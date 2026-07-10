Valami nagyon ég Budapest környékén: sűrű, fekete füst száll fel, mi történhetett?

Sűrű, fekete füst szállt fel Üröm környékén pénteken nap közben - vette észre a Pénzcentrum olvasója. Egyelőre nem tudni, mi állhat a háttérben.

Valami nagyon ég Üröm környékén - vette észre a Pénzcentrum olvasója.

Fotót is mellékelt a XVI. kerületből, amin látszik, hogy a hegyek mögül felszáll a sűrű fekete füst.

Valami nagyon ég Üröm környékén. Fotó: olvasónk

Megkérdeztük a katasztrófavédelmet, hogy mit tudni az ügyről. Amint válaszolnak, közöljük.