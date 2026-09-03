A Magyar Nemzeti Bank a várakozások szerint szünetelteti kamatcsökkentési ciklusát, és a szeptemberi ülésén 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
Ennek nem fognak örülni a magyar autósok: hiába lett kevesebb a kgfb-díj, máshol folyik ki a pénz a zsebükből
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos éves díja közel 3 százalékkal csökkent idén június végén az előző év azonos időszakával összevetve. Ugyanakkor a járműjavítási, karbantartási költségek drágulása emelte a kárráfordítási kiadásokat, ami trendfordulót hozhat a díjaknál a továbbiakban, negyedéves szinten már stagnálás tapasztalható.
Az idei II. negyedév végén 55 521 forint volt a normál használatú egyedi személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos éves díja. Ez 2,7 százalékkal alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakával összevetve – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett Kgfb-indexből. A budapestieknek 1,4 százalékkal, a Budapesten kívülieknek 2,8 százalékkal kellett kevesebbet fizetniük, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt negyedévhez képest azonban már gyakorlatilag stagnáltak (0,1 százalékkal nőttek) a díjak.
Eközben a biztosítók az egy évvel korábbinál 10,8 százalékkal nagyobb összeget fordítottak károkra. Éles piaci versenyre utal a díjszint és a kárráfordítás közti olló záródása. Ezt jelzi, hogy az MNB – az adók és a kárráfordítás hatásait kiszűrő – korrigált indexe a 2019. évi szinten állt idén június végén. Az elmúlt időszak jelentős kárnövekedésének oka, hogy a tavalyival közel azonos kárgyakoriság mellett a kárnagyság – a járműjavítási, karbantartási árak 8 százalékos emelkedése miatt – nőtt. A külföldi alkatrészek beszerzése kapcsán a forint erősödése viszont kedvezően hathat a kárráfordításra a következő időszakban.
Az egyéb egyedi járművek esetében a motorkerékpároknál, teherautóknál, taxiknál és nehéz pótkocsiknál látható 2-3 százalékos díjcsökkenés, a többi járműtípust stagnálás, illetve kisebb díjemelkedés jellemezte. A jelentősebb létszámú flottás járműveknél a nagyobb buszok díjai 10 százalékkal estek, 1-2 százalékos csökkenés figyelhető meg a vontatóknál, teherautóknál is, miközben 1 százalékos volt a növekedés a nehéz pótkocsiknál.
Az MNB 2021-től negyedévente teszi közzé a kgfb díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosítói adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével. Az MNB honlapjának külön felületén színes infografika segítségével mutatja be a friss adatokat, amelyek 2016 I. negyedévéhez – azaz az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz – viszonyítva jelzik a személygépkocsik átlagos éves díjának, illetve a többi járműosztály átlagdíjainak éves és negyedéves változását.
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A Kgfb-index rendszeres közzététele a fogyasztók és a közvélemény pontos, átlátható tájékoztatását segíti elő. A közzétett adatok az átlagos változást mutatják, az egyedi kgfb szerződéseknél ezek mértéke eltérő lehet. Ha egy ügyfél a folyamatokat és egyedi szerződését áttekintve nincs megelégedve kgfb díjával és/vagy a szolgáltatás minőségével, szerződéskötési évfordulóján lehetősége van a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére.
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