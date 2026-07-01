Váratlan fordulat a magyar tőzsdén: történelmi csúcsok után jött a hidegzuhany

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,12 pontos, 0,3 százalékos csökkenéssel 139 468,07 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, szerdán csendes nap volt, a kereskedés első felében emelkedett a BUX, csúcsok dőltek meg.

A nap folyamán a BUX-index és az OTP árfolyama történelmi csúcson járt. A forgalom átlag körül alakult, vállalatstpecifikus hír nem volt nap közben. Hozzátette, a nemzetközi piacokon szerdára elromlott a korábbi kedvező befektetői hangulat. A gyengén nyitó amerikai tőzsdének köszönhetően délután csökkenés kezdődött a nemzetközi piacokon, és ez látszódott a BÉT-en is.

A Mol 32 forinttal, 0,86 százalékkal 3668 forintra csökkent 2,4 milliárd forintos forgalomban.

32 forinttal, 0,86 százalékkal 3668 forintra csökkent 2,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,04 százalékkal 45 970 forintra erősödött, forgalmuk 10,1 milliárd forintot tett ki.

ára 20 forinttal, 0,04 százalékkal 45 970 forintra erősödött, forgalmuk 10,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 24 forinttal, 0,91 százalékkal 2626 forintra esett, forgalma 864,7 millió forint volt.

árfolyama 24 forinttal, 0,91 százalékkal 2626 forintra esett, forgalma 864,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,58 százalékkal 12 120 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9169,48 ponton zárt szerdán, ez 167,65 pontos, 1,8 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.