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Valami nagyon ég Budapest környékén: sűrű, fekete füst száll fel, mi történhetett?
Biztosítás

Valami nagyon ég Budapest környékén: sűrű, fekete füst száll fel, mi történhetett?

Pénzcentrum
2026. július 10. 12:19

Sűrű, fekete füst szállt fel Üröm környékén pénteken nap közben - vette észre a Pénzcentrum olvasója. Egyelőre nem tudni, mi állhat a háttérben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Valami nagyon ég Üröm környékén - vette észre a Pénzcentrum olvasója.

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Fotót is mellékelt a XVI. kerületből, amin látszik, hogy a hegyek mögül felszáll a sűrű fekete füst.

Valami nagyon ég Ütöm környékén. Fotó: olvasónkValami nagyon ég Üröm környékén. Fotó: olvasónk

Megkérdeztük a katasztrófavédelmet, hogy mit tudni az ügyről. Amint válaszolnak, közöljük.
#biztosítás #Budapest #tűz #katasztrófavédelem #pest megye #tűzoltóság #tűzeset

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