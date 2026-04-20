Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot

Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező. A kitermelés a tervek szerint 2027-ben indulhat el. Franck Neel, az OMV Petrom igazgatótanácsának tagja a projekt állásáról, az európai gázpiaci helyzetről és a vállalat jövőbeli terveiről beszélt - közölte a CEE Energy News.

A Neptun Deep jelenleg az Európai Unió legnagyobb tengeri (offshore) földgázberuházása. A projektbe az OMV Petrom és a Romgaz fele-fele arányban összesen közel négymilliárd eurót fektet be. A fejlesztés három tenger alatti termelési rendszert, egy sekélyvízi platformot, egy Tulceáig húzódó tengeri és szárazföldi csővezetékrendszert, valamint egy új mérőállomást foglal magában.

Franck Neel hangsúlyozta, hogy a munkálatok pontosan az ütemterv szerint haladnak. A Pelican South mezőn már négy kutat lefúrtak, a fúróberendezés pedig jelenleg a Domino mezőn dolgozik. Ezenkívül a tuzlai mikroalagút már elkészült, a mérőállomás építése folyamatban van, a platform szerkezeti elemeit pedig Olaszországban és Indonéziában gyártják.

A vállalat már megkezdte a földgáz értékesítésének előkészítését is, ami a nagyszabású tengeri projekteknél bevett gyakorlatnak számít. Franck Neel megjegyezte, hogy a vevői érdeklődés rendkívül erős, és folyamatosan növekszik. A régió országai aktívan keresnek megbízható, hosszú távú regionális forrásokat, miután sikeresen csökkentették az orosz gáztól való függőségüket. A Neptun Deep projektnek köszönhetően Románia Közép- és Délkelet-Európa energiabiztonságának egyik legfontosabb pillérévé válhat.

Az igazgatótanácsi tag rámutatott, hogy Európa már bizonyította alkalmazkodóképességét. Az orosz földgáz szinte egyik napról a másikra történő kiváltása példátlan stresszteszt volt, amelyet a kontinens sikeresen teljesített. A közel-keleti feszültségek ugyan újabb próbatétel elé állítják az ellátásbiztonságot, de Európa ma már sokkal felkészültebb. A kontinensen belül azonban eltérő a helyzet. Míg Észak- és Nyugat-Európa elsősorban a cseppfolyósított földgázra (LNG) támaszkodik, addig Közép- és Délkelet-Európában a vezetékes gáz és a regionális kitermelés továbbra is meghatározó szerepet játszik. Ez utóbbi térség számára az olyan új források, mint a Neptun Deep, stratégiai jelentőséggel bírnak.

A földgázkereslet a közép- és délkelet-európai régióban várhatóan stabil marad. Ezt a gazdaságok növekedése és a szénalapú energiatermelés fokozatos kivezetése is támogatja. A megújuló energiaforrások gyors terjedése ellenére az időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozásához rugalmas és megbízható gázforrásokra van szükség. A földgáz az elkövetkező 10-15 évben is az európai energiarendszer kritikus eleme marad, és az Európai Unió bruttó rendelkezésre álló energiájának mintegy 20 százalékát biztosítja majd. Szakértői várakozások szerint a globális gázfogyasztás 2026-ban történelmi csúcsot érhet el.

Az OMV Petrom 2025-ben rekordszintű, mintegy 1,5 milliárd eurós beruházást hajtott végre, ami a vállalat történetének eddigi legmagasabb értéke. A tervek szerint 2026-ra ez az összeg még tovább nő, és eléri az 1,8 milliárd eurót. Ennek közel 60 százaléka a vállalat három fő stratégiai prioritását támogatja: a Neptun Deep projektet, a Petrobrazi finomítóban épülő fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF) és hidrogénezett növényi olaj (HVO) gyártóegységet, valamint a megújulóenergia-beruházásokat.

A vállalat továbbra is fenntartja a 2022 és 2030 közötti időszakra vonatkozó 11 milliárd eurós beruházási célkitűzését. Bár az alacsony és zéró karbonkibocsátású projektek aránya a portfólióban a korábbi 35 százalékról 25 százalékra csökkent a hagyományos üzletág és a regionális gázpiaci terjeszkedés javára, a zöld átállás továbbra is fókuszban marad. A megújuló energia terén a cél 2030-ig a több mint 2,5 gigawattos (GW) kapacitás elérése. A vállalat jelenlegi fejlesztési portfóliója - a szél-, nap- és vízenergiát is beleértve - 2,9 GW-ot tesz ki. Ebből mintegy 900 megawatt (MW) kapacitás már építés alatt áll, 70 MW pedig aktívan üzemel.