A Rajna alacsony vízállása lassítja a szállítást, növeli a költségeket és a magyar gazdaságra is hatással lehet.
Megdöbbentő döntés Magyarországon: végleg betiltanák az állatokat mészároló, legkegyetlenebb módszert
Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett.
Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Az ilyen föld alatti viadalokban nemcsak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez nem engedhető meg, ilyen kegyetlenül ma már nem lehet vadászni – hangsúlyozta keddi videóüzenetében a tárcavezető.
Már az időpont is megvan: vadiúj városban nyitja meg következő üzletét a McDonald's Magyarországon - ez lesz benne az extra
A termálfürdőjéről és középkori téglaváráról ismert békési városban sokáig egyáltalán nem voltak jelen a nagy nemzetközi gyorsétteremláncok.
Nem jött be a mesterterv: mesterséges intelligenciával próbálták átverni a NAV-ot, mert elvették az adószámát
Mesterséges intelligenciával és képszerkesztő programmal manipulált fotókkal próbálta meg visszaszerezni törölt adószámát egy borsodi vállalkozó.
Szeptember 1-től változnak a nyugta-adatszolgáltatási kötelezettségek, több tízezer vállalkozás lehet érintett.
Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját.
Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak
Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania.
A nő 2024 júniusa és decembere között az ingatlan átírási költségeire hivatkozva folyamatosan pénzt kért a sértettől.
A hatóság munkatársai vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e.
A nyomvonal az 5-ös főút és a Szeged–Cegléd vasútvonal felett egy-egy új felüljárón haladna át.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még a nyáron 2026-ban.
Az ügyfél az adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt.
A Müller az egyik, a dm a másik oldalról szorongatja a Rossmannt, már egészen a sarkára hágtak a kentaurnak.
A tisztségéből most felmentett Mátrai Károly 2023 januárja óta irányította az MVM-et.
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
A 2026-os év eddigi időszaka meglehetősen turbulens hónapokat hozott a hazai építőiparban, különösen a hőszigetelő anyagok piacán.
Vége a gázerőművek uralmának? Itt az új technológia - ez a kombináció forradalmasíthatja a hazai energiatermelést
Jelenleg Magyarországon 37 szélerőműpark üzemel 330 megawatt beépített teljesítménnyel, zömmel Mosonmagyaróvár és Komárom térségében.
A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül fizetik ki a feladási díjat.
Elképesztő sztorival állt elő az M5-ösön lebukott kamionos: nem kegyelmeztek a NAV-nál, mindent lefoglaltak
Az ellenőrzésen a külső tárolórekeszből és a műszerfal mögül összesen 336 doboz, különféle márkájú, török zárjegyes cigaretta került elő.
Elképesztő trükkel verték át a gyanútlan magyar vásárlókat: a magyar eperről kiderült, hogy nem is magyar, nem is eper
A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldség-gyümölcsüzletekre, de az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szamócaszezon idején országszerte megjelennek utak mentén.
Az ingatlan a jelenlegi bérlővel együtt azonnali bevételt kínál az új tulajdonosnak, ám elképzelhető, hogy eladás esetén megszűnik sörözőnek lenni.