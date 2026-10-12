Óriási elismerést zsebelt be a Városliget: a világ összes parkját maga mögé utasította ezen a versenyen

A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) Large Urban Parks Award 2026-os európai díját - közölte a Városliget Zrt. vezérigazgatója hétfőn Budapesten.

Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget: a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak az isztambuli díjátadón. A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták. Az évente 8–9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került, miközben az ország első számú kulturális, rekreációs és családi desztinációjává vált. A Liget Budapest így az építészet, a kultúra és a turizmus után immár a park professzionális üzemeltetéséért is nemzetközi csúcsdíjban részesült.

„Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre, hiszen ezúttal a Városliget fenntartását, és benne azt a szakmai munkát ismerték el, amely minden egyes nap biztosítja a park magas színvonalú működését. Ezzel az ingatlanfejlesztés, az építészet, a kultúra és a turizmus után egy újabb területen, a parküzemeltetésben is a világ élmezőnyébe sorolták a Ligetet. Különösen nagy eredmény ez egy olyan park esetében, amely nap mint nap látogatók ezreinek, egy évben pedig több millió embernek biztosít minőségi kikapcsolódást, miközben megőrzi a természetközeli környezet és a rekreáció nyugalmát. A Városliget Zrt. munkatársai az év 365 napján azon dolgoznak, hogy a Liget mindig ugyanazzal a rendezettséggel, tisztasággal és biztonsággal fogadja a vendégeket, mint a fejlesztések elkészültekor. Ez a díj elsősorban az ő elhivatott munkájuk visszaigazolása.” – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: „A Városliget parkfenntartásának titka, hogy nem egyszerűen zöldfelületet gondozunk, hanem egy közel 100 hektáros városi parkot üzemeltetünk: folyamatos jelenléttel, mérhető szakmai standardokkal és adatvezérelt működéssel. Nálunk a park minden négyzetmétere és minden részlete számít – és végső soron minden a látogatói élményt szolgálja.”

A World Urban Parks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte. A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt globális régióból 55 jelölés érkezett. Európából négy projekt kapott elismerést, a Városligetet kiemelt nagyparkok (Large Urban Parks) kategóriájában díjazták.

Magyarország egyik legkomplexebb fenntartói kihívása a Városliget professzionális üzemeltetése

A kiemelkedő színvonalú szolgáltatások biztosítása, a SMART megoldásokra épülő látogatómenedzsment, valamint a zöldfelületek és kulturális intézmények összehangolt üzemeltetése az ország egyik legkomplexebb fenntartói kihívása. Ezt a több mint egy évtized alatt felhalmozott parkfenntartói és üzemeltetői tapasztalatot és működési gyakorlatot díjazták a rangos nemzetközi díjátadón Isztambulban.

A Városliget fenntartása Magyarország egyik legösszetettebb parküzemeltetési feladata. A különlegességét a mérete és funkcionális sokszínűsége adja: a több mint 200 éves nagyparkban a természet, a sport és a játszóterek mellett olyan intézmények működnek, mint a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza. Kiemelt figyelmet igényel a Nagyjátszótér, a Sportcentrum, a Piknikkert, a Mőcsényi Mihály botanikus kert, a Vakok kertje, valamint a Városligeti-tó rendszere. Ezek a területek nemcsak látogatottságuk miatt érzékenyek, hanem azért is, mert eltérő fenntartási technológiát, eltérő ellenőrzési gyakoriságot igényelnek. Az elmúlt években megújult több mint 270 ezer négyzetméternyi zöldfelület, miközben a látogatószám a korábbi 5–6 millióról mára 8–9 millióra emelkedett.

A hatalmas látogatóforgalom mellett folyamatosan gondoskodni kell a 100 hektárnyi zöldterületről, benne a közel 7000 fáról (225 különböző fafaj), az intézményrendszerről, a parkberendezésekről, a burkolatokról, infrastruktúráról és a 60 ezer négyzetméteres Városligeti-tó állapotáról. Ezen a feladaton nap mint nap több mint 70 szakember dolgozik összehangoltan, a legforgalmasabb hétvégéken és ünnepnapokon is.

A helyszínen dolgozó parktechnikusok munkáját 0–24 órás diszpécserszolgálat és digitális ellenőrzési rendszerek segítik. A közel 400 hulladékgyűjtő, a 35 ivókút és a játszóterek állapota folyamatos ellenőrzés alatt áll. A növényzet gondozását talajnedvesség-mérők optimalizálják, a tó vízminőségét szenzorok figyelik. A zöldfelület-fenntartásban a Városliget Zrt. Magyarországon elsőként vezetett be szolgáltatási szintekre épülő, visszamérhető minőségi paraméterekkel dolgozó (SLA) modellt, amelyet négy éve alkalmaz a BKM FŐKERT Kertészeti Divíziójával együttműködve.

Reprezentatív kutatás igazolja: a látogatók 98 százaléka pozitívan értékeli a Városligetet

A rangos szakmai elismerés mellett a közönség visszajelzései is egyértelműek: a Városliget Zrt. megbízásából az Inspira Research Group által a park 11 helyszínén végzett, 1000 fős, személyes megkérdezésen alapuló kutatás szerint a válaszadók 99 százaléka elégedett a megvalósult fejlesztések színvonalával.

Ugyancsak 99 százalékuk előnyösnek tartja, hogy a Városligetben egy helyen találhatók meg a sportolás, a kikapcsolódás, a családi programok és a kulturális élmények lehetőségei. A megkérdezettek 99 százaléka úgy látja, hogy a Városliget az elmúlt évtizedben jobb, rendezettebb hellyé vált, 98 százalékuk pedig egyetért azzal, hogy a parknak ma már felelős gazdája van. A Liget népszerűségét a rendszeres használat is jelzi: a válaszadók közel háromnegyede legalább hetente egyszer felkeresi a parkot, 41 százalékuk pedig hetente több alkalommal is.

Újabb nemzetközi díj a Liget Budapest sikersorozatában

A World Urban Parks díja újabb fontos állomása a Liget Budapest Projekt nemzetközi sikersorozatának. A projektben eddig megvalósult fejlesztések az elmúlt években az építészet, az ingatlanfejlesztés, a turizmus és a kulturális örökségvédelem területén is a legrangosabb nemzetközi elismeréseket gyűjtötték be, eddig több mint 70 díjat. A projekt 2025-ben elnyerte a FIABCI Grand Prix aranyérmét a világ legjobb városrész-fejlesztéseként, az International Travel Awards pedig 2024-ben a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választotta, a Liget korábban a MIPIM-en is díjat nyert.

A Magyar Zene Háza kapta a MIPIM Awards zsűri fődíját, a European Museum of the Year Award különdíját, szerepel a Time Magazine World's Greatest Places és az Architectural Digest listáján, és számos építészeti, design- és turisztikai elismerést nyert. A Néprajzi Múzeum az Architecture Masterprize, az Architizer A+ és az IF Design Awards díjai mellett 2025-ben három Red Dot-díjat is kapott, a Szépművészeti Múzeum Europa Nostra-díjas, a Millennium Háza pedig a történelmi műemlék-felújítás nemzetközi díját nyerte el. Az elismerések sorát a Városligeti Nagyjátszótér Tájépítészeti Nívódíja és a projekt weboldalának 2025-ös Az Év Honlapja-díjai egészítik ki.