Kétszáz forint - magyar pénz
Gazdaság

Hoppá, micsoda zárás! Komolyat erősödött estére a forintárfolyam, mutatjuk, hogy áll most

MTI
2026. május 5. 18:23

Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.

A forint kedden jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Reggelhez képest kora estére minden fontosabb devizapár esetében javítani tudott a pozícióján.

Az euró jegyzése a reggeli 365,17 forintról 18 órára 361,15 forintra süllyedt. Ez a magyar fizetőeszköz szempontjából több mint négyforintos erősödést jelent. A közös európai deviza napközben a 360,92 és a 365,54 forint közötti sávban mozgott.

A svájci frank kurzusa a reggeli 398,74 forintról 394,40 forintra mérséklődött, a dollár pedig 312,73 forintról 308,52 forintra gyengült. Az euró-dollár keresztárfolyam csak minimálisan változott, a reggeli 1,1683-as szintről 1,1706-ra emelkedett.
