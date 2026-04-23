Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) szerint az üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása és az árak kordában tartása érdekében egységes szabályozásra van szükség. Emellett elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi piaci torzulások és a drasztikusan csökkenő import már az ország biztonságos ellátását veszélyeztetik.
A szövetség álláspontja szerint az áremelkedés megfékezése csak akkor lehet sikeres, ha az intézkedések a piac egészére és az árképzés alapjaira is kiterjednek. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek nem torzítják a versenyt, és minden piaci szereplőre egyformán vonatkoznak. A fogyasztók számára a leginkább érezhető és kiszámítható segítséget az adók, valamint az adójellegű terhek mérséklése jelentené - írta meg a 24.hu.
Az elmúlt időszak nemzetközi eseményei jelentősen növelték a hazai ellátási kockázatokat. Ide tartoznak különösen a közel-keleti konfliktusok, valamint a Barátság kőolajvezeték leállása. A globális bizonytalanságok és a szállítási zavarok gyorsan beépültek a kőolaj, illetve a finomított termékek árába. Ez kiemelten érintette a gázolajat és a kerozint.
A nemzetközi drágulás következtében jelentősen nőtt a különbség a piaci és a hazai hatósági ár között. Ez a differencia a benzinnél literenként csaknem 65, a gázolajnál pedig 87 forintot tett ki. Emiatt az import fokozatosan leállt, a hazai ellátás pedig egyre nagyobb mértékben a stratégiai készletekre támaszkodik. A szövetség hangsúlyozza, hogy ez a helyzet már nem csupán árkérdés, hanem közvetlen ellátásbiztonsági probléma. Bár a Barátság kőolajvezeték újraindulása javít a helyzeten, a késztermékek importjának visszaesését önmagában nem oldja meg.
A MÁSZ rávilágít arra, hogy a piaci folyamatokba való drasztikus és tartós beavatkozás középtávon fenntarthatatlan. Mivel a hazai üzemanyag-forgalom döntő többségét a szövetség tagvállalatai biztosítják, elengedhetetlennek tartják a szakmai érdekképviseletek aktív bevonását. A kormányzatnak velük együttműködve kell folytatnia az egyeztetéseket és a közös megoldáskeresést.
