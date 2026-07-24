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Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz, ho
Gazdaság

Egyre nagyobb a baj, átlépte a 100 dolláros szintet az olaj: olyan krízis fenyeget, ami a magyar benzinkutakat is letarolhatja

Pénzcentrum
2026. július 24. 09:03

A kőolaj világpiaci ára tartósan a hordónkénti 100 dolláros szint fölé emelkedett, miután a közel-keleti konfliktusok és a fekete-tengeri szállítási akadályok komoly fennakadásokat okoznak a globális energiaellátásban. Az áremelkedést elsősorban az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációja, a szaúdi tartályhajókat ért vörös-tengeri támadások, valamint a kazah olajexport leállása fűti - tudósított a Portfolio.

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A Brent típusú kőolaj jegyzése péntek reggel is 100 dollár felett maradt, így a nyersanyag már a negyedik egymást követő héten drágul. Bár a jegyzés a nap folyamán kismértékben korrigált, az előző napi 7 százalékos ugrás után heti szinten már 14,6 százalékos pluszban van. Eközben a WTI nyersolaj ára 92,6 dollár körül alakult, ami június közepe óta a legmagasabb szint, és megközelítőleg 12 százalékos heti áremelkedést jelent.

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A hirtelen drágulást a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú szállítási útvonalak megbénulása okozza. Az Iránnal szövetséges húszi lázadók két szaúdi tartályhajót is eltaláltak a Vörös-tengeren, hétfőn pedig tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen. Mivel a Hormuzi-szorost Irán gyakorlatilag lezárta – a hajókövetési adatok szerint csütörtökön mindössze egyetlen tartályhajó haladt át rajta –, a szaúdiak csővezetékeken próbálják megkerülni a kieső útvonalat. Jelenleg azonban a Vörös-tenger déli kijáratát jelentő, globális szinten is kiemelten fontos Bab el-Mandeb-szoros is veszélybe került.

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Teherán arra ösztönözte a húszikat, hogy ezt a tengerszorost is zárják le, ha az Egyesült Államok folytatja az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásokat. Erre reagálva Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy minden további támadásért közvetlenül Iránt teszi majd felelőssé.

A feszültséget és a kínálati szűkösséget a fekete-tengeri térségből érkező hírek is fokozzák. A kazah energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint az ország fő exportterminálja feltételezett ukrán dróntámadások miatt leállt, így a tartályhajók berakodását felfüggesztették. Emiatt a Kaszpi Csővezeték Konzorcium sem tudja fogadni a kazah olajat, az ország legnagyobb olajmezőjén pedig több mint a felével kellett visszafogni a kitermelést.

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A piaci elemzők szerint a globális napi kőolaj-ellátást érintő szállítási zavarok most súlyosabbak, mint a konfliktus kirobbanása óta bármikor.
Címlapkép: Getty Images
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