Stock fotózás közlekedési táblák az utcán
Autó

Szigorítottak az utakon Európában: mindenki dugóktól tartott, de egészen más történt

2026. április 23. 15:12

Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta. Ezzel párhuzamosan a forgalmi torlódások sem nőttek érdemben – derül ki az Eurocities friss felméréséből - közölte az euronews.

A kutatás 19 európai ország 38 városának tapasztalatait dolgozta fel. A vizsgált települések között francia, spanyol, portugál, belga és német városok is szerepeltek. Az eredmények szerint a célzott zónákban 30 km/h-s korlátozást bevezető városok mintegy 75 százalékában csökkent a halálos és a súlyos kimenetelű balesetek száma. A megkérdezett települések több mint 90 százaléka rövid és középtávon is pozitív közlekedésbiztonsági hatásokról számolt be.

A városok többsége nem egyszerre, a teljes úthálózaton vezette be az alacsonyabb sebességhatárt. Ehelyett fokozatosan, célzottan alkalmazták azt, jellemzően a lakóövezetekben, a történelmi belvárosokban és az iskolák környékén. A felmérésben részt vevő települések 57 százalékánál az úthálózat több mint felén már 50 km/h alatti sebességkorlátozás van érvényben.

Kapcsolódó cikkeink:

A kedvező baleseti statisztikák mellett a városok a járművek átlagsebességének általános mérséklődéséről és a zajterhelés csökkenéséről is beszámoltak.

Fontos megállapítás, hogy a 30 km/h-s korlátozás a kritikusok várakozásával ellentétben nem növelte érdemben a torlódásokat. A beavatkozás nem növelte a menetidőket sem, a tömegközlekedésre pedig csak korlátozott, könnyen kezelhető hatással volt.

A bevezetés ugyanakkor nem volt súrlódásmentes. A tervezés és a kiépítés időszakában a városok közel fele politikai ellenállásba ütközött, több mint harmaduk pedig a lakosság részéről is elutasítást tapasztalt.

A korlátozások életbe lépése után viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. A 38 megkérdezett város 65 százalékában semmilyen utólagos negatív visszhangot nem tapasztaltak, a politikai és a társadalmi ellenállás pedig jelentősen mérséklődött.

Az adatok különösen az Európai Bizottság "Vision Zero" kezdeményezésének fényében figyelemre méltók, amely 2050-re nullára csökkentené a közúti halálesetek számát az EU-ban. A legfrissebb előzetes statisztikák szerint 2025-ben mintegy 19 400-an vesztették életüket az európai közutakon. A halálos áldozatok 44 százaléka személygépkocsi-vezető vagy utas volt. A közúti balesetek becsült társadalmi-gazdasági költsége az EU GDP-jének évi 2 százalékát teszi ki.
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
1
3 hete
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
3 hete
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
3
1 hónapja
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
4
1 hete
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
5
4 hete
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 13:08
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 10:05
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Agrárszektor  |  2026. április 23. 14:31
Időzített bomba ketyeg Magyarországon: idő kérdése, mikor tarol az invázió