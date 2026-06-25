Erről rengeteg magyar kismamának fogalma sincs: nagyon nagy lehet a baj nyaraláskor, ha ezt elfelejtik

A biztosítók kizárólag a váratlan vészhelyzetek költségeit térítik meg, és ezeket is szigorú feltételekhez, például a terhességi korhoz vagy előzetes orvosi igazoláshoz kötik, így a körültekintő tájékozódás elengedhetetlen a komoly, váratlan kiadások elkerülése érdekében.

Ha várandós kismama indul nyaralni külföldre, nagyon körültekintően kell eljárnia: nem minden eseményt fedez a biztosítás, így ha neadjisten váratlan esemény lépne fel, előzetesen jobb tájékozódni ezekről.

Sokan tévesen úgy gondolják, hogy az utasbiztosítás minden felmerülő problémát fedez. Bokros Máté Levente biztosítási szakértő, az Atervező.hu alapítója arra figyelmeztet, hogy az előre tervezhető ellátásokat, például a kontrollvizsgálatokat vagy a szűréseket a társaságok egyáltalán nem térítik meg.

Kizárólag a sürgősségi, akut esetek, mint a hirtelen fellépő erős fájdalom, a vérzés vagy a korai fájások minősülhetnek biztosítási eseménynek.

A szolgáltatás mértéke és a pontos feltételrendszer társaságonként eltér, ezért a szerződéskötés során nem szabad kizárólag az ár vagy az online kalkulátorok rövid összefoglalói alapján dönteni. A legfontosabb szempont a terhességi kor, a szakértő szerint ugyanis a legtöbb biztosító legfeljebb a várandósság 24. és 27. hete közötti időszak végéig vállal fedezetet a terhességgel összefüggő kockázatokra. A harmadik trimeszterben a lehetőségek jelentősen beszűkülnek, a 36. hét után pedig jellemzően már egyáltalán nem nyújtanak fedezetet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szerződéskötés előtt elengedhetetlen ellenőrizni a pontos kizáró okokat, például azt, hogy a veszélyeztetett terhesség kizárja-e a kifizetést, illetve mi számít pontosan sürgősségi esetnek. Azt is érdemes megvizsgálni, hogy szükség van-e orvosi jóváhagyásra, sok esetben ugyanis a biztosítók előzetes írásos igazoláshoz kötik a kockázatviselést. Ha ez hiányzik, előfordulhat, hogy a kismama már az indulás pillanatában elveszíti a térítésre való jogosultságát.

A tudatos felkészülés azért is létfontosságú, mert külföldön egy sürgősségi nőgyógyászati vizsgálat vagy kórházi ellátás költsége több százezer, de akár több millió forintra is rúghat. A valódi biztonságot a szerződési feltételek és a kizárások pontos ismerete jelenti, így garantálható, hogy egy váratlan egészségügyi probléma ne terhelje meg a családi költségvetést.