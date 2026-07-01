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Váratlan fordulat a magyar tőzsdén: történelmi csúcsok után jött a hidegzuhany
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,12 pontos, 0,3 százalékos csökkenéssel 139 468,07 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, szerdán csendes nap volt, a kereskedés első felében emelkedett a BUX, csúcsok dőltek meg.
A nap folyamán a BUX-index és az OTP árfolyama történelmi csúcson járt. A forgalom átlag körül alakult, vállalatstpecifikus hír nem volt nap közben. Hozzátette, a nemzetközi piacokon szerdára elromlott a korábbi kedvező befektetői hangulat. A gyengén nyitó amerikai tőzsdének köszönhetően délután csökkenés kezdődött a nemzetközi piacokon, és ez látszódott a BÉT-en is.
- A Mol 32 forinttal, 0,86 százalékkal 3668 forintra csökkent 2,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,04 százalékkal 45 970 forintra erősödött, forgalmuk 10,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,91 százalékkal 2626 forintra esett, forgalma 864,7 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,58 százalékkal 12 120 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9169,48 ponton zárt szerdán, ez 167,65 pontos, 1,8 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
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