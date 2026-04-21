Ketyeg az időbomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok

Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek. Az árstop egyelőre fékezi a drágulást, de a tartalékok gyors apadása miatt várható, hogy a piaci árak idővel újra érvényesülnek. A GKI azt vizsgálta, milyen terhet jelent ez a magyar autósok számára.

2010 óta a benzin és a dízel ára lassabban nőtt, mint az általános infláció. 2025-re a benzin ára 76 százalékkal, a dízelé 88 százalékkal emelkedett, miközben a fogyasztói árindex összesen 93 százalékkal nőtt. Ez azt jelenti, hogy más termékekhez képest az üzemanyagok ára mérsékeltebben drágult.

Közben az üzemanyagok súlya nőtt a fogyasztói kosárban. 2010-ben még 5,7 százalék volt, 2025-re 7,3 százalékra emelkedett. Ez azt eredményezi, hogy az üzemanyagárak változása ma erősebben hat a háztartások kiadásaira. Egy újabb árrobbanás ezért nagyobb visszaesést okozhat a lakosság pénzügyi helyzetében.

Az olajár és a hazai üzemanyagár közötti kapcsolat az elmúlt években gyengült. Ennek oka a gyakori szabályozási változás és a forint árfolyamának ingadozása. A dollár árfolyama és az adótartalom módosulása sok esetben erősebben befolyásolta az árakat, mint maga az olajpiac. Jó példa erre, hogy 2022 és 2025 között a csökkenő olajárak ellenére is emelkedtek a hazai üzemanyagárak.

A megfizethetőség szempontjából a bérek alakulása kulcsfontosságú. 2010-ben egy átlagos havi nettó fizetés körülbelül 400 liter üzemanyagra volt elég. 2012-ben ez 330 liter körülire csökkent, majd 2021-ig folyamatosan javult a helyzet. Az ezt követő áremelkedést a kormány ársapkával próbálta kezelni, amely 480 forintban maximálta az árakat. Az intézkedést azonban üzemanyaghiány miatt kivezették.

A bérek gyors növekedése miatt 2025-re jelentősen javult a helyzet. Egy átlagfizetésből már mintegy 815 liter üzemanyagot lehetett vásárolni, ami több mint kétszerese a 2010-es szintnek. 2026 márciusában ismét bevezették az árstopot. Ennek hatására tovább nőtt a megfizethetőség. Az átlagkeresetből jelenleg 886 liter benzin vagy 857 liter dízel vásárolható.

Ha azonban megszűnik az ársapka, a helyzet gyorsan romolhat. Az olcsóbb készletek kifogyása miatt drágább alapanyagból kell előállítani az üzemanyagot. Ez a költség végső soron a fogyasztókra hárul. Piaci árak mellett az átlagkeresetből megvásárolható mennyiség 765 liter benzinre és 677 liter dízelre csökkenne. Ez érdemben növelné az autófenntartás költségét, és megtörné az elmúlt évek kedvező trendjét.