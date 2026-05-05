Erste-vezér: legyen vége a lejtős pályának, itt az ideje, hogy szakmázzunk

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra. A politikai szempontok helyett újra a szakmaiságnak és a közgazdasági törvényszerűségeknek kell átvenniük az irányítást. A kiszámíthatatlan, ad hoc gazdaságpolitika és a piactorzító állami beavatkozások után a bankszektor immár stabilitást vár az új kormányzattól. Emellett kevesebb állami mikromenedzsmentre és a szabadpiaci viszonyok helyreállítására van szükség - erről is beszélt a bankvezér a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián.

A szakember úgy látja, hogy hosszú idő után ismét lehetőség nyílik a nyílt szakmai vitákra. A szereplők végre retorzió nélkül vállalhatják a véleményüket. A magyar gazdaság teljesítményéről szólva rávilágított a legutóbbi, első negyedéves GDP-adatokra. Bár ezek 0,7-0,8 százalékos növekedést mutattak, a gazdaságba juttatott jelentős források fényében ez csupán az elvárható minimum volt. Különösen igaz ez annak tükrében, hogy az azt megelőző három évben mindössze 0,1 százalékos volt a kumulált növekedés.

A bankszektor jelenleg leginkább a kiszámíthatatlan beruházási környezetből, a folyamatosan változó szabályozásból és az uniós források hiányából fakadó bizonytalansággal küzd. A kormány ezt az instabilitást támogatott hitelkonstrukciókkal próbálta ellensúlyozni, ami azonban súlyosan torzította a piacot. A bankok innovációs kényszere gyakorlatilag megszűnt. Elegendő volt csupán a folyamatosan módosított állami konstrukciókat beépíteniük a kínálatukba. Ezen programok dominanciáját jól mutatja, hogy az újonnan kihelyezett lakáshitelek túlnyomó többsége államilag támogatott volt. Előfordult, hogy ötből négy hitel ebbe a kategóriába esett, ami hosszabb távon nem segíti a szektor fenntartható működését.

A bizonytalan gazdasági környezet hatására jelentős szerkezeti átalakulás ment végbe. A lakosság és a vállalati szektor nettó hitelfelvevőből nettó megtakarítóvá vált. A hazai cégek jelenleg jelentős likviditási többlettel rendelkeznek, vagyis több a betétük, mint a hitelük. Regionális összevetésben a magyar hitelpenetráció alacsony, a térségben csupán Romániát előzzük meg. A bankrendszer likviditási és tőkemegfelelési mutatói ugyanakkor stabilak, a szektor pedig az államadósság legnagyobb hazai finanszírozója. Ebből a pozícióból a hazai bankok most azt várják el, hogy az állam szüntesse meg az egyenlőtlen versenyfeltételeket, és vonuljon ki a piac mindennapos irányításából.

A bizalom helyreállítása hosszú folyamat, de az első lépések már megtörténtek. Ezt a forint árfolyamának erősödése is jelzi. Az elnök szerint azonban a gazdaság szereplőinek nehéz maguk mögött hagyniuk az elmúlt bő egy évtized beidegződéseit. Sokan még mindig a múltbeli tapasztalatok alapján hoznak döntéseket. Jelasity Radován egy szemléletes hasonlattal élve arra figyelmeztetett, hogy ha valaki rossz vonatra ül, minél tovább utazik rajta, annál drágább lesz a retúrjegy. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a szereplők mielőbb alkalmazkodjanak a formálódó új gazdaságpolitikához. A hangzatos, unortodox megoldások kora lejárt, így vissza kell térni a klasszikus szakmai munkához.