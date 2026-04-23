Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Szigorítottak az utakon Európában: mindenki dugóktól tartott, de egészen más történt
Az európai városok többségében látványosan csökkent a közúti halálesetek és a személyi sérülések száma a 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetése óta. Ezzel párhuzamosan a forgalmi torlódások sem nőttek érdemben – derül ki az Eurocities friss felméréséből - közölte az euronews.
A kutatás 19 európai ország 38 városának tapasztalatait dolgozta fel. A vizsgált települések között francia, spanyol, portugál, belga és német városok is szerepeltek. Az eredmények szerint a célzott zónákban 30 km/h-s korlátozást bevezető városok mintegy 75 százalékában csökkent a halálos és a súlyos kimenetelű balesetek száma. A megkérdezett települések több mint 90 százaléka rövid és középtávon is pozitív közlekedésbiztonsági hatásokról számolt be.
A városok többsége nem egyszerre, a teljes úthálózaton vezette be az alacsonyabb sebességhatárt. Ehelyett fokozatosan, célzottan alkalmazták azt, jellemzően a lakóövezetekben, a történelmi belvárosokban és az iskolák környékén. A felmérésben részt vevő települések 57 százalékánál az úthálózat több mint felén már 50 km/h alatti sebességkorlátozás van érvényben.
A kedvező baleseti statisztikák mellett a városok a járművek átlagsebességének általános mérséklődéséről és a zajterhelés csökkenéséről is beszámoltak.
Fontos megállapítás, hogy a 30 km/h-s korlátozás a kritikusok várakozásával ellentétben nem növelte érdemben a torlódásokat. A beavatkozás nem növelte a menetidőket sem, a tömegközlekedésre pedig csak korlátozott, könnyen kezelhető hatással volt.
A bevezetés ugyanakkor nem volt súrlódásmentes. A tervezés és a kiépítés időszakában a városok közel fele politikai ellenállásba ütközött, több mint harmaduk pedig a lakosság részéről is elutasítást tapasztalt.
A korlátozások életbe lépése után viszont a helyzet gyökeresen megváltozott. A 38 megkérdezett város 65 százalékában semmilyen utólagos negatív visszhangot nem tapasztaltak, a politikai és a társadalmi ellenállás pedig jelentősen mérséklődött.
Az adatok különösen az Európai Bizottság "Vision Zero" kezdeményezésének fényében figyelemre méltók, amely 2050-re nullára csökkentené a közúti halálesetek számát az EU-ban. A legfrissebb előzetes statisztikák szerint 2025-ben mintegy 19 400-an vesztették életüket az európai közutakon. A halálos áldozatok 44 százaléka személygépkocsi-vezető vagy utas volt. A közúti balesetek becsült társadalmi-gazdasági költsége az EU GDP-jének évi 2 százalékát teszi ki.
Tízmilliárdok hiányoznak a költségvetésből emiatt: kötelező lenne befizetni, de rengetegen sumákolnak
Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Súlyos krízis közeleg a hazai kutakon: kongatja a vészharangot a szövetség, a biztonságos ellátás a tét
Elengedhetetlen az adóterhek felülvizsgálata és a folyamatos szakmai párbeszéd.
Váratlan fordulat Magyarországon az olajválság miatt: brutális mértékben kilőtt a kereslet ezekre a kocsikra
Látványosan felpörgött az érdeklődés az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban.
Nemsokára szükség sem lesz a védett árakra? Újabb brutális csökkentést jelentettek be a benzinkutakon
Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe
Ketyeg az időzített bomba a magyar benzinkutakon: rengeteg autós fogja szívni a fogát, ha elfogynak a tartalékok
Az iráni konfliktus hatására az elmúlt egy évben csökkenő hazai üzemanyagárak ismét emelkedni kezdtek.
Hatalmas fordulat a gázpiacon: ez a négymilliárd eurós gigaberuházás hozhatja el a várva várt biztonságot
Európa energiaellátásának diverzifikálásában kulcsszerepet játszhat a Fekete-tenger romániai szakaszán található Neptun Deep gázmező.
Történelmi fordulat a hazai utakon: hosszú idő után letaszították a trónról a magyarok kedvenc autómárkáját
Tíz év alatt több mint harmadával nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma.
A Samsung SDI többéves megállapodást kötött a Mercedes-Benzzel elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok szállításáról.
Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, lassan közelít a piaci és a védett ár
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 14 forinttal csökken keddtől.
Brutális csőtörés Budapesten: beszakadt a Róbert Károly körút, egésznapos lezárás lesz, garantált a dugó
Április 20-án kora reggel csőtörés miatt beszakadt az úttest a budapesti Róbert Károly körúton.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
Több vármegyében javulás látszik, máshol viszont nő a súlyos és halálos balesetek aránya - vagyis a probléma egyre inkább nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik.
Hidegzuhany a magyar autósoknak: brutálisan kilőttek a garázsárak, elképesztő összegeket kérnek a beállókért
A legkiemelkedőbb áremelkedést a budai kerületekben mérték, ahol az átlagár már a 10 millió forintot is átlépte.
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
A leköszönő kormány meghosszabbította az üzemanyagok hatósági árát. Ennek fenntartásában Magyar Péter leendő miniszterelnök és a Mol elnök-vezérigazgatója is megegyezett.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2027-től már nem számít, kié az autó, súlyos szabálysértésnél a járművet így is lefoglalhatják és elárverezhetik.
Átalakul és drágul a parkolás Budapesten: eltűnnek az automaták, csak így lehet majd készpénzzel fizetni
Idén júliustól teljesen eltűnnek a parkolóautomaták Budapestről, ezzel párhuzamosan pedig 25 százalékkal nőnek a parkolási díjak.
Elég egy apró döccenő, és máris lecsap a veszély: közel félmillió járművet parancsoltak vissza a szervizekbe
A Honda több mint 440 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy egy szoftverhiba miatt az oldalsó légzsákok indokolatlanul is működésbe léphetnek.
Váratlan fordulat a használtautó-piacon: hatalmasat zuhant ezeknek a népszerű autóknak az ára, most érdemes lecsapni rájuk
A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent a használtautó piacon.
Több tucat hazai útszakaszon írták át a szabályokat: keményen ráfizethet, aki továbbra is megszokásból vezet
Összesen 54 útszakaszon módosította a korábbi sebességhatárokat a Magyar Közút Zrt.
