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Világ

Meglepő lépésre készül Donald Trump: egy alig másfél oldalas dokumentum hozhat elképesztő fordulatot Iránban

Pénzcentrum
2026. június 16. 10:13

Az egyezmény többek között hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint az Irán nukleáris programjáról szóló tárgyalások megkezdését irányozza elő.

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Kezdenek körvonalazódni az Egyesült Államok és Irán közötti előzetes megállapodás részletei. A mindössze másfél oldalas keretdokumentumot elektronikusan már aláírták.

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J. D. Vance amerikai alelnök a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy Donald Trump elnök akár péntek előtt is nyilvánosságra hozhatja a dokumentumot. Később egy másik interjújában az alelnök hangsúlyozta, hogy a szándéknyilatkozat egy rendkívül általános keretmegállapodás, amelynek részleteit a későbbi technikai tárgyalások során dolgozzák majd ki. Kiemelte ugyanakkor, hogy a dokumentum első bekezdése szerint Irán elkötelezi magát a regionális béke és stabilitás mellett, ami magában foglalja a terrorszervezetek finanszírozásának leállítását, valamint egy ellenőrizhető kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy az ország nem fejleszt nukleáris fegyvereket.

Amerikai kormányzati tisztségviselők szerint a szankciók enyhítése és a zárolt iráni eszközök feloldása attól függ, hogy Teherán teljesíti-e a megállapodásban vállalt kötelezettségeit. Az iráni nukleáris programról szóló technikai egyeztetések várhatóan még ezen a héten megkezdődnek.

A tűzszünetet hatvan nappal meghosszabbítják, és ezalatt az időszak alatt tárgyalnak majd a végleges megállapodás feltételeiről.

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A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán miniszterelnöke, Sahbáz Saríf vasárnap jelentette be az áttörést, kiemelve, hogy az egyezmény kiterjed a katonai műveletek azonnali és végleges leállítására minden fronton, beleértve Libanont is. Az amerikai tisztségviselők ugyanakkor pontosították, hogy bár Libanon szerepel a tűzszüneti keretmegállapodásban, az izraeli erők libanoni kivonulása nem feltétele az egyezségnek, és Izrael továbbra is megőrzi az önvédelemhez való jogát.

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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfő este bejelentette, hogy az izraeli erők – ameddig szükséges – a libanoni, szíriai és gázai biztonsági övezetekben maradnak, és fenntartják a cselekvési szabadságukat a támadásokkal szemben. Leszögezte azt is, hogy Irán megállapodással vagy anélkül, de semmiképpen sem juthat nukleáris fegyverhez. Mindeközben a libanoni média izraeli légicsapásról számolt be az ország déli részén, amely az első ilyen katonai akció volt a békeegyezmény bejelentése óta. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy a támadásban négyen vesztették életüket. A Hezbollah válaszul rakétákat és drónokat indított az izraeli állások ellen.

Irán a keretmegállapodást győzelemként értékelte. A legfelsőbb katonai parancsnokság közleményében úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak és Izraelnek nem maradt más választása, mint elfogadni a vereséget. Ugyanakkor az iráni külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy Teherán továbbra is mély bizalmatlansággal viseltetik Washington iránt, és a megállapodás csupán egy lépés a feszültségek enyhítése felé. Donald Trump jelenleg a franciaországi G7-csúcstalálkozón vesz részt, ahol kedden Egyiptom, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőinek részvételével külön ülést szentelnek az iráni kérdésnek.
Címlapkép: Getty Images
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