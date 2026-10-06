Beindult a rakéta a magyar tőzsdén: óriási ralit vezet az OTP a múlt heti zuhanás után

Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken kedden reggel, a magyar piac pedig az OTP vezetésével felülteljesít. A kedvező nemzetközi hangulatot az amerikai részvénypiac hétfői erősödése is támogatja. Közben vegyes kép rajzolódott ki a magyar gazdaságról: az ipari termelés nőtt, a kiskereskedelmi forgalom viszont havi alapon ismét csökkent.

Kilőtt a BUX, az OTP vezeti a ralit

A délelőtti kereskedésben a BUX már 1,2 százalékos pluszban járt, elsősorban az OTP 1,4 százalékos emelkedésének köszönhetően, miközben a Mol árfolyama 1 százalékkal került feljebb. Európában is erősödtek a vezető részvényindexek: a német DAX 0,8, a brit FTSE 100 és a szélesebb piacot lefedő Stoxx 600 egyaránt 0,7, a francia CAC 40 pedig 0,5 százalékot emelkedett.

A magyar tőzsde a visszafogottabb nyitás után kapcsolt magasabb fokozatba. A BUX a kereskedés első szakaszában még csak 0,2 százalékos pluszban állt. Ekkor a Richter is erősödött, a négy hazai blue chip közül egyedül a Magyar Telekom gyengült. A közepes kapitalizációjú vállalatok mezőnyében a nyitás után az Opus és a Graphisoft Park teljesített a legjobban, míg a Duna House és a Masterplast a gyengébben indító papírok közé tartozott.

Az OTP mostani emelkedése a múlt heti jelentős korrekciót követi. A bankpapír akkor mintegy 11,9 százalékot veszített értékéből, pénteken pedig rövid időre 40 ezer forint alá is benézett. Hétfőn már mind a négy hazai vezető részvény pluszban zárt, a BUX index pedig 1,3 százalékkal emelkedett.

Amerikából és Ázsiából is támogatás érkezett

Hétfőn az amerikai részvénypiacnak az olajárak és a kötvényhozamok mérséklődése adott újabb lendületet. A Dow Jones 0,2, az S&P 500 0,7 százalékkal emelkedett, a technológiai túlsúlyos Nasdaq pedig több mint 1 százalékos erősödéssel új történelmi csúcsra jutott.

Kedden reggel Ázsiában is kedvező volt a befektetői hangulat, a Nikkei 1,2, a Hang Seng 0,6 százalékos pluszban állt. Az amerikai határidős indexek eközben mérsékelt további emelkedést jeleztek előre: a Dow Jones és a Nasdaq határidős mutatója 0,2, az S&P 500 futures jegyzése pedig 0,1 százalékkal került feljebb.

Az olajpiac a hétfői kilengések után kedden kora reggel alig mozdult, a Brent hordónkénti ára 0,1 százalékkal drágult. Előző nap a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték elleni újabb támadásról szóló hírek átmenetileg több mint 2 százalékos ugrást okoztak a jegyzésben, ám a szaúdi fél gyorsan cáfolta a vezeték leállását.

A devizapiacon az euró hétfőn az ázsiai kereskedésben 1,1161 dollárig, mintegy 17 havi mélypontra gyengült az euróövezeti politikai és költségvetési kockázatok miatti felerősödő aggodalmak közepette.

Nagyot emelkedett a SpaceX, büntették a Schneider felvásárlását

A SpaceX részvényei hétfőn közel 8 százalékkal, 171,09 dollárra drágultak, ami a júniusi tőzsdei bevezetés óta nem látott szintet jelent. Ezzel Elon Musk becsült vagyona ismét meghaladta az ezermilliárd dolláros álomhatárt.

A ralit a Morgan Stanley kifejezetten optimista felülvizsgálata fűtötte. A befektetési bank 300 dolláros célárat határozott meg a papírra, ami a hétfői záróárhoz képest mintegy 75 százalékos felértékelődési potenciált takar. Az elemzők a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztéseket, a Starship-program mérföldköveit és az új felhőszolgáltatási szerződéseket emelték ki. A kedvező piaci megítélést a hétvégi sikeres űrmissziók is támogatták.

Ezzel szemben a Schneider Electric árfolyama hétfő délelőtt közel 10 százalékos zuhanásba kezdett, miután a francia ipari konszern bejelentette az amerikai PTC szoftvercég akvizícióját. A tisztán készpénzes tranzakció értéke eléri a 22,6 milliárd dollárt. A részvény mélyrepülése a francia tőzsdét is lefelé húzta: a CAC 40 hétfőn 0,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot, miközben a legtöbb vezető európai tőzsdeindex erősödött.

Vegyes magyar makroadatok érkeztek

A kedden közzétett előzetes statisztikák szerint augusztusban a magyar ipari termelés havi bázison 1, éves összevetésben pedig 8,7 százalékkal bővült. Az év eleje óta tapasztalható javuló tendencia ellenére a kibocsátás volumene továbbra sem érte el a 2021-es bázisszintet.

A növekedés szerkezete ráadásul nem mutat széles körű fellendülést: elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása húzta a szektort. A feldolgozóipari alágak többségében ugyanakkor éves visszaesést regisztráltak, többek között a villamos berendezések, illetve az élelmiszer-, ital- és dohánytermékgyártás területén.

A kiskereskedelmi forgalom volumene augusztusban 0,7 százalékkal mérséklődött az előző hónaphoz képest, követve a júliusi 0,4 százalékos havi visszaesést. Éves alapon ugyanakkor 2,4 százalékos expanziót mutatott a szektor, az év első nyolc hónapjában pedig kumuláltan 4,3 százalékkal nőtt a forgalom.

A legdinamikusabban a csomagküldő és internetes kiskereskedelem teljesített, amely 12 százalékos éves növekedést tudott felmutatni. A kiskereskedelmi volumen és a háztartások teljes végső fogyasztásának eltérő dinamikája arra enged következtetni, hogy a lakossági kiadásokon belül egyre nagyobb teret nyernek a szolgáltatások és az online vásárlási formák.

Jelentős kapacitásbővítésre készül az AMD

Az AMD 2027-re a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb volumenű chipszállításokra készül a mesterségesintelligencia-piac robbanásszerű keresletének kiszolgálása érdekében. Lisa Su vezérigazgató tajvani látogatásán megerősítette: a vállalat már idén növelte kibocsátását, a következő években azonban ennél lényegesen nagyobb gyártókapacitásokra lesz szüksége.

A cégvezető a Foxconn felsővezetésével már egyeztetett, és a TSMC-vel is tárgyalásokat folytat a központi (CPU) és grafikus processzorok (GPU) bérgyártásának jelentős felfuttatásáról. Az AMD emellett a memóriachip-gyártókkal is stratégiai együttműködésre törekszik az alkatrész-ellátási láncok biztosítása végett.

A chipgyártó három-öt éves horizonton tervez, és tartósan magas piaci kereslettel számol. Az Nvidia első számú kihívójának számító technológiai óriás piaci kapitalizációja a közelmúltban lépte át az ezermilliárd dolláros mérföldkövet.

Európában korlátozottabb lehet a műholdas verseny hatása

A távközlési szektorban továbbra is kiemelt befektetői fókusz övezi azt a kérdést, hogy mekkora fenyegetést jelentenek a hagyományos vezetékes és mobilszolgáltatókra a Starlinkhez hasonló műholdas konstellációk. Az elemzők szerint a versenyhelyzet Európában jóval kedvezőbb maradhat a meglévő távközlési szereplők számára, mint az Egyesült Államokban.

Az Európai Unióban az optikai hálózatok lefedettsége eléri a mintegy 80 százalékot, szemben az amerikai piac nagyjából 63 százalékos arányával. Az optikai internet technológiailag gyorsabb és stabilabb adatátvitelt garantál, miközben az alacsonyabb európai tarifák, valamint a konvergens, mobil- és internetszolgáltatást egybecsomagoló előfizetések tovább fékezik az új technológiai belépők térnyerését.

A műholdas internetszolgáltatások emiatt elsősorban a ritkán lakott, gyengén kiépített infrastruktúrájú területeken jelentenek valós alternatívát. Az európai telekomcégek számára a technológia egyelőre inkább kiegészítő, semmint kannibalizáló jellegű, jóllehet a műholdas kapacitások fejlődése hosszabb távon még átrendezheti az iparági erőviszonyokat.