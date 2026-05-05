Az Európai Unióban minden ötödik dolgozó rendszeresen munkába áll hétvégén is, derült ki az Eurostat friss elemzéséből.
Hoppá, micsoda zárás! Komolyat erősödött estére a forintárfolyam, mutatjuk, hogy áll most
Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
A forint kedden jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Reggelhez képest kora estére minden fontosabb devizapár esetében javítani tudott a pozícióján.
Az euró jegyzése a reggeli 365,17 forintról 18 órára 361,15 forintra süllyedt. Ez a magyar fizetőeszköz szempontjából több mint négyforintos erősödést jelent. A közös európai deviza napközben a 360,92 és a 365,54 forint közötti sávban mozgott.
A svájci frank kurzusa a reggeli 398,74 forintról 394,40 forintra mérséklődött, a dollár pedig 312,73 forintról 308,52 forintra gyengült. Az euró-dollár keresztárfolyam csak minimálisan változott, a reggeli 1,1683-as szintről 1,1706-ra emelkedett.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.
Sötét jövőt festettek a hazai munkaerőpiacnak: százezrek tűnnek el hamarosan, ezt mindenki a saját bőrén érzi majd
A GKI szerint a régiós trendekkel összhangban hazánkban sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.
Szigorúbb ügyféltájékoztatási és kockázatértékelési szabályokat ír elő a Magyar Nemzeti Bank a kriptoszolgáltatóknak - az új szabályozás októberben lép életbe.
Az Amixa Holding közgyűlése közel 390,2 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
A bankközi elszámolásoknál lépett fel lassulás, a GIRO szerint a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.
Súlyos dolog derült ki a magyar államkasszáról: innen vontak el rengeteg forrást, hamarosan elkerülhetetlen lesz a drasztikus lépés
A bürokrácia fenntartására, az adósságszolgálatra európai viszonylatban is kiugróan sokat költünk, az egészségügy, az oktatás és a szociális háló finanszírozása visszaesett.
A részvénypiac forgalma 17,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Végleges döntés született: a helyiek nyomására teljesen eltakarítják az akkumulátorokat ebből a hazai raktárból
Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég.
Kiderült az igazság a magyarországi szegényekről: itt a friss raglista, ezt nem tesszük ki az ablakba
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország meglepően jó helyezést ért el az Európai Unió szegénységi rangsorában, még Németországot is megelőzve.
Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.
A GameStop videójáték-kiskereskedő vasárnap jelentette be, hogy kéretlen, nem kötelező érvényű ajánlatot tett az eBay felvásárlására.
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?
A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.
Az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő a tavaszi fagy miatt: brutális kárról beszélnek a borászok
Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette.
