kategóriában rendkívül szoros a verseny: a legjobb és a második legjobb ajánlat között sok esetben csak néhány száz forint a havi törlesztőrészlet különbsége, illetve a teljes visszafizetendő összegben is csupán néhány ezer forintos eltérés adódik. Éppen ezért hitelfelvétel előtt érdemes több bank ajánlatát is összehasonlítani, mert a jövedelem, a választott hitelösszeg vagy az igénylési feltételek kisebb változása is módosíthatja, hogy melyik konstrukció a legkedvezőbb.

Korábban is foglalkoztunk a személyi kölcsönök piacával. Megírtuk, hogy egy friss kutatás szerint ötéves mélypontra esett azok aránya, akik az elmúlt egy évben hitelt vettek fel, miközben a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a személyi kölcsönök piaca tovább bővült. A növekedést ugyanakkor elsősorban az egy szerződésre jutó magasabb hitelösszegek hajtják, nem pedig az új hitelfelvevők számának emelkedése. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk: Ilyenre öt éve nem volt példa: teljesen elfordultak a magyarok ettől a slágerhiteltől.