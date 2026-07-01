A szélsőséges időjárási események intenzitása egyre nő, és gyakran alig néhány nap alatt több ezer kárbejelentést eredményeznek, emiatt pedig egyre fontosabbá válik a megelőzés.
Pofátlan trükkel hárítják el a kifizetést a biztosítók: súlyos százezreket veszíthetnek a gyanútlan lakástulajdonosok
A kellemetlen meglepetések és a komoly anyagi veszteségek elkerülése érdekében elengedhetetlen a szerződési feltételek alapos áttekintése, a kártérítési ajánlatok felülvizsgálata, valamint a lakásbiztosítások évenkénti, márciusi díjmentes váltási lehetőségének kihasználása.
Egyre több panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) a különböző biztosítási termékekkel kapcsolatban. A bejelentések között kiemelkedően gyakoriak az utasbiztosításokkal, a viharkárokra kötött lakásbiztosításokkal, valamint a kiterjesztett garanciabiztosításokkal kapcsolatos jogviták.
Előfordult például, hogy egy törölt repülőjárat miatt az utas hazajutása több mint egymillió forintba került, a biztosító azonban – hosszas egyeztetést követően is – mindössze 130 eurót volt hajlandó megtéríteni. Máskor a szolgáltató arra hivatkozva utasította el a földrengés okozta falrepedések helyreállításának finanszírozását, hogy az érintett településen hivatalosan nem regisztráltak szeizmikus aktivitást.
A viharkároknál tipikus problémát jelent, hogy a felajánlott kártérítési összeg a sérült tetőszerkezet javításának csak a töredékét fedezi, vagy utólag derül ki, hogy az ingatlan szuterén jellege miatt a pincére, alagosri részekre nem terjed ki a fedezet. Szintén gyakori csalódást okoz, hogy a jótállási idő meghosszabbítására vásárolt garanciabiztosítás érvényesítésekor a vevőnek harmincszázalékos önrészt kell vállalnia a javítási költségekből.
A fogyasztói elégedetlenség és a csalódások jelentős része abból adódik, hogy az ügyfelek tévesen teljes körű fedezetet feltételeznek. Emiatt a szerződés aláírása előtt elengedhetetlen a részletes feltételek alapos áttanulmányozása. Fontos tisztában lenni a kártérítési limitekkel, az önrész mértékével, a kizárásokkal, valamint azzal is, hogy a biztosítás az ingóságokra is kiterjed-e. Káresemény esetén érdemes szem előtt tartani, hogy a kárszakértő által elsőként felajánlott összeget nem kötelező azonnal elfogadni. A károsult kérheti a kalkuláció felülvizsgálatát, és további bizonyítékokkal, például fényképes dokumentációval is alátámaszthatja az igazát.
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A lakásbiztosítások esetében sokan évekig nem vizsgálják felül a meglévő szerződésüket, pedig könnyen elképzelhető, hogy egy másik szolgáltatónál kedvezőbb konstrukciót is találhatnának. A váltásra hagyományosan a biztosítási évforduló előtt legalább harminc nappal benyújtott felmondással van lehetőség. 2024-től kezdődően azonban minden év márciusában külön kampány keretében is lehetőség nyílik a meglévő lakásbiztosítások költségmentes felmondására és az átszerződésre, ezért ebben az időszakban kifejezetten érdemes összevetni a piaci kínálatot.
Amennyiben a biztosítóval kialakult vitát nem sikerül közvetlen úton rendezni, a fogyasztóknak nem kell azonnal bírósági útra terelniük az ügyet, hiszen az ingyenesen igénybe vehető Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kezdeményezhetik.
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