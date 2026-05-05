Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
Erste-vezér: legyen vége a lejtős pályának, itt az ideje, hogy szakmázzunk
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra. A politikai szempontok helyett újra a szakmaiságnak és a közgazdasági törvényszerűségeknek kell átvenniük az irányítást. A kiszámíthatatlan, ad hoc gazdaságpolitika és a piactorzító állami beavatkozások után a bankszektor immár stabilitást vár az új kormányzattól. Emellett kevesebb állami mikromenedzsmentre és a szabadpiaci viszonyok helyreállítására van szükség - erről is beszélt a bankvezér a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián.
A szakember úgy látja, hogy hosszú idő után ismét lehetőség nyílik a nyílt szakmai vitákra. A szereplők végre retorzió nélkül vállalhatják a véleményüket. A magyar gazdaság teljesítményéről szólva rávilágított a legutóbbi, első negyedéves GDP-adatokra. Bár ezek 0,7-0,8 százalékos növekedést mutattak, a gazdaságba juttatott jelentős források fényében ez csupán az elvárható minimum volt. Különösen igaz ez annak tükrében, hogy az azt megelőző három évben mindössze 0,1 százalékos volt a kumulált növekedés.
A bankszektor jelenleg leginkább a kiszámíthatatlan beruházási környezetből, a folyamatosan változó szabályozásból és az uniós források hiányából fakadó bizonytalansággal küzd. A kormány ezt az instabilitást támogatott hitelkonstrukciókkal próbálta ellensúlyozni, ami azonban súlyosan torzította a piacot. A bankok innovációs kényszere gyakorlatilag megszűnt. Elegendő volt csupán a folyamatosan módosított állami konstrukciókat beépíteniük a kínálatukba. Ezen programok dominanciáját jól mutatja, hogy az újonnan kihelyezett lakáshitelek túlnyomó többsége államilag támogatott volt. Előfordult, hogy ötből négy hitel ebbe a kategóriába esett, ami hosszabb távon nem segíti a szektor fenntartható működését.
A bizonytalan gazdasági környezet hatására jelentős szerkezeti átalakulás ment végbe. A lakosság és a vállalati szektor nettó hitelfelvevőből nettó megtakarítóvá vált. A hazai cégek jelenleg jelentős likviditási többlettel rendelkeznek, vagyis több a betétük, mint a hitelük. Regionális összevetésben a magyar hitelpenetráció alacsony, a térségben csupán Romániát előzzük meg. A bankrendszer likviditási és tőkemegfelelési mutatói ugyanakkor stabilak, a szektor pedig az államadósság legnagyobb hazai finanszírozója. Ebből a pozícióból a hazai bankok most azt várják el, hogy az állam szüntesse meg az egyenlőtlen versenyfeltételeket, és vonuljon ki a piac mindennapos irányításából.
A bizalom helyreállítása hosszú folyamat, de az első lépések már megtörténtek. Ezt a forint árfolyamának erősödése is jelzi. Az elnök szerint azonban a gazdaság szereplőinek nehéz maguk mögött hagyniuk az elmúlt bő egy évtized beidegződéseit. Sokan még mindig a múltbeli tapasztalatok alapján hoznak döntéseket. Jelasity Radován egy szemléletes hasonlattal élve arra figyelmeztetett, hogy ha valaki rossz vonatra ül, minél tovább utazik rajta, annál drágább lesz a retúrjegy. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a szereplők mielőbb alkalmazkodjanak a formálódó új gazdaságpolitikához. A hangzatos, unortodox megoldások kora lejárt, így vissza kell térni a klasszikus szakmai munkához.
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.
Sötét jövőt festettek a hazai munkaerőpiacnak: százezrek tűnnek el hamarosan, ezt mindenki a saját bőrén érzi majd
A GKI szerint a régiós trendekkel összhangban hazánkban sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.
Szigorúbb ügyféltájékoztatási és kockázatértékelési szabályokat ír elő a Magyar Nemzeti Bank a kriptoszolgáltatóknak - az új szabályozás októberben lép életbe.
Az Amixa Holding közgyűlése közel 390,2 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
A bankközi elszámolásoknál lépett fel lassulás, a GIRO szerint a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.
Súlyos dolog derült ki a magyar államkasszáról: innen vontak el rengeteg forrást, hamarosan elkerülhetetlen lesz a drasztikus lépés
A bürokrácia fenntartására, az adósságszolgálatra európai viszonylatban is kiugróan sokat költünk, az egészségügy, az oktatás és a szociális háló finanszírozása visszaesett.
A részvénypiac forgalma 17,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Végleges döntés született: a helyiek nyomására teljesen eltakarítják az akkumulátorokat ebből a hazai raktárból
Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég.
Kiderült az igazság a magyarországi szegényekről: itt a friss raglista, ezt nem tesszük ki az ablakba
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország meglepően jó helyezést ért el az Európai Unió szegénységi rangsorában, még Németországot is megelőzve.
Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.
A GameStop videójáték-kiskereskedő vasárnap jelentette be, hogy kéretlen, nem kötelező érvényű ajánlatot tett az eBay felvásárlására.
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?
A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.
Az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő a tavaszi fagy miatt: brutális kárról beszélnek a borászok
Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n