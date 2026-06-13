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Autó

Egyhetes razzia indul a magyar utakon: erre a veszélyes szabályszegésre vadásznak a rendőrök

Pénzcentrum
2026. június 13. 08:33

Egyhetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15. és 21. között, amelynek elsődleges célja az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrése. Az akció keretében egy huszonnégy órás, maratoni ellenőrzésre is sor kerül.

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Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) éves ellenőrzési tervéhez kapcsolódó akciósorozat részeként június 19-én reggel 9 órától egy teljes napon át tartó, célzott alkohol- és drogellenőrzést hajtanak végre a hazai utakon.

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A rendőrök a fokozott jelenléttel elsősorban a közúti baleseteket szeretnék megelőzni, és ezzel javítani a közlekedésbiztonságot.- számolt be az ATV.
Címlapkép: Getty Images
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