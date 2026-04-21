Üzemanyagszivattyúk egy Shell benzinkúton az M7-es autópálya mentén
Autó

Ketyeg az időbomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok

2026. április 21. 04:33

Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek. Az árstop egyelőre fékezi a drágulást, de a tartalékok gyors apadása miatt várható, hogy a piaci árak idővel újra érvényesülnek. A GKI azt vizsgálta, milyen terhet jelent ez a magyar autósok számára.

2010 óta a benzin és a dízel ára lassabban nőtt, mint az általános infláció. 2025-re a benzin ára 76 százalékkal, a dízelé 88 százalékkal emelkedett, miközben a fogyasztói árindex összesen 93 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy más termékekhez képest az üzemanyagok ára mérsékeltebben drágult.

Közben az üzemanyagok súlya nőtt a fogyasztói kosárban. 2010-ben még 5,7 százalék volt, 2025-re 7,3 százalékra emelkedett. Ez azt eredményezi, hogy az üzemanyagárak változása ma erősebben hat a háztartások kiadásaira. Egy újabb árrobbanás ezért nagyobb visszaesést okozhat a lakosság pénzügyi helyzetében.

Az olajár és a hazai üzemanyagár közötti kapcsolat az elmúlt években gyengült. Ennek oka a gyakori szabályozási változás és a forint árfolyamának ingadozása. A dollár árfolyama és az adótartalom módosulása sok esetben erősebben befolyásolta az árakat, mint maga az olajpiac. Jó példa erre, hogy 2022 és 2025 között a csökkenő olajárak ellenére is emelkedtek a hazai üzemanyagárak.

A megfizethetőség szempontjából a bérek alakulása kulcsfontosságú. 2010-ben egy átlagos havi nettó fizetés körülbelül 400 liter üzemanyagra volt elég. 2012-ben ez 330 liter körülire csökkent, majd 2021-ig folyamatosan javult a helyzet. Az ezt követő áremelkedést a kormány ársapkával próbálta kezelni, amely 480 forintban maximálta az árakat. Az intézkedést azonban üzemanyaghiány miatt kivezették.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bérek gyors növekedése miatt 2025-re jelentősen javult a helyzet. Egy átlagfizetésből már mintegy 815 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, ami több mint kétszerese a 2010-es szintnek. 2026 márciusában ismét bevezették az árstopot. Ennek hatására tovább nőtt a megfizethetőség. Az átlagkeresetből jelenleg 886 liter benzin vagy 857 liter dízel vásárolható.

Ha azonban megszűnik az ársapka, a helyzet gyorsan romolhat. Az olcsóbb készletek kifogyása miatt drágább alapanyagból kell előállítani az üzemanyagot. Ez a költség végső soron a fogyasztókra hárul. Piaci árak mellett az átlagkeresetből megvásárolható mennyiség 765 liter benzinre és 677 liter dízelre csökkenne. Ez érdemben növelné az autófenntartás költségét, és megtörné az elmúlt évek kedvező trendjét.
Beruházási teljesítményérték
fogalommal jelöljük az épülő, készülő beruházások értékét. A beruházások tartama alatt az érték a már felmerült, s ráfordított költségekből állapítható meg. Önköltség: a legélőbb és legmegfelelőbb valóságos érték. Önköltségen a biztosítók általában a termelési folyamatban lévő vagyontárgyakat biztosítják.

