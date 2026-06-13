A horvát tengerpart, az olasz üdülővárosok vagy a Balaton környéke ilyenkor szinte garantáltan megtelik, a megnövekedett forgalom pedig hosszabb menetidővel járhat.
Egyhetes razzia indul a magyar utakon: erre a veszélyes szabályszegésre vadásznak a rendőrök
Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15. és 21. között, amelynek elsődleges célja az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrése. Az akció keretében egy huszonnégy órás, maratoni ellenőrzésre is sor kerül.
Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) éves ellenőrzési tervéhez kapcsolódó akciósorozat részeként június 19-én reggel 9 órától egy teljes napon át tartó, célzott alkohol- és drogellenőrzést hajtanak végre a hazai utakon.
A rendőrök a fokozott jelenléttel elsősorban a közúti baleseteket szeretnék megelőzni, és ezzel javítani a közlekedésbiztonságot.- számolt be az ATV.
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Június 30-ig még lehet kérni öthavi pótlékmentes részletfizetést a gépjárműadóra, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia.
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