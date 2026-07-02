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Budapest, 2024. április 25.A MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Gazdaság

Nem várt esélyt kapott Magyarország: elképesztő pénzösszeg sorsa dől el, ami évtizedekre meghatározhatja a mindennapjainkat

Pénzcentrum
2026. július 2. 04:03

A közeljövőben mintegy kétmilliárd eurós uniós forrás nyílhat meg Magyarország vasúti járműparkjának megújítására. A nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy az új szerelvények gyártása és hosszú távú karbantartása belföldön valósuljon meg, ehhez azonban kiszámítható, több évre előre tervezett megrendelési környezetre van szükség.

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A közeljövőben mintegy kétmilliárd eurós uniós forrás nyílhat meg Magyarország vasúti járműparkjának megújítására - emlékeztet elemzésében a Gazdaságkutató Központ (GKI). Mint kifejtik: a MÁV-flotta átlagéletkora jelenleg 42 év, miközben az európai uniós átlag nem éri el a húsz évet. A regionális versenytársak, így Csehország, Szlovákia és Lengyelország már sikeresen végrehajtották a modernizációt, hiszen uniós forrásokból és magas hazai ipari részvétellel 20–25 évre csökkentették vonataik átlagéletkorát.

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Bár Magyarország több mint két évtizedes lemaradásban van, a most kilátásba helyezett források lehetőséget adnak a felzárkózásra, feltéve, hogy az ország időben lehívja a támogatásokat, és a közbeszerzések is megfelelnek az uniós előírásoknak.

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A beruházások nemzetgazdasági haszna szempontjából kulcskérdés, hogy hol készülnek az új járművek, ugyanis egyetlen korszerű motorvonat vagy személykocsi előállítása mintegy 600–800 beszállító együttműködését igényli. Amennyiben a megrendeléseket külföldi vállalatok nyerik el, a magas hozzáadott értékű termelés, valamint az adó- és járulékbevételek más országok gazdaságát erősítik. Ezzel szemben a hazai gyártás révén mindezek a jótékony hatások belföldön realizálódnak, amint arra a GKI elemzése is felhívja a figyelmet.

A magyar vasúti járműgyártásban jelenleg is rendelkezésre áll a szükséges mérnöki szaktudás és kapacitás. Ezt igazolja a Stadler szolnoki kocsiszekrénygyártó bázisa, valamint az Alstom mátranováki üzeme is, amely nemzetközi értékláncokba bekapcsolódva állít elő forgóvázkereteket. Bár a Dunakeszi Járműjavító és a Ganz-Mavag köré szervezett korábbi programok finanszírozási és szervezeti okokból nehézségekbe ütköztek, ez nem az iparág életképtelenségét bizonyítja. Sokkal inkább rávilágít arra, hogy a szektor fenntartásához nem elegendőek az ad hoc projektek, a gyárak működéséhez ugyanis stabil és kiszámítható piac szükséges.

Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg valóban a magyar gazdaságot élénkítse, három alapvető feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt szükség van egy legalább három-öt éves, előre megtervezett megrendelési programra, másrészt a közbeszerzési feltételekben rögzíteni kell a hazai hozzáadott értékre vonatkozó elvárásokat.

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Biztosítani kell továbbá a járművek teljes életciklusának, így a karbantartásnak, a nagyjavításnak és az alkatrészellátásnak a hazai lefedettségét. Mivel egy korszerű vonat 30–40 évig üzemel, az ez idő alatt felmerülő fenntartási költségek nagyságrendileg elérik a kezdeti beszerzési árat. Ezen folyamatok belföldön tartása hosszú távon több munkahelyet és jelentősebb bevételt garantál az országnak, mint maga a gyártás.

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA Bizományosi
Címlapkép: Getty Images
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