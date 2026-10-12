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Budapest, 2026. június 3.A Hajógyári-szigetre vezető óbudai K-híd 2026. június 3-án. A Budapest Közút Zrt. elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, így ősszel megkezdődhet a híd felújítása.MT
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Óriási bejelentést tett Karácsony Gergely: fontos hidat újítanak fel a fővárosban - erre már régóta vártak a Budapestiek

Pénzcentrum
2026. október 12. 11:01

Ma elkezdődött az óbudai K-híd felújítása, amely egészen 2027 év végéig több ütemben zajlik majd. A híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva. A gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek; ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpárt tolva közlekedhetnek.

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Megkezdődött az óbudai K-híd 2027 végéig tartó, átfogó felújítása, amelynek első szakaszában teljesen lezárták az átkelőt a gépjárműforgalom elől. A jövő nyárig tartó munkálatok idején a gyalogosok, valamint a kerékpárjukat toló biciklisek az északi oldali járdát használhatják - számolt be róla Karácsony Gergely a Facebookon.

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A most induló első ütem egészen 2027 júniusáig tart, ezalatt a kocsipályát és a déli járdát újítják fel a szakemberek. A Hajógyári-sziget kiemelt nyári rendezvényeire, így a jövő júniusi Generali Gyerek Szigetre és az augusztusi Sziget fesztiválra a munkavégzést felfüggesztik. Ebben a két időszakban a látogatók és az autósok egyaránt korlátozás nélkül használhatják majd a hidat. A rekonstrukció utolsó, 2027 szeptembere és decembere közötti szakaszában az északi járdát hozzák rendbe, valamint elvégzik a hídszerkezet korrózióvédelmét.

A K-híd korszerűsítése régi adóssága a fővárosnak, hiszen a kiviteli tervek már 2014-ben elkészültek. A forráshiány miatt éveken át halasztott és többször is átdolgozott beruházás végül a 2026-os budapesti költségvetés elfogadásához kötött politikai megállapodás révén kapott zöld utat, miután a Podmaniczky Mozgalom feltételként szabta annak megvalósítását. A közbeszerzési eljárás lezárultával a kivitelezést a Strabag végzi.

Karácsony Gergely főpolgármester a munkálatok elindítása kapcsán hangsúlyozta, hogy a kormánnyal kötött megállapodásnak és az uniós forrásoknak köszönhetően ez a felújítás csupán a kezdete egy nagyobb fővárosi beruházási hullámnak. Hozzátette, a közeljövőben sorra induló fejlesztések miatt a budapestieknek az elkövetkező években sok türelemre lesz szükségük.

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Fotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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