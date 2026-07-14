Rendkívüli helyzet: minden pénzt elszív a mesterséges intelligencia, súlyos bajba került a népszerű amerikai szoftvergyártó

A vártnál gyengébb második negyedéves árbevétel-előrejelzést közölt az IBM, mivel a megrendelők elsősorban a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúrára csoportosították át a kiadásaikat, aminek következtében a vállalat részvényárfolyama 20 százalékkal zuhant a piacnyitás előtti kereskedésben - jelentette a Portfolio.

Az előzetes adatok alapján a technológiai óriás 17,2 milliárd dolláros negyedéves árbevétellel számol, ami elmarad a piac által korábban várt 17,86 milliárd dollártól. Az egy részvényre jutó korrigált nyereség várhatóan 2,93 dollár körül alakul majd, ami szintén alulmúlja az elemzők által jelzett 3,02 dolláros szintet.

A visszaesés mögött egyértelmű iparági átrendeződés húzódik meg. A technológiai kiadások fókusza egyre inkább a mesterséges intelligenciához szükséges hardverek, így a szerverek, az adattárolók és a memóriák felé tolódik el, ami érezhetően háttérbe szorítja a hagyományos szoftverbeszerzésekre szánt kereteket.

Arvind Krishna, az IBM vezérigazgatója a befektetőknek címzett levelében elismerte a nehézségeket. Közölte, hogy a vállalat az érintett negyedévben nem tudott elég gyorsan reagálni a megváltozott piaci környezetre, emiatt több jelentős üzletet sem sikerült határidőre lezárniuk.