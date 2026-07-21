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Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Újabb csapás érheti a magyar autósokat: kiderült, kikkel fizettetik meg a benzinárstop gigantikus veszteségét

Pénzcentrum
2026. július 21. 15:00

Borítékolható, hogy a pénzügyi terheket a fogyasztókra hárítják majd a benzinkutak és a cégek - számolt be a Portfolio.

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Akár évekig is eltarthat, mire kiderül, pontosan mekkora veszteséget okozott a június végén kivezetett hatósági üzemanyagár-stop. A biztonsági kőolajkészletek terhére fenntartott rendszer miatti hiányt hitelekből fedezik, a költségeket pedig végül a fogyasztók fizetik majd meg

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A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) egyelőre hitelekből finanszírozza a biztonsági üzemanyagkészletekre épülő árstop okozta deficitet. Mivel a többletkiadások és a veszteség pontos mértéke jelenleg még nem határozható meg, a szervezet a szükséges fedezetet szükség esetén a tagi hozzájárulások módosításával biztosíthatja.

Ennek következtében a felhalmozott pénzügyi terheket a jövőben teljes egészében a fogyasztókra hárítják majd át.
Címlapkép: Getty Images
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