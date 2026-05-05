Váratlan fordulat a hazai turizmusban: két vidéki térséget valósággal megrohantak, míg a kedvenc tavunknál elmaradt a tömeg

2026 márciusában közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal nőtt éves alapon, ami mérsékelt bővülést jelez - derült ki a KSH adataiból.

A szezonálisan kiigazított adatok visszafogottabb képet mutatnak. A vendégek száma 0,9 százalékkal csökkent, a vendégéjszakák száma gyakorlatilag stagnált az előző év márciusához képest. A forgalom nagy része továbbra is a kereskedelmi szálláshelyekhez kötődik. A vendégek 74 százaléka érkezett ide, számuk 3,4 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a magán- és egyéb szálláshelyeken 6,9 százalékos visszaesést mértek.

A belföldi vendégek száma 1,8 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 4,1 százalékkal nőtt. Összesen 560 ezer hazai vendég 1,2 millió vendégéjszakát töltött el.

A kereskedelmi szálláshelyeken belül 436 ezer belföldi vendéget regisztráltak, a vendégéjszakák száma elérte a 947 ezret. A vendégek 84 százaléka szállodában szállt meg, ahol 5,1 százalékos növekedést mértek.

Területi alapon nagy eltérések látszanak. Gyula térségében és a Győr–Pannonhalma régióban 15 százalékkal nőtt a belföldi vendégek száma, míg a Sopron–Fertő térségben 10 százalékos visszaesés történt. Budapesten 12 százalékos bővülés látszik, a Balatonnál 2,5 százalékos csökkenés.

A külföldi vendégek száma csökkent

A külföldi vendégek száma 0,6 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 1,5 százalékkal csökkent. Márciusban 598 ezer külföldi vendég érkezett, akik közel 1,5 millió vendégéjszakát töltöttek el.

A kereskedelmi szálláshelyeken 424 ezer vendéget és mintegy 1,1 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 87 százaléka szállodákban szállt meg, ahol 1,6 százalékos növekedést mértek.

A magánszállásoknál erősebb volt a visszaesés, 7,6 százalékkal kevesebb külföldi vendég érkezett. A Budapest környéki térség 15 százalékos növekedést ért el, míg a Pécs–Villány térségben 23 százalékos visszaesés történt. Budapesten 0,7 százalékkal, a Balatonnál 1,0 százalékkal csökkent a külföldi vendégforgalom.

Bevétel nőtt, a SZÉP-kártya használata is bővült

A turisztikai szálláshelyek teljes bruttó árbevétele 71,2 milliárd forint volt, ami 3,0 százalékos növekedést jelent éves alapon. A SZÉP-kártyás költések is emelkedtek. A kártyabirtokosok 2,4 milliárd forintot költöttek, ami 6,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Január és március között közel 3,3 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, ami 3,1 százalékos növekedést jelent. A belföldi vendégek száma 3,5 százalékkal, a külföldieké 2,8 százalékkal emelkedett.