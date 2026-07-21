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Esővíz egy nyitott faablakon egy heves, nyári záporeső alatt. Jól látható az ablak faszerkezete, valamint a dupla üvegezés. A háttérben egy nagy kert látható.
Otthon

Hiába a szép nyári idő, itt-ott lecsaphat a zápor és zivatar: mutatjuk, hol ne hagyd otthon az ernyőt!

Pénzcentrum
2026. július 21. 07:35

Változékony időre számíthatunk a legfrissebb előrejelzések szerint, hiszen míg az északi országrészben a napsütésé lesz a főszerep, addig délen és délnyugaton felhősebb, esetenként csapadékosabb idő várható, a nappali csúcshőmérséklet pedig 24 és 31 fok között alakul.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ország északi felén a fátyol- és gomolyfelhők mellett sokat süt majd a nap, nyugat felől azonban vastagabb felhőzet érkezik - írja előrejelzésében a met.hu. Ez a felhősödés elsősorban a déli területeket érinti, így arrafelé már jóval kevesebb napsütésre van kilátás, a délnyugati tájakon pedig esőre, záporokra, sőt akár egy-egy zivatarra is készülni kell.

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A légmozgás az ország nagy részén megélénkül, az északnyugati és északi szelet kísérő széllökések pedig elsősorban a csapadékosabb területeken, a záporok környezetében erősödhetnek meg átmenetileg.

A legmagasabb nappali hőmérsékletben jelentős területi különbségek mutatkoznak majd, hiszen a hűvösebb idő a nyugati tájakra lesz jellemző, míg a legmelegebbet a délkeleti országrészben mérhetik. Késő estére végül 16 és 25 fok közé hűl le a levegő.
Címlapkép: Getty Images
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