Hidegzuhany a balatoni strandolóknak: fizetős lesz a népszerű parkoló, ami eddig ingyenes volt

Rossz hírt kaptak a Balatonnál strandoló autósok: fizetőssé válik a Balatonfüredi Füred Kemping előtti nagy parkoló. A képviselő-testület döntése alapján a terület bekerül a városi díjfizető övezetbe, így a jövőben már itt sem lehet ingyen hagyni az autókat. A helyi vásárlóknak ugyanakkor kedvezményt biztosítanak.

Újabb változás jön a balatoni autósok számára: a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Füred Kemping előtti, mintegy 180 férőhelyes parkoló a díjfizető övezet részévé válik. A határozat szerint a parkoló a város harmadik díjzónájába kerül, ahol az óránkénti parkolási díj 280 forint. A rendelet alapján a fizetési kötelezettség a nap minden órájában, azaz 0–24 óráig érvényes lesz - írta a Balatonfüred.hu.

A döntés elsősorban azokat érintheti, akik a strand, a kemping vagy a környék szolgáltatásai miatt érkeznek a területre, különösen a nyári szezonban, amikor jelentősen megnő a forgalom a Balaton-parton.

A város ugyanakkor a környéken működő SPAR áruház vásárlói számára kedvezményt biztosít. A frissen elfogadott rendelet szerint kétórás ingyenes parkolás vehető igénybe, amelyhez a parkolóautomatánál kell díjmentes jegyet váltani. A rendszer hasonlóan működik majd, mint a balatonfüredi vásárcsarnok vagy a rendelőintézet környékén található parkolóknál.

Bár a rendelet június 1-jén hatályba lép, a tényleges díjfizetés csak azt követően indulhat el, hogy a szükséges technikai feltételeket – köztük a parkolóautomatákat és a kapcsolódó rendszereket – kiépítik a területen. Az önkormányzat szerint a lépés a városi parkolási rendszer egységesítését szolgálja, miközben a helyi vásárlók számára továbbra is biztosítják a rövid idejű, díjmentes várakozás lehetőségét