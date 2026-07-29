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Egy fiatal pár szeretettel öleli át egymást egy baráti összejövetelen és kerti partin.
Biztosítás

Kiderült, mi ad valódi biztonságérzetet a magyaroknak: nem a milliók és nem is a saját lakás a legfontosabb

Pénzcentrum
2026. július 29. 20:04

A magyarok számára a szeretetteljes emberi kapcsolatok ugyanolyan fontosak a biztonságérzethez, mint az anyagi biztonság vagy az egészség – derül ki egy friss reprezentatív kutatásból. Minden harmadik ember a barátaitól kapja a legtöbb támogatást a mindennapokban, a 40 év alattiaknak pedig csaknem a fele a barátságaiból is erőt és biztonságot merít.

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Az emberi kapcsolatok nemcsak a társadalmi helyzetünket vagy a lelki egyensúlyunkat határozzák meg, hanem a testi egészségünk alapjait is – derül ki a Harvard több mint nyolc évtizede futó kutatásából. Az eredmények szerint, akinek erős emberi kapcsolatai vannak, egészségesebb, boldogabb és tovább él.

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A kapcsolatok megélése ugyanakkor az utóbbi években jelentősen átalakult. Egy 142 országra kiterjedő globális felmérés szerint a Z generáció a valaha volt legmagányosabb generáció, annak ellenére, hogy az online térben sokkal több kapcsolódási lehetőségük van. A magyar nagymintás ifjúságkutatás szerint 2020-ban évtizedek után először került be a magány és a barátok hiánya a fiatalok négy legégetőbb problémája közé.

A barátok a párkapcsolat után a legfontosabb támaszok

A nemzetközi barátságnap alkalmából az Allianz által készített reprezentatív kutatás szerint a magyarok számára a barátok kiemelt szerepet töltenek be a biztonságérzet megteremtésében. Minden harmadik magyar úgy érzi, hogy a mindennapi jóllétéhez a barátai járulnak hozzá a leginkább. Náluk csak a párkapcsolat bizonyul fontosabbnak, minden második ember a partnerét említette, amikor a biztonságról beszélt. A család szerepe szintén meghatározó: az édesanyákat a megkérdezettek 35 százaléka, a testvéreket 34 százaléka, az édesapákat pedig 24 százaléka említette.

A fiataloknak is fontosak a barátságok

A 40 év alattiaknál az édesanyák szerepe kiugró: tízből hat fiatal felnőtt rájuk gondol, amikor a biztonságról van szó. Az apák szerepe is hangsúlyos, ugyanakkor tízből öt 40 év alatti azt is mondta, hogy a barátaiból merít biztonságérzetet. Az életkor előrehaladtával a családi kapcsolatok szerepe átalakul, a barátságok jelentősége azonban végig megmarad. A barátok fontos szerepét a 18–39 évesek 45 százaléka, a 40–59 évesek 33 százaléka, míg a 60 év felettiek 38 százaléka emelte ki.

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A kutatás szerint a mindennapok biztonságérzetének legfontosabb pillérei az anyagi biztonság (42 százalék), a jó egészségi állapot (42 százalék) és a nyugodt otthoni környezet (39 százalék). Ugyanakkor a kiszámítható családi légkör, a szeretetteljes emberi kapcsolatok és az, hogy baj esetén van kihez fordulni, szintén meghatározó szerepet játszik a biztonságérzet kialakításában. A támogató párkapcsolat és a mindennapi rutinok mellett ebben az összefüggésben minden hetedik ember a barátokat is kiemelte.
Címlapkép: Getty Images
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