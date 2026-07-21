Újabb csapás érheti a magyar autósokat: kiderült, kikkel fizettetik meg a benzinárstop gigantikus veszteségét

Borítékolható, hogy a pénzügyi terheket a fogyasztókra hárítják majd a benzinkutak és a cégek - számolt be a Portfolio.

Akár évekig is eltarthat, mire kiderül, pontosan mekkora veszteséget okozott a június végén kivezetett hatósági üzemanyagár-stop. A biztonsági kőolajkészletek terhére fenntartott rendszer miatti hiányt hitelekből fedezik, a költségeket pedig végül a fogyasztók fizetik majd meg

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) egyelőre hitelekből finanszírozza a biztonsági üzemanyagkészletekre épülő árstop okozta deficitet. Mivel a többletkiadások és a veszteség pontos mértéke jelenleg még nem határozható meg, a szervezet a szükséges fedezetet szükség esetén a tagi hozzájárulások módosításával biztosíthatja.

Ennek következtében a felhalmozott pénzügyi terheket a jövőben teljes egészében a fogyasztókra hárítják majd át.