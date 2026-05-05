Nem készül el határidőre a bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai átültetése.
Váratlan fordulat a hazai turizmusban: két vidéki térséget valósággal megrohantak, míg a kedvenc tavunknál elmaradt a tömeg
2026 márciusában közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal nőtt éves alapon, ami mérsékelt bővülést jelez - derült ki a KSH adataiból.
A szezonálisan kiigazított adatok visszafogottabb képet mutatnak. A vendégek száma 0,9 százalékkal csökkent, a vendégéjszakák száma gyakorlatilag stagnált az előző év márciusához képest. A forgalom nagy része továbbra is a kereskedelmi szálláshelyekhez kötődik. A vendégek 74 százaléka érkezett ide, számuk 3,4 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a magán- és egyéb szálláshelyeken 6,9 százalékos visszaesést mértek.
A belföldi vendégek száma 1,8 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 4,1 százalékkal nőtt. Összesen 560 ezer hazai vendég 1,2 millió vendégéjszakát töltött el.
A kereskedelmi szálláshelyeken belül 436 ezer belföldi vendéget regisztráltak, a vendégéjszakák száma elérte a 947 ezret. A vendégek 84 százaléka szállodában szállt meg, ahol 5,1 százalékos növekedést mértek.
Területi alapon nagy eltérések látszanak. Gyula térségében és a Győr–Pannonhalma régióban 15 százalékkal nőtt a belföldi vendégek száma, míg a Sopron–Fertő térségben 10 százalékos visszaesés történt. Budapesten 12 százalékos bővülés látszik, a Balatonnál 2,5 százalékos csökkenés.
A külföldi vendégek száma csökkent
A külföldi vendégek száma 0,6 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 1,5 százalékkal csökkent. Márciusban 598 ezer külföldi vendég érkezett, akik közel 1,5 millió vendégéjszakát töltöttek el.
A kereskedelmi szálláshelyeken 424 ezer vendéget és mintegy 1,1 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 87 százaléka szállodákban szállt meg, ahol 1,6 százalékos növekedést mértek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A magánszállásoknál erősebb volt a visszaesés, 7,6 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett. A Budapest környéki térség 15 százalékos növekedést ért el, míg a Pécs–Villány térségben 23 százalékos visszaesés történt. Budapesten 0,7 százalékkal, a Balatonnál 1,0 százalékkal csökkent a külföldi vendégforgalom.
Bevétel nőtt, a SZÉP-kártya használata is bővült
A turisztikai szálláshelyek teljes bruttó árbevétele 71,2 milliárd forint volt, ami 3,0 százalékos növekedést jelent éves alapon. A SZÉP-kártyás költések is emelkedtek. A kártyabirtokosok 2,4 milliárd forintot költöttek, ami 6,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Január és március között közel 3,3 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, ami 3,1 százalékos növekedést jelent. A belföldi vendégek száma 3,5 százalékkal, a külföldieké 2,8 százalékkal emelkedett.
A Pénzcentrum 2026. május 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.
Ne bízd el magad a szikrázó napsütés láttán: kellemetlen fordulatot tartogatnak az esti órák Magyarországon
Kedden még kitart a meleg idő Magyarországon, de már látszik a változás.
Négy napra bezár a reptér, a munkálatok több, menetrend szerinti járatot is érintenek.
Súlyos tízezreket bukhat, aki most halogatja a foglalást: elszabadultak a repülőjegyek árai, de van egy kiskapu
A geopolitikai feszültségek miatt drasztikusan megdrágult a kerozin, ami jelentős áremelkedést hoz a nyári utazások piacán. A repülőjegyek és a szervezett utak ára folyamatosan nő.
A Pénzcentrum 2026. május 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hullámvasútra tesz minket az időjárás: a kora nyári meleg után durva zivatarok tarolják le hazánkat
Az átlagosnál melegebb, kora nyárias időjárás várható május első hetében.
Hogy alakul balatoni komp menetrend 2026-ban és mennyibe kerül az utazás a magyar tengeren? Minden fontos infó a Szántód – Tihany komp tavaszi-nyári szezonjáról.
A Pénzcentrum 2026. május 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az előszezon korai indulása miatt az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken.
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié.
A Pénzcentrum 2026. május 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Noha klasszikus értelemben vett időjárási front nem vonul át felettünk, a gyors felmelegedés melegfront jellegű tüneteket idéz elő.
Irdatlan hosszú ideig zárva tartotta kapuit ez a távoli ország: most végre megnyílt a lehetőség, bárki beutazhat
Az ország eddig szinte kizárólag a nyugati régiót – Parót, Thimphut, valamint a Punakha- és a Phobjikha-völgyet – kínálta a turistáknak.
Eleged van a nyaralók hadából? Mutatjuk a legnépszerűbb nagyvárosok titkos oázisait, ahová csak a helyiek járnak
Ezek a helyek a turisták elől többnyire rejtve maradnak, mégis a helyi élet legjavát kínálják.
Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont
A Pénzcentrum 2026. május 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a bizonyíték, hogy csak papíron van 4 évszak Magyarországon: a hosszúhétvégén berobban a nyár, ennyi fokra kell számítani
Szombaton már kevesebb, vasárnap pedig alig lesz felhő, így egyre inkább a zavartalan napsütésé lesz a főszerep.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n