Megszólalt az ORFK: itt a kőkemény igazság a leszerelő magyar rendőrökről

Nyilvánosságra hozta az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrségi állomány fluktuációjának friss adatait. Június 1. és szeptember 22. között 288 rendőr szerelt le, miközben 434 korábban távozott rendőr kérte visszavételét a testületbe. Az ORFK szerint az adatok nem támasztják alá, hogy kiugró mértékű leszerelési hullám zajlana. A rendőrség közlése azután érkezett, hogy a Magyar Nemzet arról írt, a szervezet nem közöl adatokat a távozó és visszatérő rendőrökről.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közzétette a június 1. és szeptember 22. közötti időszakra vonatkozó fluktuációs adatokat. Ezek szerint csaknem négy hónap alatt 288 rendőr szerelt le a testülettől, miközben 434 korábban távozott rendőr adott be visszavételi kérelmet. A rendőrség adatait a police.hu-n megjelent közleményben ismertette.

Az ORFK a Magyar Nemzet korábbi cikkére reagált, amely szerint a rendőrség nem árulta el, hányan távoztak, illetve hány korábbi munkatárs tért vissza a vizsgált időszakban. A rendőrség szerint valóban nem adtak választ a lapnak, ennek azonban az volt az oka, hogy nem állt rendelkezésükre elegendő idő a pontos és szakszerű válasz elkészítésére.

A közzétett számok alapján a rendőrség szerint nem látható olyan kiugró érték, amely a cikkben említett leszerelési hullámra utalna. Ugyanakkor a rendőri létszám továbbra is korlátozott, amire a HVG hívta fel a figyelmet, ezért a tervek szerint bizonyos állami épületek, például minisztériumok őrzés-védelmi feladataiban a jövőben katonák is részt vennének a rendőrök mellett. Ezzel a tervek szerint mintegy 300 rendőrt lehetne felszabadítani más feladatokra.