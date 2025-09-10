Lehetetlen letaszítani a trónról: ezek a SUV-ok tarolnak Magyarországon

Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján - derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, 2025 első nyolc hónapjára vonatkozó statisztikáiból. A toplistán szereplő modellek iránt összesen közel 224 ezer érdeklődés érkezett, ami azt mutatja: a SUV-ok töretlenül népszerűek a magyar piacon. A prémium kategóriás BMW-k mellett ugyanakkor a kedvezőbb árú és fenntartású Suzuki Vitara, Toyota RAV4 vagy Dacia Duster is stabilan tartja magát a vásárlók érdeklődésének középpontjában.

A BMW X-sorozat változatlanul a legkeresettebb SUV-kategóriás modell Magyarországon: több mint 51 ezer érdeklődést generált 2025 első nyolc hónapjában, ami minimális növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagár is kis mértékben nőtt, 12,3 millió forintra, és a kínálat is bőséges maradt 7700+ aktív hirdetéssel. A magas átlag-futásteljesítmény (163 ezer km) és az átlagosan 8,7 éves életkor alapján jól látszik, hogy a vásárlók gyakran a prémium szegmens használt képviselői között keresik az értékállóságot.

A Vitara stabilan második, RAV4 is őrzi dobogós helyét

A Suzuki Vitara továbbra is a második legnépszerűbb SUV, 28 500 érdeklődővel, ami 9,3%-os növekedés 2024-hez képest. Átlagára 5,23 millió forintra emelkedett 4,93 millió forintról, miközben átlagos életkora és futásteljesítménye is csak enyhén nőtt, így Vitara a mai napig megfizethető és megbízható választás a vásárlók számára.

A Toyota RAV4 iránt közel 24 ezer érdeklődés érkezett, szemben a tavalyi közel 19 ezerrel, ami több mint 26%-os növekedés. Az átlagár viszont jelentősen megugrott, 6,85-ről 7,47 millió forintra. A megbízhatósága miatt azonban a RAV4 a magasabb ár és a szintén magas (157 ezer km) átlagos futásteljesítmény mellett is tartja a népszerűségét a vásárlók körében.

Felfutóban a fiatal hibrid modellek

A Toyota C-HR – alig több mint 4 éves átlagéletkorával – a toplista legfiatalabb szereplője. A hibrid modell iránt 16 400 érdeklődés érkezett 2025 első nyolc hónapjában, ami 17%-os emelkedés a tavalyi adatokhoz képest. A 8,7 millió forintos átlag ár és a kevesebb mint 70 ezer kilométeres futásteljesítmény is jól mutatja, hogy jellemzően fiatal, keveset futott példányok kerülnek a piacra.

A modell népszerűsége nem véletlen: a Toyota C-HR a városi SUV-ok kategóriájában hódít, elsősorban a korszerű hibrid hajtáslánca és a kompakt mérete miatt. A fiatalabb vevők körében is vonzó alternatíva, akik egy modern, környezetkímélő városi SUV-t keresnek.

"A SUV-ok továbbra is a hazai piac meghatározó szereplői, amit jól mutat, hogy a BMW X-sorozat toronymagasan vezeti a listát, több mint 51 ezer darab aktív hirdetéssel. A magyar vásárlók körében azonban nem csak a prémium szegmens népszerű: a Suzuki Vitara és a Toyota RAV4 stabilan tartják helyüket az élmezőnyben, köszönhetően megbízhatóságuknak és kedvező fenntartási költségeiknek. Érdekesség, hogy a Toyota C-HR a lista egyik legfiatalabb szereplőjeként, alig 4 éves átlagéletkorral is már a hatodik helyen áll, ami a hibrid SUV-ok térnyerését jelzi. A Dacia Duster ugyan olcsóbb átlagárral szerepel, de a magas érdeklődésszám mutatja, hogy az ár-érték arány továbbra is kiemelt szempont. Összességében a toplista egyszerre tükrözi a prémium és a megfizethetőbb, praktikus SUV-ok iránti folyamatos keresletet, miközben a hibrid modellek térnyerése is egyértelműen látszik" - mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.