Hiába várják a méregdrága járműveket a vevők: elképesztő helyeken vesztegel a rengeteg Ferrari és Rolls-Royce
A Közel-Keleten kirobbant háború nemcsak az energiapiacokat, hanem a használt autók nemzetközi kereskedelmét is megzavarta. Japánból exportált több száz jármű, köztük Lamborghini és Ferrari modellek rekedtek a tengeren, majd Sri Lankán, mert a szállítási útvonalak megbénultak, írta a Reuters.
Egy Japánban működő exportőr több mint 500 autót szállított volna a Közel-Keletre, amikor a konfliktus miatt a hajó nem tudott kikötni Sri Lankán. A dubaji forgalom átterelése miatt a kikötők megteltek, így a járművek napokig a tengeren várakoztak.
A szállítmány végül több mint 10 nap késéssel jutott be a hambantotai kikötőbe. A cég több tucat luxusautója, köztük Lamborghinik és Rolls-Royce-ok, végül Sri Lankán és Kínában ragadt, miközben eredetileg közel-keleti vevőkhöz tartottak.
A kikötői torlódások miatt több japán szállítmányozó cég törölte az útvonalakat vagy alternatív kikötőket keresett Pakisztánban és Kínában. Volt olyan szolgáltató, amely autónként 5000 dolláros letétet kért a fuvarozás folytatásához. Az exportőrök egy része azt sem zárja ki, hogy vissza kell szállítaniuk a járműveket Japánba.
Kulcspiac bénult meg
A problémák mögött a Hormuzi-szoros részleges lezárása áll, amely a dubaji útvonal egyik legfontosabb szűk keresztmetszete. A térség a használt autók egyik legnagyobb felvevőpiaca.
- Japán legnagyobb exportpiaca az Egyesült Arab Emírségek volt, évi 224 ezer autóval
- Dél-Korea exportjának több mint egyharmada a Közel-Keletre ment
- A két ország együtt mintegy 19 milliárd dollár értékben exportált használt autókat tavaly
- A szállítási útvonalak akadozása így az egész iparágat érinti.
Dél-Koreában, ahol a kikötőkben tárolt autók jelentős része a Közel-Keletre tart, a szállítás gyakorlatilag leállt. Egyes cégeknél a járművek több mint 70 százaléka raktárakban ragadt. A már úton lévő hajók is gyakran megállnak vagy új útvonalat keresnek. A kereskedők szerint ez a legforgalmasabb időszakban történt, amikor március és szeptember között általában megugrik a kereslet.
Az exportőrök alternatív piacokat keresnek Afrikában és Latin-Amerikában, de ezek nem tudják felszívni a kieső közel-keleti keresletet. Közben nőnek a költségek is, az olajár-emelkedés miatt drágul a szállítás, miközben az árfolyamok és az autóárak is ingadoznak. A piaci szereplők szerint jelenleg nincs működő megoldás, sok cég kivár, és a konfliktus lezárásától teszi függővé a további lépéseket.
