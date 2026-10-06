Az orvosi-élettani díjat Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapta míg, a fizikai Nobel-díjat pedig Francis Halzen.
Végre kiderül, mi történik valójában a visszaváltott palackokkal: erre kevesen gondolnának
Mi történik, mielőtt felkapcsoljuk a villanyt, megnyitjuk a csapot vagy bekapcsoljuk a fűtést? Október 16-án olyan helyek kapui is megnyílnak a nagyközönség előtt, ahová máskor nemigen lehet bejutni. Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendezvényén szakemberek vezetésével lehet betekinteni az energiatermelés, a vízellátás, a távhőszolgáltatás, a földgázszállítás vagy éppen a hulladékfeldolgozás kulisszái mögé. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit, ezek közül hét különleges helyszín Budapesten várja a látogatókat. A programok között akadnak kifejezetten technikai érdekességek, de olyan helyszínek is, amelyek családoknak és gyerekeknek is izgalmasak lehetnek.
- Csepelen például egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működésébe lehet betekinteni. A látogatók bejárhatják a turbinacsarnokot és a kazánházakat, valamint a központi vezénylőtermet is megnézhetik.
- Hajdúszoboszlón egészen másféle kulisszák tárulnak fel: itt egy földgáz-kompresszorállomás működését mutatják be, vagyis azt, hogyan jut el a nagynyomású földgáz a Magyarországot behálózó vezetékrendszeren keresztül.
Mi történik a visszaváltott palackokkal?
A hulladékfeldolgozás kulisszatitkaira is fény derül. A kistarcsai hulladékfeldolgozóban például azt lehet végigkövetni, mi történik a visszaváltott PET-palackokkal és italosdobozokkal, miután bekerülnek a rendszerbe.
Pécsen pedig a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolata kerül középpontba: a látogatók megismerhetik, hogyan készül biogáz és villamos energia szennyvíziszapból.
Radioaktív hulladék és távhő is szerepel a programban
Talán az egyik legkülönlegesebb helyszín a Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tároló, ahol a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába lehet betekinteni.
Az Erőművek Éjszakájához idén is kapcsolódik a Távhőszolgáltatás Napja. A csatlakozó távhőszolgáltatók és távhőtermelők üzembejárásokkal és egyéb programokkal várják az érdeklődőket, ahol azt is meg lehet nézni, hogyan készül a hőenergia, és miként jut el az otthonokba.
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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A rendezvény nemcsak a kíváncsi felnőtteknek szól: a szervezők a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is várják, akik testközelből ismerhetik meg az energetikai és közműszolgáltatási szakmákat.
Fontos: a részvétel regisztrációhoz kötött, a férőhelyek helyszínenként korlátozottak. A jelentkezés október 1-jén 10 órakor indult az Erőművek Éjszakája hivatalos oldalán.
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