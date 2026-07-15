Megdöbbentő döntés Magyarországon: végleg betiltanák az állatokat mészároló, legkegyetlenebb módszert

Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett.

Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nemcsak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni – hangsúlyozta keddi videóüzenetében a tárcavezető.