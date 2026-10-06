2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szelektív fókusz, újrahasznosításra szánt műanyag palack, hulladékválogatási koncepció.
HelloVidék

Végre kiderül, mi történik valójában a visszaváltott palackokkal: erre kevesen gondolnának

HelloVidék
2026. október 6. 18:15

Mi történik, mielőtt felkapcsoljuk a villanyt, megnyitjuk a csapot vagy bekapcsoljuk a fűtést? Október 16-án olyan helyek kapui is megnyílnak a nagyközönség előtt, ahová máskor nemigen lehet bejutni. Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendezvényén szakemberek vezetésével lehet betekinteni az energiatermelés, a vízellátás, a távhőszolgáltatás, a földgázszállítás vagy éppen a hulladékfeldolgozás kulisszái mögé. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit, ezek közül hét különleges helyszín Budapesten várja a látogatókat. A programok között akadnak kifejezetten technikai érdekességek, de olyan helyszínek is, amelyek családoknak és gyerekeknek is izgalmasak lehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Csepelen például egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működésébe lehet betekinteni. A látogatók bejárhatják a turbinacsarnokot és a kazánházakat, valamint a központi vezénylőtermet is megnézhetik.
  • Hajdúszoboszlón egészen másféle kulisszák tárulnak fel: itt egy földgáz-kompresszorállomás működését mutatják be, vagyis azt, hogyan jut el a nagynyomású földgáz a Magyarországot behálózó vezetékrendszeren keresztül.

Mi történik a visszaváltott palackokkal?

A hulladékfeldolgozás kulisszatitkaira is fény derül. A kistarcsai hulladékfeldolgozóban például azt lehet végigkövetni, mi történik a visszaváltott PET-palackokkal és italosdobozokkal, miután bekerülnek a rendszerbe.

Pécsen pedig a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolata kerül középpontba: a látogatók megismerhetik, hogyan készül biogáz és villamos energia szennyvíziszapból.

Radioaktív hulladék és távhő is szerepel a programban

Talán az egyik legkülönlegesebb helyszín a Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tároló, ahol a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába lehet betekinteni.

Az Erőművek Éjszakájához idén is kapcsolódik a Távhőszolgáltatás Napja. A csatlakozó távhőszolgáltatók és távhőtermelők üzembejárásokkal és egyéb programokkal várják az érdeklődőket, ahol azt is meg lehet nézni, hogyan készül a hőenergia, és miként jut el az otthonokba.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A rendezvény nemcsak a kíváncsi felnőtteknek szól: a szervezők a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is várják, akik testközelből ismerhetik meg az energetikai és közműszolgáltatási szakmákat.

Fontos: a részvétel regisztrációhoz kötött, a férőhelyek helyszínenként korlátozottak. A jelentkezés október 1-jén 10 órakor indult az Erőművek Éjszakája hivatalos oldalán.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #ingyenes #energia #programok #visszaváltás #földgáz #erőmű #újrahasznosítás #hellovidék #hulladékgazdálkodás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
19:13
19:05
18:47
18:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
október 6. 13:36 Eldőlt az euró sorsa Magyarországon? Fontos üzenetet küldött az MNB, erre kevesen számítottak
Pénzcentrum
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
Figyelem! Életveszélyes gyerekülések kerültek az üzletekbe: ha ilyened van, nehogy tovább használd
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 6. kedd
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Zseniális trükkel harcolnak a szárazság ellen a Balaton közeli falu kertjében: elsőre tónak néznéd, de nem az
2
5 napja
Sokmilliós fejlesztés jön a vidéki nagyvárosban: új üzletház és McDonald’s is érkezhet
3
2 hete
Leander metszése ősszel: így végezd a metszést és az átültetést a hideg előtt
4
1 hete
Újabb postabezárások jönnek a vidéki Magyarországon: itt a lista a megszűnő hivatalokról
5
2 hete
Mázsaszámra terem az egzotikus csodagyümölcs a magyar fóliasátorban: szedd magadot is hirdettek + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 19:05
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
Pénzcentrum  |  2026. október 6. 17:56
Kvíz: Vajon kitől származnak ezek a sorok? Híres magyar idézetek, amiket illik felismerni
Agrárszektor  |  2026. október 6. 18:33
Óriási hasznot hozhat ez a magyaroknak: erről sokan nem is tudnak