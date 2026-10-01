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Autó

Robbantott a Tesla Európában: elképesztő roham indult a szalonokban, megállíthatatlan az e-autós őrület

Pénzcentrum
2026. október 1. 17:47

Szeptemberben több európai piacon is jelentősen nőtt a Tesla személyautóinak forgalomba helyezése, ami megerősíti az amerikai elektromosautó-gyártó regionális eladásainak tavaly indult fellendülését.

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Franciaországban 61,9 százalékkal, Svédországban 38,4 százalékkal, Norvégiában pedig 2,2 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezett Teslák száma az előző év azonos időszakához képest – derül ki a francia PFA autóipari szervezet, a norvég OFV adatszolgáltató és a Mobility Sweden csütörtökön közzétett adataiból. A forgalomba helyezési statisztikák az értékesítés legmegbízhatóbb indikátorának számítanak az autóiparban.

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A szeptemberi adatok a szélesebb körű európai piaci fellendülést támasztják alá. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai alapján a Tesla-eladások az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban január és augusztus között 43,3 százalékkal bővültek, ami felülmúlja a tisztán elektromos autók piacának ugyanezen időszakban mért 38,8 százalékos növekedését - jelentette a Reuters.

A Tesla jó szereplését több tényező is támogatja. Az egy évvel korábbi alacsony bázis kedvezőbb összehasonlítást tesz lehetővé, emellett az emelkedő üzemanyagárak, a kormányzati ösztönzők, valamint a tisztán elektromos járművek iránti növekvő kereslet egyaránt hozzájárul a lendület fenntartásához.

Európa két legnagyobb autópiaca, az Egyesült Királyság és Németország forgalomba helyezési adatai a hét folyamán válnak ismertté.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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