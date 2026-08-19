Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban

Hiába fejlődött sokat az autók védelme az elmúlt évtizedben, még mindig rengeteg Keyless-rendszerrel felszerelt jármű könnyű célpont lehet a tolvajok számára. 850 autót teszteltek, és arra jutottak, hogy a vizsgált modellek mintegy 30 százalékánál továbbra is fennáll a rádiós jel meghosszabbításán alapuló lopás veszélye – bizonyos márkáknál pedig egyetlen tesztelt modell sem bizonyult megfelelően védettnek.

Tíz éve vizsgálja az ADAC a kulcs nélküli, úgynevezett Keyless-rendszerek biztonságát. A szervezet ez idő alatt 850 autót tesztelt a fontosabb gyártók kínálatából, és bár az elmúlt évtizedben javult a helyzet, még mindig akadnak komoly biztonsági hiányosságok. A Német Autóklub szerint a vizsgált autók mintegy 70 százaléka már jobb védelemmel rendelkezik, ugyanakkor körülbelül 30 százaléknál továbbra is lenne mit javítani a Keyless-lopások elleni védelemben.

A Keyless-rendszer alapvetően kényelmi funkció: az autó érzékeli, amikor a kulcs a közelébe kerül, ezért a vezetőnek nem kell kivennie azt a zsebéből az ajtó kinyitásához. A motor szintén egyetlen gombnyomással indítható. A technológia mára széles körben elterjedt, és sok autóban már alapfelszereltségnek számít. A probléma az, hogy ugyanez a kényelem az autótolvajok dolgát is megkönnyítheti.

Több száz méterről is meghosszabbítható a kulcs jele

A Keyless, Keyless Go vagy Keyless Entry néven ismert rendszereknél alkalmazott biztonsági rést a tolvajok úgy használhatják ki, hogy egy eszközt a kulcs közelében, egy másikat pedig az autó ajtajánál helyeznek el.

Ezek segítségével a kulcs rádiójelének hatótávolságát akár több száz méterrel is meg lehet hosszabbítani. Az autó így úgy érzékelheti, mintha a kulcs valóban a közelben lenne, ezért kinyílik, majd a motor is elindítható.

Ehhez az autó adatainak feltörésére sincs szükség. A problémát már 2011-ben felismerte és nyilvánosságra hozta a Zürichi Szövetségi Műszaki Egyetem, az ETH Zürich.

A szervezet tíz év alatt folyamatosan tesztelte a különböző modelleket. A vizsgálatok szerint ma már lényegesen kevesebb olyan autó van, amelyet a rádiós jel meghosszabbításával ki lehet nyitni és el lehet indítani, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ennek ellenére még mindig túl sok jármű sebezhető.

Az ADAC eddigi vizsgálatai során egyetlen tesztelt modellnél sem talált megfelelő védelmet az alábbi gyártók esetében:

Aiways,

Alfa Romeo,

Alpine,

BYD,

Chevrolet,

DS Automobiles,

Fiat,

Honda,

Infiniti,

Isuzu,

Jeep,

KGM/SsangYong,

Lynk & Co,

MG,

Opel,

Subaru

és Tesla.

Ez azt jelenti, hogy a szervezet által vizsgált modelleknél továbbra is fennállt a Keyless-lopás lehetősége.

A kulcs akár a lakásban is veszélyben lehet

A probléma akkor sem szűnik meg, ha az autó kulcsa a lakásban van. A rádiós jel ugyanis a megfelelő eszközökkel onnan is továbbítható az autóhoz. Ha pedig a tolvaj már beindította a motort, a jármű kulcs nélkül is addig közlekedhet, amíg van üzemanyag a tankban, illetve amíg az elektromos autó akkumulátora le nem merül.

Az ellopott autó tulajdonosa ráadásul egy másik kellemetlen helyzettel is szembesülhet. Ha a rendőrség megtalálja a járművet, előfordulhat, hogy sem betörésre, sem más lopási nyomra nem bukkannak. Ez nehézséget okozhat a biztosítási kár rendezésénél, sőt akár azt a gyanút is felvetheti, hogy a tulajdonos csak megrendezte a lopást a biztosítási csalás érdekében.

Ez jelentheti a megoldást

Az ADAC szerint a Keyless-rendszerek biztonságosabbá tehetők az úgynevezett Ultra Wide Band, vagyis UWB-technológiával. Ennek segítségével a rendszer a rádiójelek terjedési ideje alapján pontosan meg tudja határozni, milyen messze van egymástól az autó és a kulcs. Ha valaki egy rádiós jelerősítővel próbálja meghosszabbítani a jelet, az autó érzékeli, hogy a kulcs valójában nincs a közelben, ezért nem reagál a támadásra.

Az első gyártó, amely ilyen technológiát alkalmazott, a Jaguar Land Rover volt. 2018-tól több modelljében is megjelent az UWB-alapú Keyless-rendszer. A Discovery mellett a Range Rover, a Range Rover Sport, a Jaguar E-Pace és az I-Pace is ilyen technológiával készült.

2019-től egyre több gyártó követte a példát. Az UWB-technológia megtalálható többek között egyes Audi-, Cupra-, Seat-, Škoda- és Volkswagen-modellekben, de a BMW, Genesis, GWM, Hyundai, Kia, Mercedes és Suzuki kínálatában is vannak már jobb védelemmel ellátott autók.

A mozgásérzékelő nem jelent tökéletes védelmet

Egyes gyártók más megoldást választottak: mozgásérzékelőt építenek a kulcsba. Ha a kulcs egy meghatározott ideig mozdulatlan marad, a rendszer kikapcsolja a rádiójelet, így az autót már nem lehet a jel meghosszabbításával kinyitni és elvinni.

A szervezet azonban ezt nem tartja ideális megoldásnak. A kikapcsolásig ugyanis továbbra is fennáll a lopás lehetősége. A klub ezért azt szeretné, hogy az új Keyless-rendszereket már eleve korszerű lopásvédelemmel lássák el a gyártók. Egy drágább, Keyless-technológiát használó rendszernek legalább olyan biztonságosnak kellene lennie, mint egy hagyományos távirányítós kulccsal működő rendszernek. Az ADAC szerint ideális esetben a védelem hatékonyságát független módon, például a nemzetközileg elismert Common Criteria módszerrel is igazolni kellene. Ha pedig a gyártó mozgásérzékelőt alkalmaz, annak legfeljebb öt perc után ki kellene kapcsolnia a kulcsot.

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Ezzel védekezhet az autótulajdonos

Akinek nem megfelelően védett Keyless-rendszerrel felszerelt autója van, annak érdemes megnéznie a használati útmutatót, mert egyes modelleknél kikapcsolható a Keyless-funkció. Ezzel ugyan elveszik a kényelmi funkció, de az autó a szóban forgó módszerrel általában már nem támadható.

A németek azt is javasolják, hogy az autót lehetőleg éjszakára zárt garázsban tartsák, a rádiófrekvenciás kulcsot pedig ne az ajtó, az ablak vagy külső fal közelében helyezzék el.

A kulcsot fémdobozba, árnyékoló tokba vagy akár egy főzőedénybe is lehet tenni, illetve alufóliába is be lehet csomagolni. Ez azonban csak akkor működik, ha valóban minden rádiójelet sikerül leárnyékolni, ezért érdemes ellenőrizni, hogy az adott megoldás ténylegesen működik-e.

Léteznek utólag beépíthető elektronikus védelmi rendszerek is, amelyek megszakítanak egy, az autó nyitásához vagy indításához szükséges áramkört. Ezekkel azonban szintén lehetnek problémák, hiszen a működtetésükhöz gyakran egy másik Keyless-rendszert használnak, amely ugyanúgy megkerülhető lehet.

Többszázezres tétel lehet az utólagos átalakítás

A gyártók általában nem támogatják a gyári alkatrészekkel történő utólagos Keyless-átalakítást. Független szolgáltatók azonban néhány Audi-, Seat-, Škoda-, Mercedes- és Volkswagen-modellhez kínálnak ilyen megoldást. Már maga az alkatrészcsomag is többszázezerbe euróba kerülhet, és ehhez jön még a munkaigényes beszerelés költsége.

Az átalakítás során új külső kilincsekre, valamint az autó alján, az utastérben és a csomagtartóban elhelyezett antennákra is szükség lehet. A kábelezés szintén bonyolult, ezért ezt csak szakemberre érdemes bízni. Az utólag beépített rendszer biztonsága végül ugyanolyan lehet, mint a gyári rendszeré – vagyis ugyanolyan biztonságos, illetve ugyanolyan sérülékeny.

Olcsóbb átalakító készletek is léteznek, ezek azonban többnyire régebbi modellekhez használhatók. Működésükhöz ki kell kapcsolni az autó indításgátlóját, amit az ADAC nem ajánl, mert emiatt a biztosítási védelem is elveszhet. A beszerelés ráadásul komoly szakértelmet igényel, és sok esetben nincs az adott autóhoz pontos szerelési útmutató.

Már telefonnal is kiváltható az autókulcs

Egyes autóknál már arra is van lehetőség, hogy a tulajdonos okostelefonnal nyissa és zárja az autót, sőt a motort is elindítsa. Ehhez gyakran egy teljes értékű virtuális autókulcs kerül a telefon digitális tárcájába.

A technológiától függően elegendő lehet, ha a telefon a tulajdonosnál van. Más rendszereknél a telefont a hátoldalával az ajtókilincs meghatározott pontjához kell érinteni, majd egy kijelölt helyre kell tenni az utastérben.

A telefonhoz külön jelszó is beállítható az autó nyitásához. Ez kényelmetlenebb, hiszen minden nyitás előtt be kell írni a jelszót, az ADAC mégis javasolja ezt. Ellenkező esetben ugyanis egy ellopott telefonnal az autó is kinyitható és elvihető lehet. A technológia biztonságáról azonban egyelőre nem lehet biztos következtetést levonni, mivel még nincsenek független tesztek.

A motorok sincsenek biztonságban

A Keyless-rendszerek már motorkerékpárokon is elterjedtek. A szervezet négy, különböző gyártótól származó, ilyen rendszerrel felszerelt motorkerékpárt vizsgált meg, ugyanazokat a rádiós jelerősítőket használva, amelyeket a személyautóknál is alkalmaztak.

Mind a négy motornál sikerült nagy távolságból feloldani a kormányzárat és aktiválni a gyújtást a rádiójel meghosszabbításával. Ezután a motor beindítható volt, és a járművel akadálytalanul el lehetett hajtani. Az ADAC szerint ezért a motorkerékpár-gyártóknak is gondoskodniuk kellene a megfelelő védelemről.

A szervezet azt ajánlja, hogy a Keyless-rendszerrel rendelkező motorkerékpárokat a tulajdonosok minden esetben további lopásvédelmi eszközzel, például féktárcsazárral is biztosítsák.