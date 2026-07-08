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Biztosítás

Komoly csapda vár a magyar autósokra: hiába csökkent a kötelező díj - ezen a dolgon még mindig rengeteg pénzt lehet bukni

Pénzcentrum
2026. július 8. 11:03

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a második negyedévben megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 58 500 forint volt a személygépkocsik körében, ami 12 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 66 500 forintos szinttől. A szerződések több mint felét négy biztosítónál kötötték az ügyfelek ebben az időszakban.

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Településtípusok tekintetében igen jelentős az eltérés az átlagdíjakban: míg a fővárosban az elmúlt negyedévben átlagosan 82 800 forintba került a személyautók kötelezője, a vidéki üzembentartók átlagosan 54 300 forintot fizettek. Mindkét csoportban azonos, 12 százalék körüli mértékben csökkent a díjak szintje.

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A jelenlegi nyomott díjak élénk piaci versenyt jeleznek, melyben a legtöbb szerződést az Allianz, az Union, a K&H és az Uniqa szerezte meg: e négy társaságnál kötötték az összes kötelező biztosítás 58 százalékát.

„Az első negyedévi 58 400 forintos átlagdíjhoz képest a most lezárult negyedévben érdemi elmozdulás nem történt, ami annak a jele, hogy fordulóponthoz érhetett a kgfb-díjak alakulása” – magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

Az MNB adatai szerint a kárráfordítás az első negyedévben 11,8 százalékkal nőtt, vagyis a jelentős piaci verseny ellenére a költségek növekedése a következő negyedévekben már a díjak emelésére késztetheti a biztosítókat.

A kgfb esetében a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság, az egyösszegű éves befizetés részaránya a tavalyi 68 százalékról immár 71 százalékra emelkedett; a negyedéves fizetést 22 százaléknyian, míg a félévest 7 százaléknyian választották.

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A CASCO-díjak mérsékelten emelkedtek

Miközben éves összehasonlításban jelentősen csökkenő kgfb-díjakkal találkozhatunk, a casco esetében az Insura.hu adatai szerint díjemelkedés következett be: a második negyedévben megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 212 800 forint volt, ami 3,8 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor mért 205 000 forintos mértéket.

„Az egyes biztosítók ajánlatai mind a kgfb, mind a casco esetében jelentősen eltérhetnek az átlagtól. Ezért a biztosítási évforduló közeledtével az optimális döntéshez akkor is érdemes alkuszi összehasonlító portálon megismerni az elérhető lehetőségeket, ha a meglévő biztosító a következő időszakra kedvezőbb díjat ajánl fel” – tette hozzá az Insura.hu vezérigazgatója.
Címlapkép: Getty Images
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