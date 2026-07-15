2026. július 15. szerda Henrik, Roland
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ÉLŐ  6'
ENG
Anglia 0 0 Argentína
ARG
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy vörös róka nőstény és kölyke Ontarióban, Kanadában
Vállalkozás

Megdöbbentő döntés Magyarországon: végleg betiltanák az állatokat mészároló, legkegyetlenebb módszert

MTI
2026. július 15. 20:13

Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nemcsak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni – hangsúlyozta keddi videóüzenetében a tárcavezető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #videó #magyarország #vadászat #állatvédelem #betiltás #közösségi média #miniszter #természetvédelem #kutyák #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:04
20:45
20:29
20:14
20:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
2026. július 15.
Rengeteg magyar fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
1 hónapja
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
3
1 hónapja
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
4
1 hónapja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
5
1 hónapja
Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 19:01
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 17:59
Kvíz: Otthon vagy művészetek világában? Lássuk, mit tudsz az irodalom, zene, filmek, képzőművészet kapcsolatairól!
Agrárszektor  |  2026. július 15. 20:36
Életveszélyes hal lepte el a népszerű üdülőhelyet: résen kell lenni