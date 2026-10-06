Végre kiderül, mi történik valójában a visszaváltott palackokkal: erre kevesen gondolnának

Mi történik, mielőtt felkapcsoljuk a villanyt, megnyitjuk a csapot vagy bekapcsoljuk a fűtést? Október 16-án olyan helyek kapui is megnyílnak a nagyközönség előtt, ahová máskor nemigen lehet bejutni. Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendezvényén szakemberek vezetésével lehet betekinteni az energiatermelés, a vízellátás, a távhőszolgáltatás, a földgázszállítás vagy éppen a hulladékfeldolgozás kulisszái mögé. Országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit, ezek közül hét különleges helyszín Budapesten várja a látogatókat. A programok között akadnak kifejezetten technikai érdekességek, de olyan helyszínek is, amelyek családoknak és gyerekeknek is izgalmasak lehetnek.

Csepele n például egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működésébe lehet betekinteni. A látogatók bejárhatják a turbinacsarnokot és a kazánházakat, valamint a központi vezénylőtermet is megnézhetik.

n például egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működésébe lehet betekinteni. A látogatók bejárhatják a turbinacsarnokot és a kazánházakat, valamint a központi vezénylőtermet is megnézhetik. Hajdúszoboszlón egészen másféle kulisszák tárulnak fel: itt egy földgáz-kompresszorállomás működését mutatják be, vagyis azt, hogyan jut el a nagynyomású földgáz a Magyarországot behálózó vezetékrendszeren keresztül.

Mi történik a visszaváltott palackokkal?

A hulladékfeldolgozás kulisszatitkaira is fény derül. A kistarcsai hulladékfeldolgozóban például azt lehet végigkövetni, mi történik a visszaváltott PET-palackokkal és italosdobozokkal, miután bekerülnek a rendszerbe.

Pécsen pedig a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolata kerül középpontba: a látogatók megismerhetik, hogyan készül biogáz és villamos energia szennyvíziszapból.

Radioaktív hulladék és távhő is szerepel a programban

Talán az egyik legkülönlegesebb helyszín a Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tároló, ahol a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába lehet betekinteni.

Az Erőművek Éjszakájához idén is kapcsolódik a Távhőszolgáltatás Napja. A csatlakozó távhőszolgáltatók és távhőtermelők üzembejárásokkal és egyéb programokkal várják az érdeklődőket, ahol azt is meg lehet nézni, hogyan készül a hőenergia, és miként jut el az otthonokba.

A rendezvény nemcsak a kíváncsi felnőtteknek szól: a szervezők a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is várják, akik testközelből ismerhetik meg az energetikai és közműszolgáltatási szakmákat.

Fontos: a részvétel regisztrációhoz kötött, a férőhelyek helyszínenként korlátozottak. A jelentkezés október 1-jén 10 órakor indult az Erőművek Éjszakája hivatalos oldalán.