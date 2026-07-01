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Biztosítás

Pofátlan trükkel hárítják el a kifizetést a biztosítók: súlyos százezreket veszíthetnek a gyanútlan lakástulajdonosok

Pénzcentrum
2026. július 1. 17:02

A kellemetlen meglepetések és a komoly anyagi veszteségek elkerülése érdekében elengedhetetlen a szerződési feltételek alapos áttekintése, a kártérítési ajánlatok felülvizsgálata, valamint a lakásbiztosítások évenkénti, márciusi díjmentes váltási lehetőségének kihasználása.

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Egyre több panasz érkezik a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) a különböző biztosítási termékekkel kapcsolatban. A bejelentések között kiemelkedően gyakoriak az utasbiztosításokkal, a viharkárokra kötött lakásbiztosításokkal, valamint a kiterjesztett garanciabiztosításokkal kapcsolatos jogviták.

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Előfordult például, hogy egy törölt repülőjárat miatt az utas hazajutása több mint egymillió forintba került, a biztosító azonban – hosszas egyeztetést követően is – mindössze 130 eurót volt hajlandó megtéríteni.  Máskor a szolgáltató arra hivatkozva utasította el a földrengés okozta falrepedések helyreállításának finanszírozását, hogy az érintett településen hivatalosan nem regisztráltak szeizmikus aktivitást.

A viharkároknál tipikus problémát jelent, hogy a felajánlott kártérítési összeg a sérült tetőszerkezet javításának csak a töredékét fedezi, vagy utólag derül ki, hogy az ingatlan szuterén jellege miatt a pincére, alagosri részekre nem terjed ki a fedezet. Szintén gyakori csalódást okoz, hogy a jótállási idő meghosszabbítására vásárolt garanciabiztosítás érvényesítésekor a vevőnek harmincszázalékos önrészt kell vállalnia a javítási költségekből.

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A fogyasztói elégedetlenség és a csalódások jelentős része abból adódik, hogy az ügyfelek tévesen teljes körű fedezetet feltételeznek. Emiatt a szerződés aláírása előtt elengedhetetlen a részletes feltételek alapos áttanulmányozása. Fontos tisztában lenni a kártérítési limitekkel, az önrész mértékével, a kizárásokkal, valamint azzal is, hogy a biztosítás az ingóságokra is kiterjed-e. Káresemény esetén érdemes szem előtt tartani, hogy a kárszakértő által elsőként felajánlott összeget nem kötelező azonnal elfogadni. A károsult kérheti a kalkuláció felülvizsgálatát, és további bizonyítékokkal, például fényképes dokumentációval is alátámaszthatja az igazát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A lakásbiztosítások esetében sokan évekig nem vizsgálják felül a meglévő szerződésüket, pedig könnyen elképzelhető, hogy egy másik szolgáltatónál kedvezőbb konstrukciót is találhatnának. A váltásra hagyományosan a biztosítási évforduló előtt legalább harminc nappal benyújtott felmondással van lehetőség. 2024-től kezdődően azonban minden év márciusában külön kampány keretében is lehetőség nyílik a meglévő lakásbiztosítások költségmentes felmondására és az átszerződésre, ezért ebben az időszakban kifejezetten érdemes összevetni a piaci kínálatot.

Amennyiben a biztosítóval kialakult vitát nem sikerül közvetlen úton rendezni, a fogyasztóknak nem kell azonnal bírósági útra terelniük az ügyet, hiszen az ingyenesen igénybe vehető Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kezdeményezhetik.
Címlapkép: Getty Images
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