Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot

2026. április 20. 18:14

Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező. A kitermelés a tervek szerint 2027-ben indulhat el. Franck Neel, az OMV Petrom igazgatótanácsának tagja a projekt állásáról, az európai gázpiaci helyzetről és a vállalat jövőbeli terveiről beszélt - közölte a CEE Energy News.

A Neptun Deep jelenleg az Európai Unió legnagyobb tengeri (offshore) földgázberuházása. A projektbe az OMV Petrom és a Romgaz fele-fele arányban összesen közel négymilliárd eurót fektet be. A fejlesztés három tenger alatti termelési rendszert, egy sekélyvízi platformot, egy Tulceáig húzódó tengeri és szárazföldi csővezetékrendszert, valamint egy új mérőállomást foglal magában.

Franck Neel hangsúlyozta, hogy a munkálatok pontosan az ütemterv szerint haladnak. A Pelican South mezőn már négy kutat lefúrtak, a fúróberendezés pedig jelenleg a Domino mezőn dolgozik. Ezenkívül a tuzlai mikroalagút már elkészült, a mérőállomás építése folyamatban van, a platform szerkezeti elemeit pedig Olaszországban és Indonéziában gyártják.

A vállalat már megkezdte a földgáz értékesítésének előkészítését is, ami a nagyszabású tengeri projekteknél bevett gyakorlatnak számít. Franck Neel megjegyezte, hogy a vevői érdeklődés rendkívül erős, és folyamatosan növekszik. A régió országai aktívan keresnek megbízható, hosszú távú regionális forrásokat, miután sikeresen csökkentették az orosz gáztól való függőségüket. A Neptun Deep projektnek köszönhetően Románia Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságának egyik legfontosabb pillérévé válhat.

Az igazgatótanácsi tag rámutatott, hogy Európa már bizonyította alkalmazkodóképességét. Az orosz földgáz szinte egyik napról a másikra történő kiváltása példátlan stresszteszt volt, amelyet a kontinens sikeresen teljesített. A közel-keleti feszültségek ugyan újabb próbatétel elé állítják az ellátásbiztonságot, de Európa ma már sokkal felkészültebb. A kontinensen belül azonban eltérő a helyzet. Míg Észak- és Nyugat-Európa elsősorban a cseppfolyósított földgázra (LNG) támaszkodik, addig Közép- és Délkelet-Európában a vezetékes gáz és a regionális kitermelés továbbra is meghatározó szerepet játszik. Ez utóbbi térség számára az olyan új források, mint a Neptun Deep, stratégiai jelentőséggel bírnak.

A földgázkereslet a közép- és délkelet-európai régióban várhatóan stabil marad. Ezt a gazdaságok növekedése és a szénalapú energiatermelés fokozatos kivezetése is támogatja. A megújuló energiaforrások gyors terjedése ellenére az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásához rugalmas és megbízható gázforrásokra van szükség. A földgáz az elkövetkező 10-15 évben is az európai energiarendszer kritikus eleme marad, és az Európai Unió bruttó rendelkezésre álló energiájának mintegy 20 százalékát biztosítja majd. Szakértői várakozások szerint a globális gázfogyasztás 2026-ban történelmi csúcsot érhet el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az OMV Petrom 2025-ben rekordszintű, mintegy 1,5 milliárd eurós beruházást hajtott végre, ami a vállalat történetének eddigi legmagasabb értéke. A tervek szerint 2026-ra ez az összeg még tovább nő, és eléri az 1,8 milliárd eurót. Ennek közel 60 százaléka a vállalat három fő stratégiai prioritását támogatja: a Neptun Deep projektet, a Petrobrazi finomítóban épülő fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF) és hidrogénezett növényi olaj (HVO) gyártóegységet, valamint a megújulóenergia-beruházásokat.

A vállalat továbbra is fenntartja a 2022 és 2030 közötti időszakra vonatkozó 11 milliárd eurós beruházási célkitűzését. Bár az alacsony és zéró karbonkibocsátású projektek aránya a portfólióban a korábbi 35 százalékról 25 százalékra csökkent a hagyományos üzletág és a regionális gázpiaci terjeszkedés javára, a zöld átállás továbbra is fókuszban marad. A megújuló energia terén a cél 2030-ig a több mint 2,5 gigawattos (GW) kapacitás elérése. A vállalat jelenlegi fejlesztési portfóliója - a szél-, nap- és vízenergiát is beleértve - 2,9 GW-ot tesz ki. Ebből mintegy 900 megawatt (MW) kapacitás már építés alatt áll, 70 MW pedig aktívan üzemel.
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató

A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

