2026. október 7. szerda Amália
19 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szürreális sztori Veszprém megyéből: nyolcéves fiának adta át ez a nő a vezetést, a kocsin még rendszám se volt
Autó

Szürreális sztori Veszprém megyéből: nyolcéves fiának adta át ez a nő a vezetést, a kocsin még rendszám se volt

Pénzcentrum
2026. október 7. 17:22

Rendszám nélküli autót vezetett egy nyolcéves kisfiú Sümegen a hétvégén, miután az édesanyja átadta neki a slusszkulcsot. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése és járművezetés tiltott átengedése miatt indított büntetőeljárást a nő ellen - közölte a Veszprém Megyei Rendőrség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A helyi rendőrök egy rendszám nélkül közlekedő járműre figyeltek fel a város belterületén, ezért megállították. Az igazoltatás során derült ki, hogy a volán mögött egy mindössze nyolcéves gyermek ül. A kisfiú elmondta, hogy nem titokban vitte el az autót, az édesanyja engedte meg neki a vezetést azzal a feltétellel, ha 14 éves barátja is vele tart.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tinédzser utas az egyenruhásokat meglátva azonnal kipattant a kocsiból, és elmenekült a helyszínről. A hatóságok ezt követően felkeresték és felelősségre vonták a járművet átengedő édesanyát.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #rendőrség #sofőr #gyermek #bűncselekmény #szülő #vezetés #autóvezetés #bűnügyi hírek
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
18:15
18:11
18:01
17:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 7.
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
2026. október 7.
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
2026. október 7.
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 7. szerda
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
1 hete
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
3
5 napja
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
4
1 hónapja
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
5
5 napja
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
PIN-kód
Titkos számsor, melynek segítségével biztonságosan fizethetünk bankkártyánkkal vagy vehetünk fel pénzt az ATM-eknél. A számsor az azonosításunkra szolgál, ne áruljuk el másnak, ne ne írjuk le és ne tegyük a kártyánkkal azonos helyre.De jól jegyezzük meg, hiszen egy felmérésből az is kiderült, hogy sokan azért nem használják bankkártyájukat, mert félnek, a kasszánál nem jut eszükbe a négy darab számjegy.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 18:01
Kvíz: Mennyire ismered New Yorkot? Aki még nem járt ott, az is sokat tudhat róla!
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 16:03
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
Agrárszektor  |  2026. október 7. 18:29
Óriási fordulat a földeken: ez az új slágernövény vette át az uralmat